Храм Рождества Иоанна Предтечи на столичном Зверинецком кладбище: настоятель – о церкви и престольном празднике

Великий церковный праздник – Рождество Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна – отмечают православные христиане 7 июля. Это престольный праздник храма, возрожденного несколько лет назад на Зверинецком кладбище в Печерском районе Киева.

Настоятель церкви Рождества Иоанна Предтечи – архимандрит Гавриил (Рыбальченко) – рассказал Центру информации УПЦ о храме и о его престольном празднике.

О РОЖДЕСТВЕ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

– Иоанн Предтеча был величайшим из пророков. По словам Самого Господа Иисуса Христа, «из рожденных женами не восставал больший Иоанна Крестителя» (Мф 11, 11). О его рождении рассказывается в Евангелии от Луки.

Иоанн был сыном священника Захарии и Елисаветы – родственницы Пресвятой Богородицы.

Жили они близ города Хеврона, южнее Иерусалима. Супруги вели праведную жизнь, исполняя Божий Закон. Они достигли уже преклонного возраста, но у них не было детей – Елисавета была

неплодна. В те времена в Израиле бездетность считалась очень большим несчастьем – знаком немилости Божией.

Однажды во время богослужения в Иерусалимском храме Захария вошел в святилище, чтобы совершить каждение. Паства в это время оставались снаружи. Тогда священнику явился Архангел Гавриил и сообщил, что Елисавета родит сына, которого следует назвать Иоанном (что значит «Бог милостив»). Божий вестник предсказал, что Иоанн «будет велик пред Господом, не будет пить вина и сикера, и Духа Святаго исполнится еще от чрева матери своей; и многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их; и предъидет пред Ним в духе и силе Илии» (Лк 1, 15-17), то есть будет действовать с такой же ревностью о Боге и силой, как пророк Илия.

Захария усомнился в словах Архангела и за это был наказан немотой – до того дня, когда сбудется предсказанное.

После этого святая Елисавета зачала и таилась с этим пять месяцев. В шестой месяц Пречистая Дева Мария в момент Благовещения узнала от Архангела Гавриила о беременности ее немолодой родственницы и поспешила к ней. Когда Богородица вошла в дом и приветствовала Елисавету, та исполнилась Святого Духа и воскликнула: «Благословенна Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего! И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Ибо когда голос приветствия Твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно во чреве моем» (Лк 1, 41-

44).

Богородица гостила в доме Захарии около трех месяцев, после чего возвратилась в Назарет. А Елисавета родила сына. По Закону Моисееву, на восьмой день состоялся обряд обрезания, во время которого родственники хотели назвать младенца Захарией, как отца, но Елисавета, по вдохновению свыше, настаивала на имени Иоанн. Это противоречило традиции: имена, как правило, давались новорожденным в честь отца или уважаемого родственника, а такого имени в их роду не было.

Когда стали спрашивать у Захарии, как он хочет назвать сына, священник написал на дощечке: «Иоанн имя ему». (Лк 1, 63). В этот момент его немота прошла, он исполнился Святого Духа и стал пророчествовать о приходе в мир Спасителя и о том, что сын его будет пророком Всевышнего, идущим «пред лицем Господа приготовить пути Ему» (Лк 1, 76).

Все живущие вокруг испугались того, что происходило в доме Захарии, и об этом говорили по всей окрестности.

Далее евангелист пишет, что младенец Иоанн «возрастал и укреплялся духом, и был в пустынях до дня явления своего Израилю» (Лк 1, 80).

Согласно преданию, когда после Рождества Иисуса Христа царь Ирод приказал убить в Вифлееме всех младенцев до двухлетнего возраста, опасность грозила и Иоанну – Ирод знал о его необычном рождении и хотел уничтожить мальчика, опасаясь, что он и есть Царь Иудейский.

Елисавета убежала с ребенком в пустыню и спряталась в пещере. Тогда воины царя пришли к святому Захарии в Иерусалимский храм, требуя, чтобы он сказал, где его сын. Священник отказался, и тогда его убили прямо в храме. Святая Елисавета скончалась через 40 дней после этого. А Иоанн, хранимый Богом, находился в пустыне до тех пор, пока не вышел на проповедь и сподобился крестить пришедшего в мир Господа.

О ХРАМЕ

– Деревянная церковь в честь Рождества Иоанна Предтечи была построена в 1715 – 1729 годах в киевском урочище Зверинец, на территории Святоозерской слободки, основанной лаврским архимандритом Иоанникием (Сенютовичем). По данным на 1766 год, в слободке насчитывалось 38 хат, 45 семей, 190 жителей. Этой местностью до 1786 года владела Киево-Печерская Лавра.

В 1763 году храм перестроили. При нем была открыта школа для обучения детей «разного чина».

С 1854 года Зверинец имел статус пригорода Киева. В это время его стали интенсивно застраивать.

Население урочища в 1854 – 1865 годах выросло со 164 до 2156 жителей.

В 1864 году церковь, к тому времени уже обветшавшую, разобрали и через два года возвели новую – тоже в честь Рождества Иоанна Предтечи. Это был небольшой деревянный однокупольный храм, крестообразный в плане, с элементами позднего классицизма. Рядом построили двухъярусную колокольню. При церкви была школа и дом причта.

Приход был довольно большим: к нему, кроме Зверинца, относились Демиевка (до появления там в 1883 году Вознесенского храма), Саперная слободка и даже отдаленное селение Мышаловка (Мышеловка). В то время при церкви начало формироваться Зверинецкое кладбище.

6 июня 1918 года неподалеку от храма, в месте разветвления современных улиц Киквидзе и Бастионной, взорвались артиллерийские склады с боеприпасами. Большая часть застройки Зверинца была разрушена. Церковь, школа и дом причта получили повреждения. А в 1935 году церковь сгорела.

Зверинецкое кладбище, на котором долго хоронили только жителей окрестности, получило общегородское значение в 30-е годы ХХ века, когда из разрушенного некрополя «Аскольдова могила» туда перенесли останки поэта Андрея Подолинского, его сына – ученого Сергея Подолинского, культурного деятеля и мецената Василия Тарновского (младшего).

Позже на Зверинецком кладбище были похоронены народные артисты Украины Мария Донец-Тессейр и Александр Сегал, выдающиеся ученые Владимир Пискорский, Владимир Щербина,

Николай Шарлемань и Овксентий Корчак-Чепурковский, а также мать и старший брат нынешнего Президента Украины Петра Порошенко.

В 1960 году, после закрытия Введенского монастыря, на Зверинецком кладбище похоронили мощи основательницы обители – преподобной Димитры Киевской. В 1996 году по благословению

Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Владимира и разрешению властей города состоялось обретение мощей и их возвращение в монастырь.

То же самое произошло и с мощами преподобного Ионы – основателя находящегося неподалеку от кладбища Свято-Троицкого Ионинского монастыря. В 1966 году мощи вынесли из монастырского храма, превращенного в склад, и похоронили на Зверинецком кладбище. В обитель они были возвращены в 1993 году.

После закрытия в начале 1960-х годов Лукьяновского кладбища в Зверинецком некрополе хоронили священников и монахов. Сейчас кладбище полузакрыто – хоронят только на резервных местах.

В 2008 году было решено возродить храм на Зверинецком кладбище. 6 мая, на Радоницу, на месте будущей церкви отслужили первую службу. Далее началось строительство типового храма.

Первая Божественная Литургия в нем была совершена 22 ноября 2008 года. А 2 мая 2009 года Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Владимир освятил храм в честь Рождества Иоанна Предтечи. В память об этом событии Блаженнейший Владыка подарил церковной общине икону святителя и чудотворца Спиридона Тримифунтского.

Еще одна особо чтимая святыня храма – привезенный со Святой горы Афон список чудотворного образа Божией Матери «Скоропослушница». Особенное молитвенное правило перед этой иконой совершается на каждой Литургии.

Храм открыт ежедневно с 10.00.

Литургия служится по субботам и воскресеньям в 8.30.

Вечернее богослужение совершается в пятницу (парастас) и субботу: от Пасхи до Покрова Божией Матери – в 15.00, от Покрова до Пасхи – в 17.00.

Ежедневно в 10.00 – панихида, в 12.00 – молебен с акафистом и водосвятием.

Члены церковной общины совершают паломнические поездки по Украине, а также за рубеж – в Румынию, Болгарию.

Адрес храма: 01014, г. Киев, ул. Верхняя, 21. Телефон: (067)1946811.

Добраться до храма можно от метро «Дружбы народов» пешком или троллейбусом № 43 (ехатьдо остановки «Улица Струтинского»).

Центр информации УПЦ – для «УНИАН-Религии».

Фото из архива архимандрита Гавриила (Рыбальченко), Кладбищенского благочиния г. Киева.

Проект «Престольные праздники столичных храмов» реализуется Центром информации УПЦ и «УНИАН-Религии» по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия.