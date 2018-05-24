Кирилловский храм и монастырь: наместник обители – об истории святыни и ее небесном покровителе

В киевском урочище Дорогожичи с ХІІ века сохранился уникальный памятник православной архитектуры и духовности – церковь в честь святителей Кирилла и Афанасия Александрийских, которую сокращенно называют просто Кирилловской. После Софийского собора это второй по древности храм в столице, сохранившийся до наших дней со времен Киевской Руси. Несколько лет назад началось возрождение древнего Кирилловского монастыря.

22 июня монастырь и его соборная церковь отметили престольный праздник – День памяти святителя Кирилла, Патриарха Александрийского. Об этом святом, об истории Кирилловского храма и о возрождающейся обители Центру информации УПЦ рассказал настоятель монастыря архимандрит Варлаам (Озимок).

О СВЯТОМ КИРИЛЛЕ АЛЕКСАНДРИЙСКОМ

– Будущий святитель Кирилл родился в Египте примерно в 376 году. Он происходил из знатной христианской семьи. Кирилл получил блестящее образование – и светское, и духовное. Шесть лет он провел в ските в Нитрийских горах. Патриарх Александрийский Феофил, дядя Кирилла, посвятил его в сан диакона.

После смерти Феофила Кирилл был избран на Александрийскую кафедру. Прежде всего он начал борьбу с ересью Новициана – римского пресвитера, который учил, что христиане, отпавшие во время гонений от Церкви, не могут быть приняты обратно через покаяние. После избрания на папский престол святого Корнилия Новициан самочинно провозгласил себя папой, что привело к церковному расколу. Патриарх Кирилл добился изгнания еретиков из Александрии.

Затем он изгнал бесов из языческого капища неподалеку от города. По повелению ангела, явившегося ему в видении, Кирилл принес туда мощи святых Кира и Иоанна. Бесы бежали, а на месте капища Патриарх устроил церковь.

После этого он вступил в противостояние с иудеями, которые вели против Церкви настоящую войну. После массовой резни христиан, устроенной иудеями, Кирилл прогнал их из Александрии.

Но впереди была еще более тяжелая борьба – с несторианской ересью. Пресвитер Антиохийской Церкви Несторий, избранный в 428 году Патриархом Константинопольским, стал распространять ложное учение, утверждая, что от Девы Марии якобы родился не Бог, а только Человек, в Котором Бог обитал, как в храме. Несторий и его последователи называли Богородицу Христородицей. Один из них – епископ Дорофей – даже провозгласил анафему тем, кто продолжал именовать Богородицей Пресвятую Деву Марию. Несторий со своими единомышленниками разослал по всему христианскому миру множество сочинений с проповедью своего лжеучения, и эта ересь широко распространилась.

Патриарх Кирилл писал Несторию, убеждая его отказаться от заблуждения и прекратить раздор в Церкви. Также святитель отсылал письма клиру Константинопольской Церкви, императорскому двору, властям и епископам разных городов и стран, насельникам монастырей, предостерегая всех от увлечения ересью. Кроме того, Кирилл призывал Папу Римского и восточных Патриархов попытаться склонить Нестория к покаянию.

Несторий же упорствовал, бесчестил имя Кирилла и преследовал духовенство и монахов Константинопольской Церкви, которые не принимали его ересь.

Чтобы прекратить распри, в 431 году в городе Ефесе (Малая Азия) был созван Вселенский собор. И сторонники Нестория, и их противники надеялись отстоять свою позицию.

На Соборе, в котором участвовали около 200 епископов, председательствовал Патриарх Кирилл. Собор осудил учение Нестория как ересь. Несторий не подчинился и вместе с Антиохийским Патриархом организовал псевдособор, в котором участвовали его сторонники. Это собрание провозгласило святителя Кирилла еретиком. Поверив Несторию, император приказал заключить Кирилла в тюрьму, однако очень скоро осознал и исправил свою ошибку. Святитель вновь возглавил Собор, на котором был установлен догмат веры: Иисус Христос есть истинный Бог, а родившая Его Пречистая Дева Мария есть истинная Богородица. Несторий был осужден как еретик и богохульник, отлучен от Церкви и предан вечному проклятию. Император сослал его в Ливийскую пустыню, где Несторий, оставаясь нераскаянным, умер в мучениях: у него был изъеден червями язык, которым он хулил Господа и Богоматерь.

Святой Кирилл сумел преодолеть свое предубеждение против уже покойного святителя Иоанна Златоуста, сформировавшееся под влиянием окружения и особенно его дяди Феофила, который председательствовал на соборе, осудившем вселенского учителя. Поверив клевете на Златоуста, Кирилл долго отказывался поминать его как святого. Однако со временем мнение святителя стало меняться, особенно благодаря увещеваниям его родственника – преподобного Исидора Пелусиота. Но более всего на Патриарха повлияло видение, в котором святой Иоанн Златоуст, сиявший как ангел, находился на почетном месте в окружении Пресвятой Богородицы. Святителя Кирилла, который хотел припасть к ногам Пречистой, Златоуст стал прогонять, но потом по ходатайству Богоматери простил его. После этого святой Кирилл, собрав всех египетских епископов, совершил торжественное празднование в честь Иоанна Златоуста, записал его имя в церковных книгах среди великих святых и всю оставшуюся жизнь почитал его.

Святой Кирилл прослужил на Александрийском патриаршем престоле 32 года. Он очистил Церковь от всех бывших тогда ересей и написал много сочинений. Скончался святитель в 444 году.

О ХРАМЕ И МОНАСТЫРЕ

– Церковь в честь святых Кирилла и Афанасия Александрийских строилась после восхождения на Киевский престол в 1139 году черниговского князя Всеволода Ольговича – в крещении Кирилла. Храм возвели в северо-западной окрестности города, в сельце Дорогожичи, рядом с которым находилось пересечение многочисленных дорог (отсюда и название местности). В то время Дорогожичи были стратегическим военным плацдармом на подступах к столице и неоднократно становились местом кровавых сражений.

Кирилловская церковь строилась как семейная усыпальница рода князей Ольговичей. Первой здесь была похоронена вдова Всеволода Мария – дочь святого князя Мстислава Великого и внучка Владимира Мономаха. Именно она воплотила в жизнь замысел рано умершего мужа о возведении Кирилловского храма и монастыря. Из Ипатьевской летописи известно, что в 1171 году обитель уже существовала. Сама княгиня приняла в монастыре схиму. Здесь же был пострижен перед смертью и затем похоронен ее сын, князь Святослав Всеволодович – один из главных героев «Слова о полку Игореве».

В 1240 году, когда Киев захватили монголо-татары, монастырь уцелел, но был разграблен. Серьезные повреждения получили притвор и купол Кирилловского храма, была сорвана свинцовая крыша. На долгие годы церковь осталась без кровли. Уникальные фрески и сами стены храма подверглись разрушительному воздействию осадков и ветров.

Более чем триста лет Кирилловский монастырь не упоминался в летописях. Первое упоминание о нем в послемонгольское время датируется 1530 годом.

В начале XVII века благодаря ревностному защитнику Православия князю Константину Острожскому началось возрождение обители. В 1605 году он вызвал из монастыря Святого Креста в его имении игумена Василия Красовского и поручил ему восстановить Кирилловскую обитель. Отец Василий приложил все силы для того, чтобы вернуть монастырю былую славу. При нем были восстановлены разрушенные части церкви, сооружена новая кровля, частично обновлены потускневшие фрески. В этот период выросло число монашеской братии и для нее выстроили деревянные кельи. Чтобы увеличить доходы обители, неподалеку от нее, под горой, построили дома, которые сдавали внаем вольным людям. Король Сигизмунд III вручил игумену грамоты на владение всеми землями, когда-либо принадлежавшими монастырю.

После отца Василия важную роль в деле возвышения Кирилловского монастыря сыграли игумены Софроний Жеребило-Лобужский, Иннокентий Гизель, Лазарь Баранович.

В 1651 году, во время освободительной войны против Речи Посполитой, обитель разорили войска литовского гетмана Януша Радзивилла.

В 1658 – 1677 годах монастырем управлял Мелетий Дзык – бывший ректор Киево-Могилянской коллегии. Игумен Мелетий пригласил в обитель 17-летного воспитанника коллегии Даниила Туптало, который впоследствии стал известен как святитель Димитрий Ростовский. Несмотря на молодость Даниила, игумен постриг его в монашество с именем Димитрий. Еще через год молодой монах был посвящен в иеродиаконы. После смерти Мелетия братия хотела избрать на его место 29-летнего Димитрия – тогда уже иеромонаха, – но тот отказался.

С 1681 по 1697 годы во главе обители стоял игумен Иннокентий Монастырский. В этот период были полностью ликвидированы последствия нападения Радзивилла, значительно увеличились земельные владения монастыря. В его подчинении оказался Ржищевский Преображенский монастырь со всеми его землями. Это было время наивысшего расцвета Кирилловской обители, которая уступала только Киево-Печерской Лавре.

После смерти игумена Иннокентия братия все же убедила будущего святителя Димитрия принять управление монастырем, но он возглавлял обитель недолго — всего пять месяцев.

Родители же святого Димитрия и его родственники всю свою жизнь были благотворителями монастыря. Отец его, Савва Григорьевич, был ктитором. Сестры святителя основали неподалеку Иорданскую обитель, которая была тесно связана с Кирилловским монастырем. Родителей святого Димитрия и его старшую сестру инокиню Александру похоронили в Кирилловском храме.

В 1734 году в монастыре произошел большой пожар. Огонь уничтожил все деревянные постройки и сильно повредил церковь. Восстановление началось в 1748 году и продолжалось более десятилетия. Руководил работами известный зодчий Иван Григорович-Барский. Кирилловскую церковь подвергли небольшой перестройке, вследствие которой она приобрела свой нынешний вид. В 1748 году был построен храм-трапезная во имя святителя Василия Великого. Он сохранился до наших дней. Построили также каменные кельи и корпус архимандрита. Вокруг всего монастыря соорудили каменную ограду с четырьмя угловыми башнями в стиле барокко. В систему укреплений вошла и каменная колокольня с небольшой надвратной церковью, освященной в честь Благовещения Пресвятой Богородицы.

В 1770 году в Киеве вспыхнула эпидемия азиатской чумы, и в монастыре разместили госпиталь. Настоятель обители архимандрит Кирилл всячески противился такому решению, но Священный Синод постановил, что удачное загородное расположение делает Кирилловский монастырь наиболее подходящим местом для чумного госпиталя.

Дальнейшую судьбу монастыря определила секуляризационная реформа императрицы Екатерины ІІ, которая предусматривала изъятие церковных владений и закрытие ряда монастырей. В 1784 году Екатерина лично посетила Кирилловскую церковь. Ей очень не понравились казацкие портреты на стенах со стихами во славу Войска Запорожского. Она приказала забелить живопись. А в 1786 году царскими указами Кирилловский монастырь был упразднен. Все постройки на его территории передавались в собственность Киевского Общественного Призрения для размещения в них благотворительных заведений. В том же году здесь был открыт Инвалидный дом, в котором находились люди преклонного возраста и инвалиды – как правило, бывшие военные. Кирилловская церковь продолжала действовать как приходская и больничная.

В 1803 – 1805 годах на территории монастыря были сооружены каменные постройки для размещения богаделен. Туда, в частности, переселили с Подола дом для умалишенных. В советское время он был переименован в психоневрологическую больницу им. И. Павлова. Больница до сих пор находится по соседству с монастырем.

После окончания войны 1812 года при Кирилловских богоугодных заведениях открылся Воспитательный дом для детей-сирот, который функционировал до 1917 года.

В 1842 – 1907 годах на территории монастыря действовала фельдшерская школа. В годы Первой мировой войны здесь размещался военный госпиталь.

В 1860 году в Кирилловской церкви под слоем штукатурки были обнаружены драгоценные фрески XII века. Их решили расчистить, но при этом многие изображения сильно повредили. Через 20 лет реставрационные работы возобновились под руководством профессора Адриана Прахова. Настенная живопись церкви была очищена от следов штукатурки. Оказалось, что фрески покрывают стены не полностью. Чистые места решили заполнить новыми изображениями. Работы выполняли преподаватели и учащиеся Рисовальной школы Николая Мурашко: Иван Ижакевич, Иван Селезнев, Харитон Платонов, Николай Пимоненко. Целый ряд новых картин создал для церкви знаменитый мастер Михаил Врубель.

Среди наиболее впечатляющих произведений художника – фрески «Сошествие Святого Духа», «Архангел Гавриил», «Космос», «Моисей», «Надгробный плач».

Для мраморного иконостаса, сооруженного по эскизам Прахова, Врубель написал иконы Иисуса Христа, Богоматери, Кирилла и Афанасия Александрийских, которые до сих пор являются украшением Кирилловской церкви.

В 1929 году Совет народных комиссаров УССР объявил территорию Кирилловского монастыря государственным заповедником. С тех пор богослужения в церкви прекратились.

Все сооружения на территории монастыря планировали сделать музеями, но эти намерения остались неосуществленными. В 1937 году монастырская ограда была разобрана на камни для строительных нужд, остался лишь небольшой участок стены с одной башней.

В 1941 – 1942 годах богослужения в Кирилловском храме возобновились, как и во многих других церквях. После войны в храме разместили склад оптического стекла.

В 1950-х годах при проведении земляных работ под храмом обнаружили подземный ход, ведущий к многочисленным пещерным захоронениям. Но спустя 10 лет, когда одна из стен церкви дала сквозную трещину, вход в пещеры завалили камнями и залили бетоном.

В 1962 году указом Совета Министров УССР Кирилловская церковь, а также башня и часть сохранившейся монастырской стены XVIII века были объявлены памятниками архитектуры государственного значения. Их включили в число объектов архитектурно-исторического заповедника «Софийский музей» (ныне музей «Кирилловская церковь» – часть Национального заповедника «София Киевская»).

Богослужения в Кирилловской церкви были возобновлены в 1993 году – после нескольких лет обивания порогов высоких кабинетов, вплоть до правительственных. Православной общине разрешили использовать храм совместно с музеем.

Приходу передали бывшую монастырскую трапезную с храмом святителя Василия Великого. В советское время там размещались склады, затем – больничный клуб.

Настоятелем прихода долгие годы был протоиерей Феодор Шеремета. Его трудами закладывалось основание для будущего возрождения Кирилловского монастыря.

22 июня 1998 года Кирилловский храм был освящен архиерейским чином. В 1999 году построили, а в следующем – освятили новую колокольню. У Дорогожицкого леса была устроена «пустынька» с двухэтажным корпусом, огородами, садом и пасекой.

14 июня 2011 года Священный Синод Украинской Православной Церкви принял решение о возрождении Кирилловского мужского монастыря. Отец Феодор не дожил до воплощения своей мечты всего полтора месяца.

Обитель возглавил епископ Васильковский Пантелеимон (Поворознюк). С января 2013 года послушание наместника монастыря было доверено мне.

С Божьей помощью мы заново обустроили храм в честь святителя Василия Великого: подняли потолки, убрали лишние перегородки, расписали и украсили церковь, позолотили иконостас, установили новый престол и жертвенник. При храме устроили очень хорошую крестильню (баптистерий), в которой крестятся не только младенцы, но и взрослые – глубина позволяет совершать Таинство с полным погружением в воду.

12 февраля этого года, в праздник Собора вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий совершил чин великого освящения Васильевского храма.

С момента своего появления Кирилловская православная община взяла под опеку пациентов психоневрологической клиники. Еще до открытия монастыря была построена благотворительная столовая для больных и малоимущих. Сейчас при обители действует сестричество, которое заботится о душевнобольных. Сестрами милосердия стали представительницы разных профессий. Они ухаживают за больными, кормят их, приводят в церковь на Причастие и соборование. Плоды деятельности сестер – это тысячи благодарных сердец и спасенных душ. За эти годы у нас были неоднократные случаи исцелений от психических недугов.

При нашем монастыре работает воскресная школа, где учатся дети с семилетнего возраста. В школе девять преподавателей. Маленькие прихожане получают духовное воспитание, занимаются рукоделием, музыкой. На праздники устраивают спектакли и концерты. Еще одно направление деятельности школы — паломнические поездки к святыням Украины.

В 2012 года был открыт монастырский скит в честь мученика Александра Римского в селе Малая Тарасовка Барышевского района Киевской области.

Усилиями нашего монастыря с помощью благотворителей в 2013 году был восстановлен Преображенский храм на островке в Каневском водохранилище, напротив города Ржищева. Храм был построен в 1822 году в селе Гусинцы. В 70-х годах прошлого века, когда создавалось водохранилище, село затопили, а церковь уцелела, хотя долгие десятилетия простояла в воде. Сейчас к ней ведет мост. А на берегу мы обустраиваем скит во имя святителя Николая.

В нашей обители есть особо чтимые святыни: иконы святителя Димитрия Ростовского, преподобномученика Феодора Печерского и мученика Александра Римского с частицами их мощей; ковчежцы с частицами мощей благоверного князя Александра Невского и преподобных Киево-Печерских. Также у нас находится привезенная с Афона чтимая икона Божией Матери, именуемая «Отрада» или «Утешение» – это копия чудотворного образа, хранящегося в Ватопедском монастыре. Такая икона была фамильной святыней Димитрия Ростовского.

Каждый день в нашем монастыре совершаются богослужения. В Кирилловской церкви Божественная Литургия служится по воскресеньям в 9.00. В субботу в 16.30 – всенощное бдение.

В храме святителя Василия Великого ежедневно в 7.00 совершается полунощница, в 7.30 – Литургия, в 16.30 – вечернее богослужение. В течение недели в 13.00 (по субботам – в 11.00) служим молебны.

Наш адрес: 04080, г. Киев, ул. Кирилловская (бывшая Фрунзе), 103.

Телефон: (044) 468 0212.

Сайт монастыря: kirill-monastery.org.ua.

До обители можно доехать от станций метро «Дорогожичи» и «Петровка» маршрутными такси или троллейбусом №27 (остановка «Кирилловская церковь»); от станции метро «Лукьяновская» — троллейбусами №№ 6, 18, от Контрактовой площади – автобусом № 72 и трамваями №№ 11, 12, 19, от Майдана Независимости – троллейбусом №18 (остановка «Стадион “Спартак”»).

Центр информации УПЦ – для "УНИАН-Религии".

Фото из архивов монастыря и Сергея Герука.

Проект «Престольные праздники столичных храмов» реализуется Центром информации УПЦ и "УНИАН-Религии" по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия.