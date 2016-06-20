В УПЦ объяснили, почему автокефалия по просьбе Верховной Рады маловероятна

Одобрение автокефалии во время Всеправославного собора на Крите для Православной Церкви в Украине по обращению Верховной Рады к Вселенскому Патриарху Варфоломею - маловероятно.

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Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал заместитель пглавы Синодального отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич.

«Во-первых, это было обращение к Патриарху Варфоломею, а не ко всему Всеправославному Собору. А значит, оно даже может не быть зачитано на Соборе. Во-вторых, единолично Патриарх Константинопольский, как и любая другая Церковь, не может предоставить автокефалию любой церковной общине, которая претендует на этот статус, без согласования со всеми Православными Церквями. Об этом уже шла речь на предсоборных совещаниях. Существует выработанный, хотя еще не согласованый, механизм предоставления автокефалии. Поэтому признать единолично Киевский Патриархат, это значит породить большие проблемы в мировом Православии», - пояснил протоиерей Николай Данилевич.

Спикер отдела внешних церковных связей УПЦ уточняет, что в упомянутом обращении Верховной Рады речь идет не о признании отдельно взятой УПЦ КП, а о созыве Всеукраинского объединительного собора, где могло бы произойти преодоление разделения и решение вопроса статуса Церкви.

«Не может 3-4 тысячи приходов УПЦ КП быть автокефальной Церковью в Украине, а 12,5 тысяч приходов УПЦ - не быть автокефальной. Если провести эту статистику по регионам, то ситуация будет еще более явной. Не могут быть около 260 приходов УПЦ КП в Ровенской области провозглашенными Поместной Церковью, а около 600 приходов УПЦ в той же Ровенской области не быть Поместной Церковью. Не могут быть 18 приходов УПЦ КП в Харьковской области признаны автокефальной Церковью, а около 300 приходов УПЦ в той же Харьковской области не быть признаны автокефальной Церковью. Поэтому я не вижу никаких шансов на то, чтобы автокефалия отдельно взятой УПЦ КП была признана», - считает отец Николай.

По словам Данилевича, автокефалию на самом деле должна просить Церковь, а не государство, поэтому даже с формальной точки зрения обращение Верховной Рады не может быть основанием для начала процесса предоставления автокефалии.

«Это некий политический жест, призванный создать информационный шум вокруг этого вопроса в то время, когда Предстоятели Поместных Церквей собрались на о. Крит. Ведь государство не имеет полномочий вмешиваться во внутреннюю жизнь Церкви и говорить кто, когда и с кем должен объединяться», - объясняет отец Николай.

При этом спикер подчеркивает, что «Украинская Православная Церковь не имеет ничего против канонической автокефалии, поскольку этот канонический статус является лишь формой существования Церкви в определенных исторических условиях».

«Но одно дело поддерживать идею канонической автокефалии, другое дело – одобрять, поддерживать, легализировать церковный раскол. Нужно сначала преодолеть раскол, после чего можно ставить вопрос о церковной автокефалии», - уточнил заместитель главы Синодального Отдела внешних церковных связей.

Протоиерей Николай Данилевич обращает внимание на возможность принятия УПЦ КП в качестве митрополии в состав Константинопольского патриархата, но без статуса автокефальной Церкви, что, по его мнению, «породит большие проблемы, как в Украине, так и в мировом Православии».

«Очень сомневаюсь, что Константинополь пойдет на такой шаг. Ведь в своих официальных документах Вселенский Патриархат позиционирует себя как Церковь, которая несет главную ответственность за единство всех Православных Церквей. А следовательно, эта Церковь не должна бы совершать каких-либо действий, которые бы могли нарушить это единство», - отметил священник.