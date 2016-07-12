УАПЦ просится войти в состав Константинопольского патриархата

Архиерейский Собор УАПЦ обратился к Вселенскому Патриарху с просьбой о принятии в Константинопольский патриархат на правах Украинской Церкви до 1686 года.

Об этом сообщает ZIK со ссылкой на пресс-службу УАПЦ.

В ходе работы Собора были рассмотрены следующие вопросы:

О решении Святого и Великого Собора Православной Церкви, который состоялся в июне на о. Крит и их поддержку.

О поддержке обращения Верховной Рады Украины к Вселенскому Патриарху Варфоломею и о предоставлении Православной Церкви в Украине автокефалии.

Об обращении к Вселенскому Патриарху Варфоломею и о нормализации канонического статуса Украинской Автокефальной Православной Церкви на церковном уровне и вхождении УАПЦ в полноту Константинопольской Церкви на правах Украинской Церкви до 1686 года.

Повторное обращение к Президенту Украины и Премьер-Министру Украины с просьбой о встрече с архиереями УАПЦ.

О назначении исполняющего обязанности управляющего Черкасской-Кировоградской епархией, которым назначено Высокопреосвященнейшего Афанасия Шкурупия, архиепископа Харьковского и Полтавского.

Об обращении к украинскому народу по случаю 25-летия восстановления государственной независимости Украины.

Об утверждении положений об орденах УАПЦ (благоверного Гетмана Петра Сагайдачного и преподобного Ильи Муромца).

Разное.

По результатам заседания Архиерейский Собор Украинской Автокефальной Православной Церкви, в частности, постановил:

Обратиться к Варфоломею, Архиепископу Константинополя – Нового Рима, Вселенскому Патриарху с просьбой, с целью консолидации всего Православия на территории Украины, преодоления разделения украинских православных и утверждения единой Поместной Автокефальной Украинской Православной Церкви, о принятии Украинской Автокефальной Православной Церкви в состав Константинопольской Церкви на правах Украинской Церкви с центром Митрополии в Киеве до 1686 года и в соответствии с решений Святого и Великого Православного Собора на а. Кипр 2016 года о предоставлении автономного статуса Церквям.

В своем обращении Архиерейский Собор отметил, что Украинская Автокефальная Православная Церковь берет начало церковного строительства от апостольского благословения апостола украинского Андрея Первозванного (33 – 70 гг. И ст.), Скифской епархии (II – середина IX века. ст.), Украинской (Русской) Церкви с центром Митрополии в Киеве (862 – 1686 гг.) и в 988 году христианства государственной религией в Руси-Украине.