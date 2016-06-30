В УПЦ рассказали, по каким городам пройдет Всеукраинский Крестный ход мира

Предстоятель Української Православної Церкви Митрополит Київський і всієї України Онуфрій 27 червня закликав усіх православних українців взяти участь у Всеукраїнському Хресному ході миру, любові та молитви за Україну.

Як повідомлялося раніше, молитовна хода розпочнеться 9 липня на заході України — зі Свято-Успенської Почаївської Лаври, а 3 липня на сході України — зі Свято-Успенської Святогірської Лаври.

Розклад руху Хресної ходи

09.07.2016-27.07.2016

(Свято-Успенська Почаївська Лавра – Свято-Успенська

Києво-Печерська Лавра)

9.07.2016. Почаїв (Свято-Успенська Почаївська Лавра) – Кременець (Богоявленський кременецький жіночий монастир)

10.07.2016 . Кременець – с. Людвинці – с. Бірки – с. Новостав – Шумськ

11.07.2016. Шумськ – с. Сураж (кордон Тернопільскої і Хмельницької областей) – с. Карпилівка – Межиричі (Межиріцький Свято-Троїцький монастир)

12.07.2016. – Межирічі (Межиріцький Свято- Троїцький монастир) – м. Острог – с. Вельбівне – с. Крупець – Славута

13.07.2016. Славута – с. Судилків – Шепетівка

14.07.2016. Шепетівка – Полонне

15.07.2016. Полонне – смт. Миропіль, кордон Хмельницької та Житомирської областей – с. Камінь – Романів

16.07.2016. Романів- Чуднів

17.07.2016. Чуднів – с. Дриглів – с. Висока Піч – Тригір’я (Свято- Преображенський Тригірський чоловічий монастир)

18.07.2016. Тригір’я (Свято- Преображенський Тригірський чоловічий монастир) – с. Тетерівка – Житомир

19.07.2016. Житомир

20.07.2016 Житомир – с. Глубочиця – с. Кмитів – Коростишів

21.07.2016. Коростишів – с. Городське – с. Царівка – с. Кочерів (кордон Житомирської та Київської областей) – Ставище

22.07.2016. Ставище – с. Небелиця – Ситняки

23.07.2016. Ситняки – Макарів

24.07.2016. Макарів – с. Маковище – Колонщина

25.07.2016. Колонщина – с. Гурівщина — Дмитрівка (Ірпінське благочиння)

26.07.2016. Дмитрівка – Київ (Храм при. Феодосія Чернігівського (Чорнобильский храм))

27.07.2016. Київ (Храм при. Феодосія Чернігівського (Чорнобильский храм)) – Київ (Володимирська гірка)

Розклад руху Хресної ходи

03.07.2016 – 27.07.2016

(Свято-Успенська Святогорська Лавра – Свято-Успенська

Києво-Печерська Лавра)

03.07.2016. Свято-Успенська Святогорська Лавра – Свято-Георгіївський Скит (с. Долина)

04.07.2016. Свято-Георгіївський Скит – с. Кам’янка (кордон Донецької та Харківської областей) – Ізюм (Свято-Вознесенський кафедральний собор)

05.07.2016. Ізюм (Свято-Вознесенський кафедральний собор) – Савинці

06.07.2016. Савинці – Андріївка

07.07.2016. Андріївка – Зміїв [1.3]

08.07.2016. Зміїв – Водяне (Свято-Борисо-Глібський жіночий монастир)

09.07.2016. Водяне – Харків (Благовіщенський кафедральний собор)

10.07.2016. Харків – Люботин

11.07.2016. Люботин – Валки

12.07.2016. Валки – Чутове (кордон Харківської та Полтавської областей) – Полтава (38 км пішки та 56 км автобусом)

13.07.2016. Полтава (Свято-Макаріївський кафедральний Собор). Хресна хода з Полтави до с. Горбанівка

14.07.2016. Полтава (Хрестовоздвиженський жіночий монастир) – Решетилівка – Богачка (5 км пішки та 82 км автобусом)

15.07.2016. Богачка – с. Вишняки – Хорол (5 км пішки та 30 км автобусом)

16.07.2016. Хорол – Мгарський Свято-Преображенський чоловічий монастир (35 км автобусом)

17.07.2016. Мгарський Свято-Преображенський чоловічий монастир

18.07.2016. Мгарський Свято-Преображенський чоловічий монастир – Лубни

19.07.2016. Лубни – Березоточа (20 км автобусом)

20.07.2016. Березоточа – с. Гребінка – Пирятин (30 км автобусом)

21.07.2016. Пирятин – Березова Рудка (27 км автобусом)

22.07.2016. Березова Рудка – Олексіївка (кордон Полтавської та Київської областей) – Яготин (19 км автобусом та 38 км пішки)

23.07.2016. Яготин – Березань

24.07.2016. Березань – Лебедин

25.07.2016. Лебедин – Бориспіль

26.07.2016. Бориспіль – Київ (Храм Петра і Павла біля військової академії)

27.07.2016. Київ (Храм Петра і Павла) – Київ (Володимирська гірка)

Мапи маршрутів можна побачити тут news.church.ua