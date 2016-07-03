3 июля со Святогорской лавры начался Всеукраинской Крестный ход

Возглавляет многочисленный молитвенный ход, который вышел из обители, наместник Лавры митрополит Святогорский Арсений. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Около тысячи верующих отправились в направлении села Богородичное (первая остановка хода). Конечный пункт первого дня многодневного Крестного хода - Свято-Георгиевский скит в селе Долина.

Вчера, 2 июля, в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре Блаженнейший Митрополит Онуфрий благословил всех участников Всеукраинского Крестного хода. Он призвал принять действенное участие в этом особом молитвенном ходе ради мира и Божьего благословения для украинской земли. По его словам, одновременно начавшись с Запада и Востока, Крестный ход объединит всю Украину.

Блаженнейший владыка подчеркнул уникальность нынешнего Крестного хода. «Это не просто наш духовный подвиг. Это осознанная, волевая деятельность каждой христианской души, которая на деле следует евангельским заповедям. Поэтому простого созерцания Крестного хода – мало. Это время проявить свою христианскую совесть».

«Мы верим, что Божья Матерь, которая столько раз защищала нашу землю, и сегодня в слезах стоит у Престола Сына и о нас молится, — отметил Блаженнейший владыка. — И мы должны, отбросив гнев, ненависть, злобу, а вооружившись любовью и прощением, усилить свой подвиг молитвы: чтобы прекратились литься материнские слезы, чтобы дети не оставались сиротами, женщины — вдовами, чтобы молодежь не становилась инвалидами, чтобы наши города и села не были разрушены, а дома — заброшены. Именно такая цель Всеукраинского Крестного хода — шествия мира, любви и молитвы за Украину».

Предстоятель Украинской Православной Церкви призвал Божье благословение на всех участников Крестного хода. Он пожелал им всесильной помощи в этом богоугодном деле.