Крестным ходом в Запорожье прошли две тысячи человек

В первое воскресенье после Троицы, Православная Церковь празднует день Всех Святых. Около 2000 православных запорожцев прошли в это день крестным ходом с чудотворной иконой Божией Матери «Призри на смирение», а также со святынями храмов Запорожской епархии УПЦ по пр. Соборному, сообщает Первый запорожский.

Изначально православные планировали пройти от храма-часовни св. Ольги (бул. Шевченко) до Покровского архиерейского собора города Запорожья. Однако из-за сильной жары, священнослужители приняли решение немного сократить протяженность хода и стартовали от Малого рынка.

Чудотворная икона «Призри на смирение» пробудет в Запорожье до 10 июля.