Всеукраинский крестный ход прошел уже почти 120 км и к нему присоединилась еще одна святыня

Всеукраинский крестный ход мира, любви и молитвы за Украину, который 3 июля стартовал из Свято-Успенской Святогорской лавры, успешно пересек границу Харьковской области и продолжает движение к Киеву.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, ссылаясь на куратора крестного хода архимандрита Иоасафа (Ковецкого), 6 июля по территории города Балаклея Харьковской области, крестным ходом шли более 500 человек.

«На границе с Харьковской областью нас встретил архиепископ Изюмский и Купянский Елисей (Иванов) с Песчанской иконой Пресвятой Богородицы. В кафедральном Свято-Вознесенском соборе Изюма была отслужена Божественная литургия. Все собравшиеся в храме могли приложиться к Святогорской и Песчанской иконам Богородицы. Сейчас нас сопровождает копия иконы Песчанской Божией Матери.

По пути следования крестный ход останавливается в храмах на молебны, а если проходит мимо памятников воинам, которые отдали свои жизни за наше Отечество, все мы поем «Вечную память». Нас сопровождает полиция и медицинские работники. К вечеру, 6 июля, планируем быть уже в поселке Андреевка Харьковской области, где и остановимся на ночлег», - рассказал отец Иоасаф.

Отметим, что 12 июля участники крестного хода пересекут границу с Полтавской областью и, минуя Полтаву, Лубны, Пирятин, 22 июля, дойдут до границы Киевской области и, наконец, 27 июля прибудут в столицу, где встретятся с участниками крестного хода из Свято-Успенской Почаевской лавры.

Как сообщалось, 27 июня Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий призвал всех православных христиан присоединиться к Всеукраинскому крестному ходу мира, любви и молитвы за Украину.

Молитвенный ход стартует на востоке Украины из Свято-Успенской Святогорской лавры 3 июля, а на западе Украины - 9 июля из Свято-Успенской Почаевской лавры.

«Этот Крестный ход, который одновременно начнется с Запада и Востока, пройдет по всему нашему государству. Он фактически объединит Украину, ведь Православная Церковь всегда была и есть такой силой, которая объединяет всех людей нашей страны. Мы должны, отбросив гнев, ненависть, злобу, а вооружившись любовью и прощением, усилить свой подвиг молитвы: чтобы перестали литься материнские слезы, чтобы дети не оставались сиротами, женщины - вдовами, чтобы молодежь не становилась инвалидами, чтобы наши города и села не были разрушены, а дома - покинуты. Именно такая цель Всеукраинского крестного хода - хода мира, любви и молитвы за Украину», - отметил Митрополит Онуфрий в своем обращении к верующим УПЦ.

27 июля, накануне празднования дня Крещения Киевской Руси и памяти святого равноапостольного князя Владимира, два Крестных хода встретятся в Киеве на Владимирской горке и вместе с православными Киева и паломниками со всей Украины пройдут к Свято-Успенской Киево-Печерской лавре, где будут совершены торжественные богослужения. Крестные ходы будут сопровождать чудотворные иконы Божией Матери - «Почаевская», «Святогорская» и другие почитаемые святыни.