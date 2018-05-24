Храм-часовня в честь Собора двенадцати апостолов: настоятель – о храме и престольном празднике

На следующий день после праздника первоверховных апостолов Петра и Павла, 13 июля по новому стилю, Православная Церковь чествует Собор святых славных и всехвальных двенадцати апостолов Христовых. В Киеве на территории Межрегиональной академии управления персоналом (МАУП) есть храм-часовня в честь Собора двенадцати апостолов.

Об этом храме и о его небесных покровителях Центру информации УПЦ рассказал протоиерей Дионисий Мартишин – настоятель церкви, доктор богословия, заведующий кафедрой украинского Православия и теологии МАУП.

О СОБОРЕ ДВЕНАДЦАТИ АПОСТОЛОВ

– Собор двенадцати апостолов Христовых – древний праздник. Упоминания о нем встречаются в IV веке. Православная Церковь, чествуя каждого из апостолов в день его памяти, с давних времен установила им общее празднование.

Греческое слово «апостол» означает «посланник, слуга». Апостолы Иисуса Христа были его ближайшими учениками и посланниками к разным народам с Благой вестью.

«Первый состав» 12 апостолов приводится в евангельском повествовании о том, как Господь выделил их из большого числа своих последователей, чтобы отправить на проповедь в города и селения Израиля: «Двенадцати же Апостолов имена суть сии: первый Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его, Иаков Зеведеев и Иоанн, брат его, Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей мытарь, Иаков Алфеев и Леввей, прозванный Фаддеем, Симон Кананит и Иуда Искариот, который и предал Его» (Мф 10:2-3).

Из Евангелия известно, что Петр, Андрей, Иаков и Иоанн стали самыми первыми учениками Господа. До этого все они были простыми рыбаками из Галилеи.

По преданию, мать Иакова и Иоанна Саломия была дочерью праведного Иосифа Обручника от первого брака – то есть, в земном понимании, сыновья Зеведеевы приходились Иисусу племянниками.

Переломным моментом для будущих апостолов стало сотворенное Христом чудо наполнения их сетей несметным количеством рыбы. Призыв Иисуса следовать за Ним застали их за работой. И они тотчас бросили свои сети и пошли за Христом.

В числе первых Спаситель призвал также Филлипа, который, как и Петр с Андреем, был родом из города Вифсаида Галилейская, и Нафанаила.

Апостол Иуда Иаковлев, которого евангелист называет «Леввеем, прозванным Фаддеем», был «братом Господним» – сыном святого Иосифа Обручника.

Евангелист Матфей, иначе называемый Левием, описывает момент, когда Христос позвал за собой и его – мытаря, сборщика пошлин для римлян. Услышав призыв Иисуса, Матфей просто «встал и последовал за Ним» (Мф 9:9).

Из Писания известно, что Господь особенно приблизил к Себе трех апостолов: Петра, Иоанна Богослова и его брата Иакова. Они были свидетелями таких сокровенных моментов, как воскрешение Спасителем дочери Иаира, Преображение Господне на горе Фавор и молитва Иисуса в Гефсиманском саду перед Его страданиями и крестной смертью.

Отправляя апостолов проповедовать среди израильтян, Господь «дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь». (Мф 10:1). Однако ни полного понимая Истины, ни твердой веры они еще не имели. Вначале они разделяли господствовавшие среди евреев представления о Мессии как о земном Царе Израиля, и даже спорили о будущем первенстве при дворе. В Евангелиях описаны случаи маловерия апостолов. Один из двенадцати стал предателем. Когда Христа арестовали, все апостолы, кроме Иоанна Богослова, оставили Учителя, а Петр трижды от Него отрекся. Даже после чудесного Воскресения Господа из мертвых некоторые из них проявляют сомнения и продолжают понимать Царство Христа как земное Израильское царство.

Окончательно апостолы стали благовестниками для всех народов и устроителями Всемирной Церкви Христовой, когда в день Пятидесятницы на них сошел Святой Дух, Который «научил их всему» (Ин. 4:26). Накануне этого события двенадцатым апостолом, вместо отпавшего Иуды Искариота, был по жребию избран Матфий.

Неся миру свет Евангелия, апостолы столкнулись со множеством испытаний, но с честью их выдержали. Почти все они окончили свою жизнь мученически. Святой Андрей Первозванный, который проповедовал Христа нашим предкам, был распят на кресте, как и его брат Петр. Распяты были также Филипп, Варфоломей, Иуда Иаковлев, Иаков Алфеев и Симон Кананит (Зилот). Апостол Иаков Зеведеев был обезглавлен (так же, как Павел – тринадцатый апостол), Фому пронзили копьями, Матфий был побит камнями (по другой версии – распят), а евангелист Матфей умер во время мучений. Один лишь Иоанн Богослов, хотя и пережил множество страданий, мирно преставился, и поскольку момента его смерти никто не видел, а тело исчезло, то судьба его осталась загадкой. Существует мнение, что апостол был взят на небо вместе с телом, подобно Богородице и древним праведникам Илии и Еноху. Святые Ипполит Римский, Андрей Кесарийский, Иоанн Кронштадтский высказывали уверенность в том, что Иоанн Богослов будет вместе с Илией и Енохом проповедовать перед Вторым Пришествием Иисуса Христа. А на Страшном суде апостолы, восседая на двенадцати престолах, будут вместе с Господом судить всех людей, живых и мертвых.

О ХРАМЕ

– В 2002 году по инициативе главы наблюдательного совета Межрегиональной академии управления персоналом профессора Георгия Щокина и по благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Владимира в академии была организована кафедра украинского Православия и теологии. Она создавалась при поддержке ректора Киевских духовных школ протоиерея Николая Забуги (ныне покойного), профессора Киевской Духовной Академии протоиерея Виталия Косовского, доктора богословия архимандрита Илария (Шишковского) (ныне – архиепископа Макаровского, викария Киевской Митрополии).

Мне довелось возглавить кафедру в 2004 году. Ее многолетняя деятельность – пример успешной синергии светской и духовной науки. Наши студенты изучают такие дисциплины как «Основы христианской морали», «История христианской Церкви», «Введение в теологию», «Христианская социальная доктрина».

Наследуя традицию ведущих мировых университетов, было решено построить в МАУП академический храм-часовню в честь Собора двенадцати апостолов и часовню, посвященную святому великомученику Георгию Победоносцу.

Храм-часовню в честь апостолов заложили 15 мая 2002 года. Построили его быстро: уже 12 декабря того же года состоялось первое богослужение.

На территории академии были установлены памятники святым Божьим угодникам: равноапостольному великому князю Владимиру, равноапостольной великой княгине Ольге, благоверному князю Ярославу Мудрому, преподобному Нестору Летописцу, святителю Петру Могиле, равноапостольным Кириллу і Мефодию.

Однажды с памятника святой Ольге выломали и украли крест, который был в благословляющей руке княгини. Несмотря на все усилия, найти его не удавалось. Оставалась только надежда на Божью помощь по молитвам равноапостольной Ольги. Через некоторое время на территории МАУП было обнаружено тело скоропостижно умершего бывшего дворника академии. В его вещах нашли украденный крест. Я далек от того, чтобы осуждать покойного, но его участь – грозное предостережение каждому, кто дерзает поднимать руку на святыню. Еще два тысячелетия назад святой апостол Павел предупреждал: «Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет» (Гал 6:7).

Ныне крест с памятника святой княгине Ольге хранится в алтаре храма в честь Собора двенадцати апостолов.

В 2006 году по благословению Блаженнейшего Митрополита Владимира был создан духовно-просветительский Центр во имя Святых Апостолов. За последние годы Центр издал целый ряд книг по основам православной веры, христианской этике, христианской философии истории, религиеведению, социальному учению Православной Церкви, по проблеме церковных расколов.

Кроме того, наш Центр организует лекции и просветительские встречи для молодежи.

Храм открыт в дни работы академии с 10.00 до 17.00.

Адрес: 03039, г. Киев, ул. Фрометовская, 2.

Проезд: от станции метро «Демиевская» или «Шулявская» — троллейбусом № 42 до остановки «МАУП».

Центр информации УПЦ – для "УНИАН-Религии".

Фото из архива храма.

Проект «Престольные праздники столичных храмов» реализуется Центром информации УПЦ и "УНИАН-Религии" по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия.