Из Почаевской лавры в Киев сегодня вышли тысячи верующих УПЦ (фото)

Из Свято-Успенской Почаевской лавры сегодня стартовал Всеукраинский крестный ход мира, любви и молитвы за Украину.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, крестный ход начался с молебна в Свято-Успенском соборе лавры.

С напутственным словом к многочисленным паломникам и прихожанам обратился наместник Почаевской лавры митрополит Владимир (Мороз).

«Сила крестного хода заключается в том, чтобы потрудиться не только физически, но и духовно ради славы Божьей и Его великой милости. Верим, Господь благословит нас миром и взаимопониманием, ведь для страны это очень важно. К сожалению, на востоке Украины сейчас нет мира, но мы надеемся, что потрудившись, Господь благословит нас. Именно поэтому призываю всех идти с молитвой в сердце и на устах. Пусть каждый пройдет, сколько сможет», - сказал митрополит Владимир.

После молебна тысячи верующих вместе с братией монастыря вышли на крестный ход с чудотворной иконой Божией Матери «Почаевская».

Возглавили молитвенный ход наместник Почаевской лавры митрополит Владимир (Мороз), митрополит Тернопольский и Кременецкий Сергий (Генсицкий), ректор Почаевской духовной семинарии епископ Шумский Серафим (Зализницкий).

В первый день крестного хода его участники преодолеют 17 километров и дойдут до города Кременец, где останутся на ночлег в Богоявленском женском монастыре.

Общая протяженность маршрута крестного хода из Почаевской лавры в Киев составит 438 километров.

Его участники побывают в Кременце, Шепетовке, Житомире, Коростышеве и других городах и селах Западной Украины.

Как сообщалось, 27 июня Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший митрополит Онуфрий призвал всех православных христиан присоединиться к Всеукраинскому крестному ходу мира, любви и молитвы за Украину.

Молитвенный ход стартовал на востоке Украины из Свято-Успенской Святогорской лавры 3 июля, а на западе Украины 9 июля из Свято-Успенской Почаевской лавры.

«Этот крестный ход, который одновременно начнется с Запада и Востока, пройдет по всему нашему государству. Он фактически объединит Украину, ведь Православная Церковь всегда была и есть такой силой, которая объединяет всех людей нашей страны.

Мы должны, отбросив гнев, ненависть, злобу, а вооружившись любовью и прощением, усилить свой подвиг молитвы: чтобы перестали литься материнские слезы, чтобы дети не оставались сиротами, женщины - вдовами, чтобы молодежь не становилась инвалидами, чтобы наши города и села не были разрушены, а дома - покинуты.

Именно такая цель Всеукраинского крестного хода - хода мира, любви и молитвы за Украину», - отметил Митрополит Онуфрий в своем обращении к верующим УПЦ.

27 июля, накануне празднования дня Крещения Киевской Руси и памяти святого равноапостольного князя Владимира, два крестных хода встретятся в Киеве на Владимирской горке и вместе с православными Киева и паломниками со всей Украины пройдут к Свято-Успенской Киево-Печерской лавре, где будут совершены торжественные богослужения. Крестные ходы будут сопровождать чудотворные иконы Божией Матери - «Почаевская», «Святогорская» и другие почитаемые святыни.

Фото: Центр информации УПЦ