УПЦ поддержала солдатских вдов совместной молитвой у памятника Матери-вдове

В Киеве, в столичном парке "Победа" у единственного в Украине памятника Матери-вдове, 26 июня состоялся молебен, приуроченный к Международному дню вдовы.

Как сообщает Центр информации УПЦ, молебен возглавил глава Синодального отдела УПЦ по взаимодействию с ВСУ митрополит Августин (Маркевич). Молитвенно поддержать семьи военнослужащих пришли более ста человек и нацгвердейцы Украины.

"Наша Церковь помнит ветхозаветное учение о том, что нужно опекать вдов. К сожалению, теперь у нас в стране появились новые вдовы: женщины, которые остались без мужей из-за боевых действий на востоке Украины. Тяжелейшим грехом считается обидеть вдову или сироту. Мы помогаем им как духовно, так и материально", - отметил митрополит Августин.

Глава сектора опеки участников боевых действий при Синодальном военном отделе УПЦ протоиерей Вячеслав Яковенко добавил, что в этот день в парке Церковь молилась о мире в Украине, укреплении матерей, вдов и сирот, которые остались без сыновей, мужей и отцов.

"На молебне было около 50-ти семей погибших воинов. Мы рады были видеть всех неравнодушных, кто хотел помолиться вместе с нами и попросить у Бога мира нашей земле", - резюмировал протоиерей Вячеслав Яковенко.

После молебна гостей ждала солдатская кухня и выступления участников Свято- Георгиевского международного православного фестиваля культуры и творчества.

Напомним, что Международный день вдов отмечается с 2011 года по инициативе ООН.