Дети из "Отчего дома" поздравляют митрополита Павла: "Чтобы Бог благословил и чтобы у него было все самое лучшее!"

В день ангела приятно принимать поздравления от друзей. Особенно от таких - маленьких, искренних и светлых - воспитанников центра социальной опеки "Отчий дом" в селе Петровское Киево-Святошинского района.

В день тезоименитства наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя) от имени всего "Отчего дома" владыку поздравили восмилетние Коля Приймак и Саша Вдовцов, девятилетний Никита Рожков, а также Настя Герасименко и Маргарита Чеснова, которым исполнилось десять.

Они знают владыку Павла давно и зовут отцом, папой. Когда видят его, обнимают как родного.

Ребятня, узнав, что у владыки Павла день ангела, прибежала гурьбой и отвечала наперебой.

Привет! Кто такой Владыка Павел?

- Это митрополит Киево-Печерской лавры. Это замечательный человек, который помогает нам. Он очень добрый и он всегда улыбается.

- Да, всегда, когда мы приезжали он очень радовался и улыбался. Это было очень приятно.

- Нам в Лавре всегда рады. Мы очень любим ездить к нему в гости.

- Когда мы приезжаем, он оставляет все свои дела и идет к нам.

Расскажите, как вы с ним познакомились?

- Он приезжал к нам в "Отчий дом".

- А я познакомился, когда мы ездили к нему выступать.

- Он похож на доброго дедушку.

- Он похож на Деда Мороза.

А какой подарок от него вам запомнился больше всего?

- Шоколадка!

- Разные вкусные фрукты!

- Шоколадка и денюжка!

- А мне запомнилась больше всего дружба. Дааа! Он очень добрый и хороший.

А что он вам говорил, когда вы видели его?

- Он говорил, что он очень нас любит, рад, что мы приехали к нему, что он счастлив, что мы сделали для него праздник.

- Пожелания.

- Благословения.

- Уважать и любить тех, кто о нас заботится.

- Он говорил, чтобы нас Бог благословлял.

- Любить Бога и молиться.

Сегодня у него праздник. День ангела! Что вы ему пожелаете?

- Я хочу пожелать ему крепкого здоровья, и чтобы он был счастлив.

- И я тоже хочу пожелать ему здоровья. Еще хочу, чтобы он и в дальнейшем помогал всем детям. Чтобы продолжал в Бога верить. Чтобы Бог благословил его.

- Я ему желаю счастья, здоровья, добра. Чтобы он очень долго таким оставался. И... И чтобы Бог благословил!

- Я желаю ему много благословений. Чтобы Бог освятил, чтобы у него было все самое лучшее и чтобы он был очень счастливым и дружил со всеми детьми.

- Чтобы он оставался таким же очень хорошим.

В свою очередь, президент Альянса «Украина без сирот» Роман Корнийко рассказал о том, что у детей с владыкой Павлом простые отношения. Дети-сироты больше всего нуждаются в любви и дружбе, для них важны теплые слова, внимание.

Владыка знает детей по именам, интересуется их успехами, их жизнью. Когда воспитанники вырастают, многим он помогает получить образование, поддерживает во взрослой жизни. Он понимает ценность и важность каждого ребенка, его судьбы, души.

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел с 1998 года опекает и поддерживает детские дома.

- Владыка Павел - уникальный человек. Таких как он мало. Человек веры. Человек, который говорит, и все, что говорит - делает. У него не расходятся дела со словами. Он суровый иногда, но всегда добрый. Он любит детей и старается подарить себя им. Делиться с ними всем, что имеет. Дети любят приходить к нему, так как видят его искренность, как он оставляет все свои дела - и идет к ним. И что самое главное - он никогда об этом никому не говорит. Так как дела его милосердия - это его личные отношения с Богом, - рассказал президент Альянса «Украина без сирот» Роман Корнийко.

Анна Горпинченко, УНИАН.

Фото - МБФ “Отчий Дом” и Киево-Печерской лавры.