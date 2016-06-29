УПЦ помогает выкупить уникальное медицинское оборудование для новорожденных, стоимостью 24 тыс евро (фото)

В рамках благотворительной акции «Тепло Солнца Правды» Украинская Православная Церковь собрала более 25 тыс грн на аппарат параинфракрасной спектроскопии для детской больницы «Охматдет».

Как сообщает Центр информации УПЦ, ссылаясь на настоятеля киевского храма в честь Иерусалимской иконы Божией Матери протоиерея Дмитрия Гарчука, его община собирала средства совместно с прихожанами храма Почаевской иконы Божией Матери в течение трех месяцев.

Полная стоимость такого оборудования составляет 24 тыс евро.

«В прошлом году волонтеры благотворительного фонда имени святителя Луки (Войно-Ясенецкого) договорились о приобретении этого аппарата, который поможет своевременно диагностировать нарушения функций головного мозга у новорожденных детей. Но он был предоставлен медицинской фирмой под выплату. Фирма поставила врачей перед выбором: или они вносят первый платеж, или аппарат забирают. Тогда мы и помогли. В дальнейшем мы планируем проводить подобные акции, чтобы помочь медикам окончательно выкупить аппарат», - объяснил протоиерей Димитрий Гарчук.

По мнению председателя Синодального отдела УПЦ по социально-гуманитарным вопросам протоиерея Владислава Диханова, такие акции важны для спасения не только детей, но и взрослых.

«Сегодня в обществе слишком много факторов, которые разделяют людей, а милосердие - это то, что очень быстро и мощно объединяет всех нас», - подчеркнул протоиерей Владислав Диханов.

Аппарат для параинфракрасной спектроскопии поможет врачам своевременно диагностировать нарушения функций головного мозга у новорожденных детей.