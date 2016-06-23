В Винницкой области священники УПЦ открыли летний детский спортивно-десантный лагерь

Цель занятий - воспитание детей и подростков, будущих воинов, на основании православного вероучения и заповедей Христовых. К занятиям привлечены воины-афганцы, ветераны войны с немецким нацизмом, инструкторы парашютного мастерства, спортивной стрельбы и борьбы, сообщает сайт митрополита Тульчинського і Брацлавського Іонафана (Єлецьких)

В этом году поступило свыше 1000 заявок от родителей, пожелавших передать своих отпрысков на попечение руководителям лагеря. Был отслужен молебен на успешное учение, дан небольшой концерт и продемонстированы успехи в овладении курсантами техники самозащиты. Приняли участие представители областной власти и др. гости.

Лагерь был основан пять лет назад в поле села Филютка священнослужителем Тульчинской епархии УПЦ, протоиереем Виктором Хоменко, настоятелем Успенского храма в райцентре Погребыще.