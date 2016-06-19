В Киево-Печерской лавре отметили праздник Троицы (фото)

Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий совершил Божественную литургию на площади перед Успенским собором Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры в день Святой Троицы. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

После чтения Святого Евангелия Предстоятель обратился к пастве со словом проповеди.

По завершении Литургии была совершена вечерня, во время которой были вознесены особые коленопреклонные молитвы.

В конце богослужения Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил освящение зелени и поздравил многочисленную паству с праздником Пятидесятницы.