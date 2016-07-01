Из Донецкой области в Киев 3 июля отправятся пешком сотни верующих УПЦ

В рамках Всеукраинского крестного хода мира, любви и молитвы за Украину, который стартует 3 июля из Свято-Успенской Святогорской лавры, в Киев направятся пешком более 300 православных верующих.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, ссылаясь на куратора крестного хода архимандрита Иоасафа (Ковецкого), верующие пройдут около 700 километров с чудотворной иконой Святогорской Божией Матери.

«Маршрут будет пролегать через Изюмскую епархию, затем - Харьковскую, Полтавскую, Кременчугскую, Бориспольскую епархии. Присоединиться к шествию можно по пути его следования. Необязательно идти весь путь – кто, сколько может пройти, пусть идет с нами, ведь если человек даже на пять минут присоединится к молитвенному ходу, от этого ему будет отрада. 27 июля участники крестного хода прибудут в столицу, где встретятся с участниками такого же крестного хода из Почаевской лавры. Все станут причастны великому церковному событию и молитвами к Матери Божией и Господу, верим, помогут установлению мира и благополучия в Украине», - рассказал архимандрит Иоасаф.

Также он добавил, что паломники будут останавливаться на ночлег в монастырях и храмах по ходу маршрута - в Мгарском Спасо-Преображенском мужском монастыре в Полтавской области, Свято-Борисо-Глебском женском монастыре на Харьковщине и других.

Как сообщалось, 27 июня Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий призвал всех православных христиан присоединиться к Всеукраинскому крестному ходу мира, любви и молитвы за Украину. Молитвенный ход стартует на востоке Украины из Свято-Успенской Святогорской лавры 3 июля, а на западе Украины - 9 июля из Свято-Успенской Почаевской лавры.

"Этот Крестный ход, который одновременно начнется с Запада и Востока, пройдет по всему нашему государству. Он фактически объединит Украину, ведь Православная Церковь всегда была и есть такой силой, которая объединяет всех людей нашей страны. Мы должны, отбросив гнев, ненависть, злобу, а вооружившись любовью и прощением, усилить свой подвиг молитвы: чтобы перестали литься материнские слезы, чтобы дети не оставались сиротами, женщины - вдовами, чтобы молодежь не становилась инвалидами, чтобы наши города и села не были разрушены, а дома - покинуты. Именно такая цель Всеукраинского крестного хода - хода мира, любви и молитвы за Украину", - отметил Митрополит Онуфрий в своем обращении к верующим УПЦ.

27 июля, накануне празднования дня Крещения Киевской Руси и памяти святого равноапостольного князя Владимира, два Крестных хода встретятся в Киеве на Владимирской горке и вместе с православными Киева и паломниками со всей Украины пройдут к Свято-Успенской Киево-Печерской лавре, где будут совершены торжественные богослужения. Крестные ходы будут сопровождать чудотворные иконы Божией Матери - «Почаевская», «Святогорская» и другие почитаемые святыни.