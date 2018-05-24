Пресс-секретарь Предстоятеля УПЦ рассказал о том, что знает о наместнике Киево-Печерской лавры

Пресс-секретарь Предстоятеля Украинской Православной Церкви архимандрит Пафнутий (Мусиенко) в день тезоименитства митрополита Павла (Лебедя) рассказал, о том, каким он знает наместника Киево-Печерской лавры.

- Когда я вижу владыку Павла - беру благословение и слышу живую человеческую реакцию на злобу дня.

Хотя в такой информации не ощущаю недостатка - ею переполнены уста и сердца лаврских прихожан, ею преизобилуют множественные информационные сайты и издания.

В них есть оценка происходящего, но почти отсутствует трезвая христианская позиция и понимание, что все, что нам приходиться пережить и пройти - следствие и наших грехов, и милосердия Божия ради нашего спасения.

Поскольку только в скорбях и лишениях христианская душа, к великому сожалению, наиболее полно открывается Богу и только так способна максимально вместить полноту Божественной благодати и Его милосердия.

Но говорит об этом владыка наместник радостно, с оптимизмом, и открытость его сердца вселяет в тебя твердую уверенность, что нет в нашей жизни таких испытаний и житейских преград, которые мы бы не смогли преодолеть с помощью Божией.

Как только беру у наместника благословение - все становится на свои места: я - монах, призванный Господом в святую обитель для молитвы за себя, своих близких, за весь мир, кипящий противоречиями и страстями, но который населяют прекрасные, добрые, умные люди, страдающие от того, что не смогли вовремя правильно расставить жизненные приоритеты и сейчас пытаются ухватиться за все кажущиеся правильными и светлыми символы человеческого созидания и порядка.

Трезвость владыки Павла очень точно возвращает человека от его мечтаний и вымышленных ценностей на верную основу Божественного закона.

Как только начну молиться - благодарю нашего наместника за его мудрое и доброе отношение к братии, за возможность жить и молиться в таком святом месте, где исцеляют даже стены и врата.

Все течет и меняется, лишь только милость Божия остается незыблемой, лишь только Его святое благословение долгие годы хранится в сердце — вместе с живой памятью о тех, через кого Господь привел и снова приводит к Себе.

Архимандрит Пафнутий, насельник Киево-Печерской лавры, пресс-секретарь Блаженнейшего митрополита Онуфрия.