Предстоятель УПЦ призвал всех православных принять участие во Всеукраинском Крестном ходе

Соответствующее Обращение Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия по случаю проведения Всеукраинского Крестного хода — шествия мира, любви и молитвы за Украину направлено 27 июня.

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

По благословению Предстоятеля Всеукраинский крестный ход с молитвой за Украину пройдет епархиями УПЦ. Молитвенное шествие начнется 9 июля на западе Украины — из Свято-Успенской Почаевской лавры, а 3 июля на востоке Украины — из Свято-Успенской Святогорской лавры.

27 июля в канун празднования дня Крещения Киевской Руси и памяти святого равноапостольного князя Владимира, эти Крестные ходы встретятся в г. Киеве на Владимирской горке и вместе пройдут в Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру, где будут совершены торжественные богослужения. Крестные ходы будут сопровождать чудотворные иконы Божьей Матери — «Почаевская» и «Святогорская» и другие почитаемые святыни.

«В жизни каждого христианина возникают такие моменты, когда он должен вспомнить, что он – не просто верующий человек, а часть Православной Церкви – Тела Христова. И от каждого из нас зависит судьба Церкви и страны», — говорится в обращении.

Именно молитва спасала нашу землю от различных бедствий, крупнейшим из которых была война.

«С глубокой скорбью на сердце мы все сейчас переживаем новую трагедию — на востоке Украины продолжается вооруженный конфликт, проливается невинная кровь наших земляков. Самое большее, что может сделать наша Церковь — это призывать к миру и усилить молитвы о ниспослании мира нашей украинской земле, что мы и делаем с начала вооруженного противостояния. Но, несмотря на миротворческую миссию нашей Церкви, ее пытаются сделать враждебной украинскому обществу. Сегодня на мирной территории Украины разгорается межконфессиональная война, создаются различные провокации, которые направлены как против духовенства и верующих в частности, так и против Украинской Православной Церкви в целом. Вместе с тем, нам известны отдельные случаи, когда объединительная сила молитвы верующих творила чудеса», — отмечает Блаженнейший владыка.

Крестный ход, который одновременно начнется с Запада и Востока, пройдет через все государство и фактически объединит Украину.

«Православная Церковь всегда выступала и сейчас является силой, которая объединяет всех людей нашей страны», — подчеркивает Предстоятель.

Он призывает всех верных Украинской Православной Церкви принять активное участие в этом общем деле.

«Крестный ход — это не просто наш духовный подвиг. Это осознанное, волевое действие каждой христианской души, на деле следовать евангельским заповедям. Поэтому простого созерцания Крестного хода — мало. Это время проявить свою христианскую совесть. Кто может идти в Крестном ходе долго — пусть идет. Кто может передвигаться только в своем населенном пункте — пусть это делает. Можете накормить паломников — все это также является вашим участием в общем великом деле».

Его Блаженство напоминает, что как когда-то Господь помиловал жителей Ниневии, которые отказались от пищи и воды в знак покаяния, так Он может помиловать и нас.

«Мы верим, что Божья Матерь, которая столько раз защищала нашу землю, и сегодня в слезах стоит у Престола Сына и молится за нас. И мы должны, отбросив гнев, ненависть, злобу, вооружившись любовью и прощением, усилить свой подвиг молитвы: чтобы прекратились литься материнские слезы, чтобы дети не оставались сиротами, женщины — вдовами, чтобы молодежь не становилась инвалидами, чтобы наши города и села ни были разрушены, а дома — заброшены. Именно такая цель Всеукраинского Крестного хода — шествия мира, любви и молитвы за Украину», — заключил Блаженнейший Митрополит Онуфрий.