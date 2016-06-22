На Ровенщине верующие УПЦ за год построили новый храм, вместо захваченного

В комментарии Информационно-просветительскому отделу УПЦ, благочинный Дубенского благочиния протоиерей Анатолий Богданов рассказал, что за год религиозной общине УПЦ, которая была выставлена из собственного храма, удалось построить новую большую кирпичную церковь.

«Свою активную рейдерскую деятельность на Ровенщине розкольники начали еще в конце 2014 года и при поддержке радикалов из «Правого сектора» захватили ряд храмов и в Дубенском районе, среди которых была и церковь апостола и Евангелиста Луки в поселке Белогородка».

Возмущенные прихожане Ровенской епархии весной 2015 года направили письмо Президенту Украины с просьбой защитить храмы УПЦ от церковного рейдерства.

Ответа так и не дождались. Как отметил протоиерей Анатолий Богданов, раскольников всячески поддерживала местная власть, зато прихожанам УПЦ и дальше приходилось страдать от притеснений чиновников разного уровня.

Так, при строительстве нового храма в Белогородке они натолкнулись на сопротивление сельского главы, который отказывал религиозной общине УПЦ в разрешении на строительство. Свой земельный участок подарил общине крестьянин Евгений Савчук, нужно было только получить разрешение на смену целевого назначения. Такое разрешение пришлось требовать через суд. И на сегодняшний момент, как рассказал благочинный, церковь почти построена.

«На фото вы видите, что устанавливается уже третий купол на храм. Освящение креста и куполов было в канун Святой Троицы. Завтра, если будет хорошая погода, то мастера закончат крышу и перейдут к укладке пола внутри храма», – отметил он.

На Преображение Господне надеются отслужить первую Литургию в новом храме.

«Несмотря на все невзгоды, которые нас постигли на церковной ниве, это наша радость, – поделился отец Анатолий. – Приедешь сюда и сердце радуется. Люди такие дружелюбные. Редко встретишь в приходах, чтобы так дружно жили».

В селе верных каноническому Православию осталось около 200-т человек. «Это только взрослых, тех, кому больше 18-ти , а еще подростки и дети», – рассказал благочинный.

Беда их не озлобила, а заставила крепче держаться друг друга, считает он. «Несправедливость, которой они подверглись от своих односельчан, от власти – сельского, районного советов сделала их еще дружнее. Это истинно православные люди, преданные христианству», – отметил священник.

И именно благодаря их усилиям удалось так быстро отстроить храм.

14 августа 2015 года, в праздник Семи святых мучеников Маккавеев, на месте, где теперь возвышается храм, впервые отслужили молебен.

«Я на проповеди сказал, что этот будущий храм уже построен на Небе и в сердцах людей. А их любовь превратится со временем в храм видимый. Так и произошло. Люди сами выкопали фундамент, активно участвовали в строительстве. Я наблюдал как привозили кирпич, как и старое, и малое, все-все, принимавшие участие в строительстве храма, – рассказал отец благочинный. – Средствами помогали тоже всей округой, были пожертвования от наших людей и в 5 тысяч евро, каждый жертвовал кто сколько мог. Мы обращались и к Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию, он нам два или три раза жертвовал средства».

Белогородовцы, которые решили уйти в раскол, с удивлением наблюдали за односельчанами, которые в такое непростое время решили строить церковь. Об этих людях протоиерей Анатолий говорит так: «По свидетельствам местных жителей, на момент раскола основная община, на которой все держалось остались в Православии. А те люди, которые якобы были верующими, иногда ходили в церковь, они в какой-то момент оказались неверующими. Именно эти люди сказали «вон из храма» тем, кто ходил в него постоянно, от души заботился о церкви. Так, они заняли наш храм, но в них не заложено того, что нужно каждое воскресенье ходить в Церковь. Они захватили храм и радуются, при этом думают, что сделали это в пользу государства, на пользу новообразованной общины «Киевского патриархата». Но это не на пользу никому. Люди разделились. Это искалеченные судьбы... И сегодня они в эту церковь не ходят. По свидетельствам местной общины, там 10-15 человек может быть всего в воскресный день».

Как сообщалось ранее, в селе Угринов на Волыни также пустует местная церковь после захвата ее представителями Киевского патриархата.

Те верующие, которые по каким-то причинам решили присоединиться к раскольникам уже начинают разочаровываться.

«Староста, которого они выбрали, раскаялся, вернулся к нашей общине, – продолжил священник. – Он не выдержал неправды, которая начала там твориться. «Священник Киевского патриархата» потребовал большой суммы за то, что будет служить – 5 000 грн. ежемесячно. А где общине в простом селе взять такие средства? Это фактически невозможно. Поэтому, они взяли и продали старинную икону. Кое-кто из той общины был против, а некоторые, видя, что происходит такое беззаконие, просто покинул ее. Вот и бывший их староста раскаялся и пришел к нам. Принимает теперь активное участие в строительстве храма и в религиозной жизни нашей общины».

Протоиерей Анатолий Богданов сообщил, что недавно заложили фундамент еще в одном селе района, где одним из первых был захвачен раскольниками храм. «Тогда «Правый сектор» пытался поднять волну массовых переходов, но это им не удалось», – отмечает он.

«Чтобы у нас было государство, чтобы у нас было все хорошо, нам не надо гневить Бога, нужно жить в мире между собой и не отступать от Церкви», – закончил свой рассказ благочинный Дубенского благочиния.