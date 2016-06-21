На Троицу вандалы спилили поклонный Крест на въезде в Винницу

В епархии требуют от Национальной полиции оперативно расследовать акта надругательства над святыней.

19 июня, в праздник Троицы, при въезде в г. Винницу со стороны пгт. Стрижавки был срезан и повален на землю трехметровый православный Крест. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии.

Крест был установлен в 2013 году в честь 1025-летия Крещения Киевской Руси и «в благословение г. Винницы, Винницкого района и пгт. Стрижавки», о чем напоминает надпись на гранитной доске у его подножия.

Срезанный Крест обнаружили прихожане одного из винницких храмов, которые около восьми утра ехали на праздничное богослужение. Позже они нашли грузовой транспорт и перевезли святыню в соседнее село.

На место происшествия были вызваны правоохранители, которые провели необходимые следственные действия. Митрополит Винницкий и Барский Симеон обратился к руководству Национальной полиции Винницкой области с просьбой как можно быстрее расследовать акт надругательства над православной святыней.

Акт, который был осуществлен в день одного из крупных церковных праздников, однозначно указывает на цель преступника или группы преступников – оскорбить чувства православных верующих.

В епархии просят всех, кто утром 19 июня въезжал в г. Винницу со стороны киевской трассы и мог быть свидетелем акта вандализма, сообщить в правоохранительные органы или позвонить в управление Винницкой епархии УПЦ по телефону (050) 922-11-44.