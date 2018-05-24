Митрополит Антоний: Церковь - не политический институт и не может использоваться в качестве политического инструмента

Митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич) рассказал о межконфессиональных конфликтах, вмешательстве государства в церковные дела и мифах вокруг Украинской Православной Церкви.

Владыка, миссией Церкви всегда было вести человека к Богу через христианские заповеди, мир и человеколюбие, а в сложные времена эта миссия особенно актуальна для всех нас. Как влияют политические изменения в стране на жизнь Украинской Православной Церкви?

Да, Церковь всегда подчеркивает, что ее основная задача - привести человека ко спасению. И эта задача не меняется на протяжении тысячелетий. Она не может поменяться, потому что спасение - это единение со Христом в Его Святой Церкви. А Христос "вчера и во веки Тот же". Он не меняется, потому что Он - "Альфа и Омега". А раз так, то не может поменяться и спасительная миссия Церкви.

Независимо от политического момента, независимо от ситуации в стране или в мире - Церковь всегда свидетельствует об Истине, то есть, о Христе Иисусе – истинном Боге и истинном Человеке. Об этом важно не забывать не только нам, людям Церкви, но и тем, кого можно отнести к политикам.

Церковь - это не политический институт, и она не может использоваться в качестве политического инструмента. Да, Церковь состоит из людей, у которых могут быть разные политические взгляды. Но, каждый должен помнить, что взгляды эти нужно оставлять за порогом храма, потому что задача Церкви не в том, чтобы разделять, а в том, чтобы объединять. И сделать это можно только во Христе, а не на основе политических лозунгов или мнений.

Поэтому, можно сказать, что политическая ситуация в стране никак не влияет на миссию Церкви. Другое дело, что она может осложнить выполнение этой миссии. То есть, через давление власти, через прямую конфронтацию и агрессию, могут создаваться такие условия, что проповедь Христа сильно затрудняется.

Вспомним времена Советского Союза: закрытие храмов, лагеря и тюрьмы для священников, расстрелы и ссылки - все это привело почти к полному уничтожению Церкви в 30-х годах. Но, вместе с этим, как это не раз случалось в истории, то время дало нам целый сонм новомучеников и исповедников, подвиг которых укрепил нашу веру. Поэтому, попытки бороться с Церковью хоть и затрудняют ее проповедь, но не делают ее невозможной. А в конечном итоге приводят к поражению тех, кто боролся против нее. "Создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют Ее" - сказал Христос, и это действительно так.

Конфликт между УПЦ и УПЦ Киевского патриархата особенно обострился в последние годы. Обострения эти происходят не столько на религиозной, сколько на политической основе, когда даже ярые атеисты, которые не ходят ни в какую церковь, начали протестовать против приставки «Московский патриархат». Как УПЦ на самом деле связана с Москвой, и действительно ли она обязана отдавать часть пожертвований патриарху Кириллу?

Во-первых, хотел бы подчеркнуть, что Украинская Православная Церковь ни с кем не конфликтует. Мы ни у кого не отнимаем храмы, не клевещем и не возводим клевету в ранг инструмента для очернения кого бы то ни было. Во-вторых, хочу уже в который раз обратить внимание на то, что официальное название нашей Церкви - Украинская Православная Церковь. Так она зарегистрирована, и такой она является по существу. В-третьих, УПЦ ещё в начале 90-х годов прошлого столетия получила статус самоуправляемой Церкви. Наша Церковь - полностью самостоятельна и независима в управлении. У нас есть свой Синод, который сам принимает решения о хиротониях епископов, открытии монастырей, епархий и решает другие вопросы. Кстати сказать, Украинская Греко-Католическая Церковь куда более зависима от Ватикана.

Через Московский Патриархат наша Церковь входит в общение с мировым Православием. Он, в этом смысле, является гарантом нашего единства с другими Православными Церквями. Что касается утверждения о якобы финансовых отчислениях в Московскую Патриархию, официально заявляю – это миф. Полагаю, что разговоры о том, что деньги УПЦ якобы идут в Москву - не более чем попытка некоторых лиц отвести внимание народа от реальных проблем.

Какие еще мифы существуют в отношении УПЦ и кому выгодно их создавать?

Мифов не так уж много и все они уже довольно стары. Это "неотпевание" воинов АТО, перечисление денег в казну иностранных государств и так далее. Те люди, которые сейчас развернули кампанию против Церкви, никаких положительных уроков из истории не извлекли. Они забыли, что под лозунгами "борьбы против Церкви" погибли миллионы простых верующих. И использование этих лозунгов сегодня - это путь к ненависти, разрушению государства и братоубийству. Поэтому, на вопрос "кому это выгодно?" я отвечу так - врагам Украины. Люди, которые сегодня борются против нашей Церкви, на самом деле борются против народа нашей страны.

Не так давно велось много разговоров о создании единой Поместной Церкви в Украине, которая была бы подчинена Константинополю. Чем могли обернуться такие реформы для украинского православного мира?

Создание еще одной канонической единицы привело бы к серьезному конфликту в среде существующих Поместных Церквей. Вмешательство в религиозный вопрос в Украине только усугубило бы общественный кризис. Нужно учитывать тот межконфессиональный конфликт, который существует в Украине. Вся полнота Вселенского Православия в той или иной мере выступила с осуждением агрессивной деятельности неканонических структур по отношению к УПЦ. Захваты наших храмов, которые происходят последние три года, привлекли к себе внимание не только Поместных Церквей мира, но и европейских правозащитных организаций.

В Украине Церковь официально отделена от государства, которое не должно вмешиваться в ее деятельность, если она не перечит его законам. Однако, многие власть имущие сегодня не чураются выражать свое мнение по поводу церковных дел и даже грозятся «порешать» некоторые вопросы на законодательном уровне. Могут ли церковные реформы проводиться с помощью указов и законов, и на какой дистанции должно находиться государство и чиновники от церковных дел?

Поскольку Украина – светское и правовое государство, вмешательство в церковные дела должно быть полностью исключено. Конституция Украины гарантирует гражданам свободу вероисповедания, а вмешательство государственных служащих в дела Церкви является прямым нарушением основного закона страны. Позицию по невмешательству в церковные дела поддерживают и в Европейском союзе. В последнее время большое количество европейских правозащитных организаций посетили Украину. Нам удалось обратить их внимание на захваты храмов и вмешательство государственных чиновников разного уровня во внутренние дела Церкви. Надо сказать, представители этих сообществ прибывали в полном недоумении от увиденного и услышанного. Это понятно, ведь те антицерковные действия, к которым сейчас прибегает украинский политикум, не только антиконституционные, но и полностью противоречат основным принципам европейской демократии.

Соответственно, если государство Украина по-настоящему декларирует желание стать частью цивилизованного мира, эти намерения должны подтверждаться и фактически.

Интервью подготовлено при содействии Центра информации УПЦ.

Дарина Чугаевская, Вечерний Киев.