Всеукраинский Крестный ход - это время проявить свою христианскую совесть - Митрополит Онуфрий (видео)

Накануне начала Всеукраинского Крестного хода мира, любви и молитвы за Украину Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины обратился в особом послании ко всем верным Украинской Православной Церкви. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Он призвал принять действенное участие в этом особом молитвенном ходе ради мира и Божьего благословения для украинской земли. Ведь одновременно начавшись с Запада и Востока, Крестный ход объединит всю Украину. Предстоятель отметил, что Православная Церковь является такой силой, которая объединяет всех людей нашей страны.

Блаженнейший владыка подчеркнул уникальность нынешнего Крестного хода. «Это не просто наш духовный подвиг. Это осознанная, волевая деятельность каждой христианской души, которая на деле следует евангельским заповедям. Поэтому простого созерцания Крестного хода – мало. Это время проявить свою христианскую совесть».

Он отметил, что особым образом каждый христианин в зависимости от сил и возможностей сможет присоединиться к этому молитвенному шествию: «Кто может идти в Крестном ходе долго — пусть идет. Кто может передвигаться только в своем населенном пункте — пусть это делает. Кто может накормить паломников — все это также является вашим участием в общем великом деле».

«Мы верим, что Божья Матерь, которая столько раз защищала нашу землю, и сегодня в слезах стоит у Престола Сына и о нас молится, — отметил Блаженнейший владыка. — И мы должны, отбросив гнев, ненависть, злобу, а вооружившись любовью и прощением, усилить свой подвиг молитвы: чтобы прекратились литься материнские слезы, чтобы дети не оставались сиротами, женщины — вдовами, чтобы молодежь не становилась инвалидами, чтобы наши города и села не были разрушены, а дома — заброшены. Именно такая цель Всеукраинского Крестного хода — шествия мира, любви и молитвы за Украину ».

Предстоятель Украинской Православной Церкви призвал Божье благословение на всех участников Крестного хода. Он пожелал им всесильной помощи в этом богоугодном деле.