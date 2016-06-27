Крестным ходом в Запорожье прошли две тысячи человек
12:29, 27 июня 2016Православие
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Из-за сильной жары организаторы сократили маршрут крестного хода
В первое воскресенье после Троицы, Православная Церковь празднует день Всех Святых. Около 2000 православных запорожцев прошли в это день крестным ходом с чудотворной иконой Божией Матери «Призри на смирение», а также со святынями храмов Запорожской епархии УПЦ по пр. Соборному, сообщает Первый запорожский.
Изначально православные планировали пройти от храма-часовни св. Ольги (бул. Шевченко) до Покровского архиерейского собора города Запорожья. Однако из-за сильной жары, священнослужители приняли решение немного сократить протяженность хода и стартовали от Малого рынка.
Чудотворная икона «Призри на смирение» пробудет в Запорожье до 10 июля.
Крестный ход сопровождал чудотворную икону "Призри на смирение"
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