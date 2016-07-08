Во Всеукраинском крестном ходе, который стартует из Почаевской лавры, пройдут около 10 тысяч паломников

К Всеукраинскому крестному ходу мира, любви и молитвы за Украину, который стартует 9 июля из Свято-Успенской Почаевской лавры, присоединится около 10 тысяч православных верующих.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, ссылаясь на куратора крестного хода протоиерея Виктора Земляного, около 200 человек пройдут весь путь: от Почаевской лавры до Киева, однако по пути маршрута к ним планируют присоединиться множество паломников.

«Крестный ход начнется в 6 утра с молебна в Почаевской лавре. Всех участников окропят святой водой, и мы выйдем в город Кременец. Там нас встретят священники, миряне и монахини Богоявленского женского монастыря. Ожидается около 700 человек. Вместе с ними мы продолжим крестный ход по городу. В Житомире к нам примкнут около 50 человек на автобусе. А в селе Вилия Острожского района Ровенской области нас обещают встретить еще 500 человек из окрестных сел. Таким образом, по ходу всего маршрута в крестном ходе пройдут не менее 10 тысяч человек», - рассказал протоиерей Виктор Земляной.

Также он добавил, что на протяжении всего пути людей будет сопровождать полиция и медицинские работники.

«Полиция уже подтвердила, что будет сопровождать людей в каждой области по маршруту крестного хода. Также будет дежурить медсестра со всеми необходимыми медикаментами, а за участниками молитвенного хода будет ехать автобус, в котором будет вода, провизия и там же паломники смогут оставить свои вещи», - рассказал протоиерей Виктор Земляной.

Общая протяженность маршрута крестного хода из Почаевской лавры в Киев составит 438 километров. Его участники побывают в Кременце, Шепетовке, Житомире, Коростышеве и других городах и селах Западной Украины.

Как сообщалось, 27 июня Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий призвал всех православных христиан присоединиться к Всеукраинскому крестному ходу мира, любви и молитвы за Украину.

Молитвенный ход стартовал на востоке Украины из Свято-Успенской Святогорской лавры 3 июля, а на западе Украины стартует 9 июля из Свято-Успенской Почаевской лавры.

«Этот Крестный ход, который одновременно начнется с Запада и Востока, пройдет по всему нашему государству. Он фактически объединит Украину, ведь Православная Церковь всегда была и есть такой силой, которая объединяет всех людей нашей страны.

Мы должны, отбросив гнев, ненависть, злобу, а вооружившись любовью и прощением, усилить свой подвиг молитвы: чтобы перестали литься материнские слезы, чтобы дети не оставались сиротами, женщины - вдовами, чтобы молодежь не становилась инвалидами, чтобы наши города и села не были разрушены, а дома - покинуты. Именно такая цель Всеукраинского крестного хода - хода мира, любви и молитвы за Украину», - отметил Митрополит Онуфрий в своем обращении к верующим УПЦ.

27 июля, накануне празднования дня Крещения Киевской Руси и памяти святого равноапостольного князя Владимира, два крестных хода встретятся в Киеве на Владимирской горке и вместе с православными Киева и паломниками со всей Украины пройдут к Свято-Успенской Киево-Печерской лавре, где будут совершены торжественные богослужения. Крестные ходы будут сопровождать чудотворные иконы Божией Матери - «Почаевская», «Святогорская» и другие почитаемые святыни.