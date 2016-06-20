Предстоятель УПЦ: Зло уничтожает в первую очередь того, кто его порождает (укр.)

Про це сказав Предстоятель Української Православної Церкви Блаженніший Митрополит Онуфрій під час своєї проповіді 19 червня, у день Святої Трійці, у Києво-Печерській лаврі, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Архіпастир розповів про таємницю Троїцького Божества. Він нагадав, що тайну Святої Трійці нам передає Святе Письмо і в Старому, і в Новому Заповітах.

Ще на перших сторінках книги Буття ми читаємо: «Створимо людину за образом Нашим, за подобою Нашою». (Буття, 1, 26). «Тобто не було сказано: “створю”, а “створимо”», – зазначав Предстоятель.

Пізніше Господь відкрив таємницю Святої Живоначальної Трійці старозаповітному патріарху Аврааму, коли з’явився йому у вигляді Трьох Ангелів: «Авраам же прийняв Святих Ангелів, Які знаменували Святу Трійцю, і поклонився Їм, не виділяючи нікого з Них, нікого не ставлячи першим, нікого не ставлячи останнім».

У Новому Заповіті – у момент хрещення Спасителя на Йордані: «І коли Господь, охрестившись, вийшов із води, то відкрилося небо і Іоанн Хреститель побачив Духа Божого, Який у вигляді голуба спускався на Спасителя і почув голос Небесного Отця, Який сказав «Цей є Син мій возлюблений, у Якому Моє благовоління» (Мф.17:5)».

За словом Його Блаженства, цю таємницю людина може знайти і у своєму серці.

«Кожна людина, як вище творіння Бога, Його образ, має на собі відбиток Троїцького Божества», – зазначив Предстоятель. Він наголосив, що людина, яка живе по Святим Божим Заповідям, отримує благодать Святого Духа.

При цьому, наділена від Богом розумом, вона мусить особливу увагу приділяти своїм думкам.

Адже, як підкреслив Блаженніший владика, «думки, сповненні любові, милосердя, терпіння, поваги, привертають Божу благодать, а ті, що таять у собі злобу, ненависть, гординю – відганяють».

Саме якість наших думок може стати тим індикатором, який вкаже на стан нашої душі. «Якщо нас переповнюють думки злоби, ненависті, гордині – це є символом того, що Божий образ в нас пошкоджений».

Нажаль, майже кожна людина має і добрі, і погані помисли, тому образ Божий в нас спотворено. Що нам робити, щоб цей образ відновити?

«Щоб наш розум народжував добрі думки, добрі бажання, а не ніс в собі зло, яке нищить в першу чергу того, хто його породжує, Святе Письмо навчає нас тому, що потрібно молитися, постувати і творити добро», саме «через піст, молитву і творіння добрих справ людина очищає себе від злих думок і налаштовується на життя по Божественним законам», – зазначив Предстоятель УПЦ.