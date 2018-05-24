Церковь первоверховных апостолов Петра и Павла на Нивках: настоятель – о храме и о святых

Престольный праздник отмечает 12 июля храм Украинской Православной Церкви в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла, расположенный в киевском жилмассиве Нивки.

О храме и его святых покровителях Центру информации УПЦ рассказал настоятель – архимандрит Алипий (Светличный).

О СВЯТОМ АПОСТОЛЕ ПЕТРЕ

– Апостол Петр был простым рыбаком из Галилеи – той же области Израиля, где провел детство и юные годы Иисус Христос. Он родился в городе Вифсаиде Галилейской, но потом переселился в Капернаум – город на северо-западном побережье Галилейского (Генисаретского, Тивериадского) озера, которое нередко называли морем. Петр был женат, имел детей. От рождения он носил имя Симон.

Его младшим братом был Андрей Первозванный, ученик Иоанна Крестителя. Он одним из первых среди будущих апостолов познакомился с Иисусом и привел к Нему Симона, рассказав брату о том, что нашел Христа, то есть Мессию, которого ожидали в Израиле. Тогда Спаситель впервые назвал Симона Кифой, что значит «камень, скала» (на греческом – Петрос).

Позже, когда Петр исповедал Учителя «Христом, Сыном Бога Живого», Спаситель сказал: «Я говорю тебе: ты – Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее; и дам тебе ключи Царства Небесного: и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах» (Мф 16:16-19).

Христос призвал Петра и Андрея идти за Ним, пообещав сделать их «ловцами человеков», «и они тотчас, оставив сети, последовали за Ним». (Мф 4:18-20). С тех пор Петр не отлучался от Господа, слушал и принимал Его слова и был очевидцем многих и великих чудес.

Во время шторма на Галилейском море Петр пошел по воде навстречу Христу. Однако, не имея еще твердости в вере, он в последний момент испугался и стал тонуть, и тогда Господь «простер руку, поддержал его и говорит ему: маловерный! зачем ты усомнился?» (Мф 14:28-31).

Когда приблизились страдания и крестная смерть Спасителя, Он завещал Петру в будущем «утвердить братьев своих», одновременно предсказав, что прежде тот отречется от Него: «Не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься, что не знаешь Меня» (Лк 22:34).

Петр отчаянно защищал Учителя, когда Его арестовывали, даже отсек ухо рабу первосвященника, однако в ту же ночь трижды отрекся от Него, в чем горько каялся всю жизнь.

Петр первым из апостолов увидел Воскресшего Господа. Свое троекратное отречение он изгладил исповеданием любви ко Христу, отвечая на Его троекратный вопрос: «любишь ли ты Меня?». При этом Спаситель трижды повторил ему: «Паси овец Моих». Тогда же Христос предсказал будущую мученическую смерть Петра. (Ин 21:15-18).

В день Пятидесятницы, когда на апостолов сошел Святой Дух, после проповеди Петра в Иерусалиме приняли святое Крещение около трех тысяч человек. Так родилась христанская Церковь.

Петр творил большие чудеса, даже от его тени исцелялись больные и одержимые нечистыми духами. После того, как он вместе с апостолом Иоанном Богословом поставил на ноги калеку у ворот Иерусалимского храма, а затем обратился к народу с проповедью, к Церкви присоединилось еще около пяти тысяч неофитов.

В городе Иоппия на побережье Средиземного моря (ныне – город Яффа, объединенный в один муниципалитет с Тель-Авивом) Петр воскресил умершую девицу Тавифу.

Он первым открыл двери в Церковь язычникам (то есть тем, кто не исповедовал ранее иудаизм – веру в Единого Бога): получив откровение от Господа, Петр крестил римского сотника Корнилия и его близких.

По приказу царя Ирода святого Петра посадили в темницу, сковали цепями и усиленно охраняли, но Ангел освободил его от уз и вывел из тюрьмы.

Из церковного предания известно, что апостол Петр проповедовал Евангелие в Малой Азии и Средиземноморье, в частности, в Сирии (Антиохии), Греции, Испании, Египте, Карфагене, Италии. Долгое время он прожил в Британии. Славные дела совершал святой в столице великой империи – Риме. Там он Божьей силой победил друга императора Нерона – волхва Симона, который обольщал людей с помощью бесов. Апостол обратил в христианство и крестил многих римлян и утвердил римскую Церковь. Под влиянием его проповеди две наложницы императора приняли Христову веру и пожелали вести целомудренную жизнь. Нерон приказал схватить Петра и казнить. Тогда верные упросили апостола покинуть город и сохранить свою жизнь, столь нужную Церкви. Выйдя за ворота Рима, святой Петр встретил Господа Иисуса Христа. На его вопрос «куда идешь (камо грядеши), Господи?» Христос ответил: «Иду в Рим, чтобы снова распяться». Апостол понял, что должен вернуться и пострадать в Риме.

Когда его схватили и осудили на распятие, святой Петр просил, чтобы его распяли вниз головой, считая себя недостойным умереть так, как Христос. Великий апостол предал свою душу Богу 29 июня (12 июля по новому стилю), предположительно в 67 году. Его ученик, святой Климент, снял тело апостола с креста и христиане с честью его похоронили.

Согласно преданию, святой Марк написал свое Евангелие для римских христиан со слов апостола Петра. Среди новозаветных священных книг есть два соборных послания святого Петра, обращенных к христанам Малой Азии.

О СВЯТОМ АПОСТОЛЕ ПАВЛЕ

– Апостол Павел, которого первоначально звали Савлом, родился в еврейской диаспоре – в малоазийском городе Тарсе (ныне – юго-восточная Турция). Благодаря этому он был знаком с языческой культурой. От родителей Савл унаследовал римское гражданство. Как и его отец, он был фарисеем.

Для изучения Моисеева Закона юноша прибыл в Иерусалим к знаменитому учителю Гамалиилу. Вероятно, вместе с ним приехал и его родственник Стефан, впоследствии ставший христианским первомучеником. Товарищем Савла по учебе и его другом был Варнава – будущий Христов апостол.

Это было время, когда ученики Иисуса Христа активно проповедовали в Иерусалиме Евангелие. Савл категорически отвергал христианское учение. Он одобрял казнь святого Стефана и сторожил одежды иудеев, которые забросали мученика камнями.

Савл стал «терзать церковь», врывался в дома христиан и отдавал их в темницу. «Дыша угрозами и убийством на учеников Господа», он выпросил у первосвященника полномочия разыскивать в Дамаске последователей учения Христа и приводить их связанными в Иерусалим (Деян 8:3; 9:1-2).

Однако, когда Савл приближался к Дамаску, его вдруг ослепил яркий свет с неба. Он упал на землю и услышал голос: «Савл, Савл! что ты гонишь Меня?». На вопрос «кто Ты, Господи?» голос ответил: «Я Иисус, Которого ты гонишь» (Деян 9:1-2). Далее Господь повелел Савлу идти в Дамаск, где ему будет сказано, что делать дальше. Спутники за руки отвели ослепшего Савла в город.

Через три дня к нему пришел христианин Анания, который исцелил его от слепоты. В видении Господь сказал Анании о Савле: «Он есть Мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя Мое перед народами и царями и сынами Израилевыми. И Я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя Мое» (Деян 9:15-16).

Савл принял Крещение и сразу начал проповедовать в синагогах, что Иисус есть Сын Божий. Он стал называться другим именем – Павел. Иудеи решили его убить, и Павлу пришлось бежать из города. Он отправился в Аравию, а через некоторое время вернулся в Дамаск. Потом Павел прибыл в Иерусалим и пытался присоединиться к Христовым ученикам, но те его боялись и приняли только тогда, когда за него поручился апостол Варнава. Павел смело проповедовал в Иерусалиме и недруги задумали его убить. Узнав об этом, христиане переправили его в родной Тарс. Потом Павел проповедовал в Антиохии.

В 45 году он вместе с Варнавой отправился в свое первое апостольское путешествие, которое продолжалось шесть лет. Апостолы основали христианские общины на острове Кипр и в ряде городов Малой Азии.

В 51 году святой Павел участвовал в Апостольском Соборе в Иерусалиме, на котором выступил против необходимости для язычников, ставших христианами, соблюдать предписания иудейского Закона.

С 51 по 58 год Павел предпринял еще два апостольских путешествия, в ходе которых утверждал ранее основанные им церкви в Малой Азии, проповедовал и организовывал общины в Македонии и Греции. В греческом городе Коринфе апостол провел полтора года, а в городе Эфесе на западном побережье Малой Азии – три года. Павел творил много чудес: он не только исцелял одним прикосновением, но даже его платки и головные повязки излечивали больных и изгоняли нечистых духов.

В ходе миссионерских путешествий святой апостол подвергался многим лишениям и страданиям. Об этом он говорит в одном из своих посланий: «Я… был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От Иудеев пять раз дано мне было по сорока ударов без одного; три раза меня били палками, однажды камнями побивали, три раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской; много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратиями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе» (2 Кор 11:23-26).

Появление Павла в Иерусалиме в 59 году вызвало мятеж иудеев. Святой был арестован римлянами. Господь, явившись Павлу в заточении, сказал, что апостолу надлежит свидетельствовать о Нем в Риме. По требованию Павла, его, как римского гражданина, через два года отправили в столицу на суд к императору. В Риме Павел жил под домашним арестом и свободно проповедовал. После двухлетнего рассмотрения его дела он был оправдан и отправился на остров Крит, в Малую Азию и Македонию.

Встретившись с апостолом Петром, Павел вместе с ним через Далматию и Италию дошел до Рима, где оставил Петра, а сам двинулся дальше на Запад – в Галлию и Испанию.

По преданию, вернувшись в Рим, где усилились гонения на христиан, Павел проповедовал даже при дворе императора Нерона. Он был схвачен и после девятимесячного заключения обезглавлен мечом недалеко от Рима. Христане, взяв тело святого, похоронили его. По мнению некоторых историков, апостол Павел был казнен в один день с апостолом Петром. По другой версии, это произошло в ту же дату, но через год после распятия святого Петра.

Святой Павел написал 14 посланий христианским общинам, включенных в Новый Завет. Не зная Господа Иисуса Христа при Его земной жизни, Павел, наряду с Петром, удостоился звания первоверховного апостола, поскольку он внес наибольший вклад в распространение христианства в мире.

О ХРАМЕ

– Церковь в честь святых апостолов Петра и Павла на киевских Нивках была основана в 2000 году в арендованном у ЖЕКа строении. Это был барак без окон и дверей и с полупрогнившей крышей. Небольшая община привела его в относительный порядок, установила двери и окна. Началась богослужебная жизнь.

Мое служение в этом приходе началось в конце 2002 года. Мы организовали небольшой молодёжный хор. Устроили новый иконостас – простой, но оригинальный.

Тем временем стоимость аренды помещения постоянно повышалась, и в 2007 году жертвователи уже не могли ее оплачивать. В августе мы установили у стены храма высокое Распятие и стали служить перед ним молебны, прося у Господа помощи. И она пришла очень скоро через известного благотворителя Алексея Омельяненко, с которым я познакомился на Святой Земле у Гроба Господня. Он выделил средства, на которые уже к концу 2007 года мы выкупили у города помещение храма.

Потом заслуженный нотариус Украины Наталья Зверькова, которая строила рядом нотариальную контору, помогла облагородить внешний вид храма: к Пасхе 2008 года была установлена новая крыша и даже небольшой купол с крестом. На появление привычных атрибутов православной церкви сразу отреагировали жители района – на Пасхальных богослужениях их было намного больше, чем обычно.

Община росла, и храм размерами 15х7 метров уже не мог вместить всех желающих. Во время богослужений открывали окна, чтобы люди, которые стояли на улице, могли молиться вместе со всеми. Из-за этого зимой прихожане стали болеть. Было решено расширить здание церкви. На помощь вновь пришли благотворители. Жертвовали и многие небогатые люди, некоторые даже приносили деньги, которые собрали себе на погребение.

Строить было непросто. Расширению храма ожесточенно сопротивлялись некоторые жители соседнего дома. Их бесконечные жалобы вызвали нашествие разных комиссий. Мы находились под постоянным давлением, строительные работы в любой момент могли запретить. Поэтому от первоначального замысла – придать храму вид классической базилики, по образцу грузинских или греческих – пришлось отказаться и переделать проект на более скромный. Но площадь храма увеличилось более чем в два раза. Появились небольшие служебные помещения, пономарня, ризница; на втором этаже – помещение воскресной школы, крещальня, просфорня, келарня, иконописная мастерская и несколько маленьких комнатушек-келий для священников. В крещальне установили большую купель, благодаря чему появилась возможность крестить не только детей, но и взрослых. Обновленный храм увенчался пятью куполами с крестами.

Накануне престольного праздника, 10 июля 2009 года, Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир совершил великое освящение церкви с положением под престол честных мощей преподобномученика Евстратия Киево-Печерского, мученика Александра Римского и священномученика Владимира, митрополита Киевского. В тот день в нашей церкви была впервые отслужена Божественная Литургия архиерейским чином.

Весной 2013 года к храму пристроили колокольню, ставшую настоящим украшением всей окрестности.

В нашей храме хранится множество благодатных святынь. Особым почитанием окружён образ Богородицы «Всецарица» (Пантанасса) – список с чудотворной иконы, которая находится в Ватопедском монастыре на Святой Горе Афон. Она прославилась исцелениями онкологических больных. Для нашего храма написали ее точную копию в подлинном размере. Сделано это было по желанию священника Георгия Тарабана, ради спасения от лейкемии его сына, который молитвами Божией Матери получил полное исцеление в 2008 году.

В иконостасе есть большая икона святой равноапостольной Марии Магдалины с частицей ее мощей. Эта реликвия прибыла из Иерусалима и была передана храму благотворителем.

С правой стороны от иконостаса расположен образ святителя Иоанна Златоустого с частицей его мощей. В конце Литургии, составленной святым Иоанном, когда священник говорит отпуст и произносит имя святителя, он всегда кланяется в сторону его мощей. Также в иконостасе находится специально изготовленный складень с иконами Киево-Печерских святых. Работа над ним велась восемь месяцев. Было написано 114 икон. В большинстве из них помещены частицы мощей. В центре находится образ Печерской Богородицы с предстоящими преподобными Антонием и Феодосием. Складень открывается в воскресные и праздничные дни, а также в дни памяти Печерских святых.

Слева от иконостаса – икона с мощами святой великомученицы Анастасии Узорешительницы. Перед ней иногда служат особый молебен о заключенных. По традиции к мощам этой святой прибегают также беременные женщины с просьбой о благополучном разрешении от бремени.

На аналое у иконостаса в резной деревянной иконе хранится небольшая часть мощей святого равноапостольного великого князя Владимира. Эта редкая святыня оказалась в нашем храме как дар одного благочестивого мецената, который способствовал Блаженнейшему Митрополиту Владимиру в перенесении мощей равноапостольного князя из Ростова-на-Дону в Киев.

Также в храме есть икона святого апостола Андрея Первозванного с частицей его мощей. Она была привезена из Италии в Киев знаменитым духовным писателем Андреем Муравьевым (1806 – 1874). Мощи долго находились в Андреевской церкви, а после её закрытия в 1958 году были переданы в Киевскую Екзархию. Еженедельно перед святыней служится акафист апостолу.

В мощевике иконы святого мученика Александра Римского вложена не только часть святых его останков, но и застывшая кровь. Святыня была передана нам из монастыря преподобного Серафима Саровского в итальянском городе Пистоя, где хранятся мощи святого Александра.

В 2007 году к нам прибыла частица мощей святого праведного Иоанна Русского исповедника, всея Эллады чудотворца. Этот святой и ранее особенно почитался в нашем храме. Если Богу будет угодно, надеемся в будущем построить церковь в его честь. Мощи святого Иоанна находятся в его большой иконе. Перед ней каждый вторник читается акафист угоднику Божьему. А в день его памяти служим, как на престольный праздник.

В день освящения нашего храма праздновалась память преподобного Амвросия Оптинского, и в честь этого мы получили в дар икону с мощами святого.

В том же году, 19 декабря (в день святителя Николая Мирликийского), несмотря на сильный мороз, многочисленные прихожане и почитатели блаженной Матроны Московской крестным ходом встречали частицу ее святых мощей. Теперь у иконы с мощами святой еженедельно совершается акафистное пение.

Каждую неделю служатся акафисты и перед образами с частицами мощей святителей Луки Крымского и Иоанна Шанхайского.

Также в церкви находятся иконы с мощами архидиакона Стефана Первомученика, апостола и евангелиста Луки, священномученика Мартина, Папы Римского, великомученицы Варвары, преподобного Агапита Печерского, святителя Тихона, Патриарха Московского, священномученика Владимира, Митрополита Киевского и Галицкого, преподобномучениц Еласаветы и Варвары. В ковчеге хранится частица мощей священномученика Василия Херсонесского.

В специально написанную икону святителя Петра Могилы, Митрополита Киевского, вложен резной кипарисовый крест в серебряной оправе, принадлежавший святому. Внутри креста находятся мощи угодников Божьих. А в икону преподобного Силуана Афонского мы вложили его келейный крест.

Божественная Литургия совершается в нашей церкви по воскресеньям в 9.00 и в праздничные дни. Перед Литургией в воскресенье в 8.00 служатся молебны и акафисты. В субботу в 17.00 – всенощное бдение.

Наш адрес: 03190, г. Киев, ул. Тешебаева, 54-А.

Добраться к нам можно от станции метро «Нивки» троллейбусами №№5, 26 (ехать до остановки «Улица Краснодарская») или автобусом №47 (остановка «Улица Тешебаева»).

Телефон храма: (044) 4006699.

Центр информации УПЦ – для "УНИАН-Религии".

Фото из архива прихода.

Проект «Престольные праздники столичных храмов» реализуется Центром информации УПЦ и "УНИАН-Религии" по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия.