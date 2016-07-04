Завтра исполняется два года со дня упокоения Блаженнейшего Митрополита Владимира

Во вторник, 5 июля 2016 года, в день, когда исполняется два года со дня упокоения Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира (Сабодана, +2014), Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий совершит заупокойную Божественную литургию в Свято-Успенском соборе Киево-Печерской лавры. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Начало богослужения в 9:00.

После окончания Литургии на могиле почившего Предстоятеля УПЦ состоится панихида, которую возглавит Блаженнейший Митрополит Онуфрий в сослужении епископата и духовенства различных епархий УПЦ.

Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир отошел ко Господу 5 июля 2014 года на 79 году жизни. Он 22 года возглавлял Украинскую Православную Церковь, будучи ее Предстоятелем.Похоронен Блаженнейший владыка на лаврском братском кладбище возле храма Рождества Божьей Матери на территории Киево-Печерской лавры.