Храм Боголюбской иконы Богородицы: настоятель – о церкви и о чудотворном образе

Православная Церковь чествует 1 июля Боголюбскую икону Божией Матери. Это престольный праздник одного их храмов Киева, освященного в честь древнего чудотворного образа. Этот храм восьмой год действует при Киевской городской детской клинической инфекционной больнице на Лукьяновке.

Настоятель прихода – иерей Вячеслав Патриченко – рассказал Центру информации УПЦ о храме и о чудотворной иконе.

О БОГОЛЮБСКОЙ ИКОНЕ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

– Боголюбская икона Богородицы – одна из тех немногих, которые сохранились до наших дней с домонгольских времен. По мнению ученых, это также одна из первых икон, написанных на Руси – до этого их, как правило, привозили из Византии.

В 1157 году сын Великого князя Юрия Долгорукого Андрей покинул свой удел – город Вышгород близ Киева – и отправился во Владимиро-Суздальскую землю, взяв с собой чудотворную икону Божией Матери, написанную апостолом и евангелистом Лукой. Из Владимира он двинулся в Ростов, но, отъехав примерно десять верст от города, повозка с иконой неожиданно остановилась и лошади не могли сдвинуть ее с места. Путники отслужили молебен и расположились на ночлег на берегу реки Клязьмы. Князь молился ночью перед чудотворной иконой, когда ему в неземном сиянии явилась Сама Богородица. Она повелела поставить чудотворный образ во Владимире (с тех пор икону именуют Владимирской), а на месте Ее явления построить храм и монастырь,посвященный Ее Рождеству.

Эта икона была торжественно перенесена в построенный князем храм Рождества Пресвятой Богородицы и названа Боголюбивой или Боголюбской – от названия города Боголюбово, возникшего рядом с обителью.В честь этого события князь Андрей приказал написать на кипарисовой доске новую икону Царицы Небесной. Скорее всего, это сделал византийский иконописец. Пресвятая Дева была изображена так, как явилась князю – обращенная ко Господу, с поднятыми в молитве руками. В правой руке Богородица держала свиток с молитвой о благословении места, избранного Ею для монастыря.

Этот город стал княжеской резиденцией, и князь Андрей, причисленный Церковью к сонму святых, тоже вошел в историю как Боголюбский.

Во время нашествия монголо-татар церковь была сожжена, и только Боголюбская икона осталась невредимой. Татары и половцы неоднократно разоряли монастырь, но благодаря покровительству Пресвятой Богородицы он неизменно возрождался, а слава и благосостояние обители росли.

Боголюбская икона особенно прославилась бесчисленными чудесами исцелений и защиты от эпидемий – чумы, холеры, моровой язвы.

Празднование чудотворной иконе было установлено 18 июня (1 июля по новому стилю) – именно в этот день Пречистая Дева явилась святому князю Андрею.

Ныне образ пребывает в специальном киоте в местном ряду собора Успенского Княгинина монастыря во Владимире. Со славной иконы было написано множество копий, которые восприняли благодатную чудотворную силу оригинала.

Один из списков стал храмовой иконой киевской церкви, освященной в честь этого образа.

О ХРАМЕ

– Замысел основать храм в детской больнице появился, когда я стал посещать отделение реанимации и крестить там младенцев. Главный врач больницы Александр Швачко поддержал эту идею и предложил оборудовать церковь в помещении бывшего актового зала на цокольном этаже медучреждения.

Поскольку храм закладывался в инфекционной больнице, то было решено освятить его в честь Боголюбской иконы Божией Матери, которая, как было сказано, прославилась тем, что защищает от эпидемий и помогает исцелиться от болезней. К тому же, это было время, когда вся страна боролась с эпидемиями то свиного, то птичьего гриппа.

Список Боголюбской иконы преподнес в дар храму Сергей Дичко – врач-анестезиолог Института нейрохирургии имени академика А.П. Ромоданова. По его заказу копию чудотворного образа написали харьковские иконописцы.

Первое богослужение (молебен) состоялось в больничной церкви 23 февраля 2009 года. Господь послал нам добрых людей, которые помогли сделать ремонт и обустроить храмовое помещение.

На Пасху, 19 апреля, впервые была совершена Божественная Литургия. В ту же Пасхальную ночь освятили поклонный крест на месте будущего строительства типового храма.

Спустя четыре месяца, в праздник Преображения Господня, состоялась закладка капсулы в основание новой церкви. 1 июля 2010 года, в день престольного праздника, на месте строительства отслужили первую Литургию. А ровно через два года, 1 июля 2012 года, первая Литургия была совершена уже в новопостроенном храме. Богослужение возглавил благочинный – протоиерей Анатолий Затовский. Он также освятил купол с крестом.

Еще через три года в этот же день епископ Боярский Феодосий, викарий Киевской митрополии, совершил в нашем храме первую архиерейскую службу.

За время существования прихода сформировалась церковная община. Одновременно храм продолжает окормлять пациентов больницы. При необходимости Таинства совершаются и в больничных палатах.

Стараемся организовывать для прихожан паломнические поездки к святыням Украины. Недавно группа наших паломников побывала на Святой горе Афон.

Кроме списка чудотворной Боголюбской иконы Богородицы, в церкви хранятся и другие святыни: иконы с частицами мощей преподобномученицы Елизаветы и святителя Луки Крымского, а также ковчег с мощами святителя Симона, епископа Владимирского и Суздальского, преподобных Кукши Одесского и Варсонофия Херсонского, блаженной Домники Алешковской и Киево- Печерских подвижников – священномученика Лукиана, преподобных Зинона Постника и Григория Чудотворца.

Богослужения в храме совершаются в воскресные и праздничные дни. В воскресенье в 8.00 начинается чтение Часов, Проскомидия и Божественная Литургия. Если праздник выпадает на будний день, то начало службы – в 7.00.

По субботам и накануне праздничных дней – вечернее богослужение в 17.00.

В среду в 17.00 — молебен с акафистом. В пятницу в то же время — молебен, а в 17.30 — панихида.

После каждой воскресной службы для прихожан проводятся огласительные беседы.

Сайт: bogolub-kiev.krupnyak.com.

Адрес храма: 04119, г. Киев, ул. Дегтяревская, 23.

Доехать к нам можно от станций метро «Лукьяновская» и «Берестейская» автобусом № 9 или трамваями №№14, 15; от станции метро «Петровка» автобусом № 103 – до остановки «Комбинат “Украина”».

Центр информации УПЦ – для "УНИАН-Религии".

Фото из архива прихода.

Проект «Престольные праздники столичных храмов» реализуется Центром информации УПЦ и "УНИАН-Религии" по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия.