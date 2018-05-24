Свято-Троицкий храм на Троещине: настоятель – о церкви и престольном празднике

Величественный белый Свято-Троицкий храм, увенчанный куполами небесного цвета – это, без преувеличения, архитектурная жемчужина и духовное сердце столичного жилмассива Выгуровщина-Троещина на левом берегу Днепра. В нынешнем году 19 июня этот храм отмечает свой главный престольный праздник – День Святой Троицы.

О празднике и о храме Центру информации Украинской Православной Церкви рассказал настоятель – благочинный Деснянского благочиния Восточного киевского викариатства протоирей Димирий Григорак.

О ПРАЗДНИКЕ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ

– Праздник Святой Троицы или Пятидесятница посвящен событиям, которые произошли в Иерусалиме через 50 дней после Воскресения Иисуса Христа и через 10 дней после вознесения Его на небо. Они описаны в новозаветной книге Деяний святых апостолов, автором которой считают евангелиста Луку.

Иудейский праздник Пятидесятницы, который отмечали в тот день, был установлен в память о заключении Завета с Богом на горе Синай спустя 50 дней после исхода израильтян из Египта.

Ученики Христа и Пресвятая Богородица, согласно повелению Господа, «были единодушно вместе», ожидая обещанного Спасителем сошествия Святого Духа.

«И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать», – рассказывает святой Лука.

В это время в Иерусалиме по случаю праздника было много иудеев, которые прибыли из разных стран. Шум привлек их внимание, и возле дома, где находились апостолы, собралась толпа. Собравшихся очень удивило то, что каждый слышал свой язык, ведь ученики Христа были выходцами из одной области Израиля – Галилеи. Некоторые же насмехались, говоря: «Они напились сладкого вина».

Тогда апостол Петр, встав перед народом вместе с остальными одиннадцатью апостолами, сказал, что они не пьяны, а на них сошел Святой Дух, как было предсказано израильским пророком Иоилем. Апостол засвидетельствовал, что Иисус Назорей, убитый иудеями, и есть Христос-Мессия, Которого веками ждали в Израиле, что Он воскрес, вознесся на небо и излил Святого Духа.

Многие из тех, кто слушал проповедь святого Петра, приняли его слова, и стали спрашивать, что им делать. Апостол призвал их покаяться и креститься во имя Иисуса Христа для прощения грехов – и тогда они тоже получат дар Святого Духа. В тот день были крещены около трех тысяч человек.

Так родилась Новозаветная Церковь. И Дух Святой с тех пор в ней пребывает. Благодать Духа, которая явно снизошла на апостолов в виде огненных языков, теперь подается в Церкви невидимо – в ее святых Таинствах, через преемников апостолов – епископов и священников.

В день явления Святого Духа, сошедшего от Бога-Отца по обещанию Бога-Сына, мир узнал о единстве Святой Троицы, поэтому праздник и получил такое название. Следующий же день после Троицы Церковь посвящает особому прославлению Святого Духа.

По традиции, в праздник Святой Троицы храмы и жилища украшают зелеными ветвями, травами и цветами, и сами верующие стоят в церкви с зеленью и цветами в руках. Это символизирует созидательную силу «жизни Подателя» – Святого Духа, а также посвящение Богу зеленеющих начатков растений.

О ХРАМЕ

– В 90-е годы прошлого века Деснянский (тогда еще Ватутинский) район города Киева стремительно разрастался. После Чернобыльской аварии сюда переселилось множество людей из зоны бедствия. На весь 300-тысячный жилмассив Выгуровщина-Троещина была всего одна небольшая деревянная церковь, поэтому строительство нового храма стало жизненной необходимостью.

Инициировало его возведение руководство района – Иван Андрющенко, Анатолий Мокроусов, Владимир Жуков. Храм в честь Святой Троицы был заложен 16 октября 1990 года.

Проект новой церкви разработали Заслуженный архитектор Украины, лауреат Шевченковской премии Вадим Гречина, архитектор Ирина Гречина и конструктор Леонид Линович. Проект предусматривал комплекс сооружений в стилизованных формах украинского зодчества эпохи барокко: храм, рассчитанный на 1200 прихожан, колокольню, гостиницу, воскресную школу-трапезную, крестильню, иконописную мастерскую, дом настоятеля, трансформаторную подстанцию. Комплекс стали строить на искусственном холме.

Средства на новый храм жертвовали многие верующие, священнослужители, предприниматели и организации.

Строительство церкви связано, прежде всего, с именем первого настоятеля – ныне покойного архимандрита Пимена (Соболева), в схиме Серафима. Когда в 1995 году я был направлен на служение в Свято-Троицкий храм, мне довелось отвечать за строительные работы.

В 1997 году мы закончили возведение храма и других церковных сооружений. Новая церковь предстала перед киевлянами во всей своей красе. 17 июня, в день Святой Троицы, Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Владимир (Сабодан) освятил наш храм.

В 1998 году при церкви была открыта воскресная школа для детей и начал издаваться журнал «Троещина православная».

Всего в нашем храме четыре престола: центральный, освященный в честь Живоначальной Троицы, левый – в честь преподобного Серафима Саровского, правый – в честь великомученика Георгия Победоносца и подземный храм великомученика Димитрия Солунского.

В 1999 году под руководством Заслуженного художника Украины Ивана Физера и его коллег Николая Сенюты и Анатолия Шитика в церкви были сооружены резные иконостасы. Это настоящие произведения искусства. Высота семиярусного центрального иконостаса – более 15 метров, ширина – почти 13 метров, общая площадь резьбы – без малого 53 квадратных метра. Иконостасы в двух приделах храма имеют высоту 6 метров, ширину – почти 4 метра и площадь резьбы – более 34 квадратных метров каждый.

В центральном иконостасе – 44 иконы, написанные Почаевскими мастерами-иконописцами во главе с Николаем Панчуком, в боковых иконостасах – по 18 икон. На каждой из них с обратной стороны есть небольшие таблички, где выгравированы имена благотворителей.

Подземный храм во имя великомученика Димитрия Солунского Мироточивого мы обустроили позже – в 2004 году. Он не был предусмотрен первоначальным проектом. Храм получился теплым и уютным, поэтому там стали крестить детей. Теперь это уже традиция. Расписали святилище галицкие мастера сакрального искусства под руководством Олега Сморженюка. Иконостас для храма был изготовлен Белоцерковской «Иконописной школой Бачинского».

В подземном храме есть небольшое помещение, откуда всегда доносится удивительный аромат хлеба: там пекут просфоры. Во время Великого поста каждый день выпекают около 2000 просфор. Для этого используется 45 килограммов муки. Да и между постами у пекарни работы немало, ведь в нашем храме с 1998 года Божественная Литургия совершается каждый день, без выходных.

В 2005 году стены внутри Свято-Троицкого храма начали готовить к росписи. Закончили расписывать в 2007 году. Работали мастера-иконописцы во главе с Игорем Лескивым, Игорем Орещаком и Сергеем Булко.

В нашей церкви мы создали мужской камерный хор под руководством регента Андрея Юдина, смешанный хор, которым управляет регент Наталия Кравченко, а также два клиросных хора. В 2013 году была организована вокально-хоровая студия для детей «Ангелочек».

Четыре месяца назад по инициативе нашего прихода улица, на которой стоит храм, была переименована в честь покойного Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира (раньше она носила имя Кирова).

В нашем храме есть особо чтимые святыни. В 2000 году настоятель Санаксарского монастыря (Республика Мордовия) архимандрит Варнава передал нашей церкви иконы преподобного Феодора Санаксарского и праведного воина Феодора Ушакова с частицами мощей этих святых.

В том же году у нас появилась еще одна святыня: мы с прихожанами отправились в паломническую поездку в Дивеевский женский монастырь, где получили в дар чудотворную икону с частицей мощей преподобного Серафима Саровского.

В 2010 году благотворители подарили храму ковчег с частицами мощей всех преподобных Киево-Печерских, а в следующем году – икону святого великомученика Димитрия Солунского с частицей его мощей.

За годы существования нашего прихода по милости Божией, по молитвам святых, мощи которых пребывают в храме, произошло немало чудесных явлений: исцелений от тяжелых болезней, разрешений сложных жизненных ситуаций, рождения младенцев в семьях, где много лет не было детей, или даже, по определению медиков, их вообще не могло быть. В храме есть журнал, куда прихожане с радостью записывают такие случаи.

Божественная Литургия, как уже было сказано, совершается в нашей церкви каждый день. В будни и в субботу она начинается в 8.00. Вечернее богослужение – тоже ежедневное, в 17.00. В воскресные и праздничные дни – две Литургии: ранняя в 7.00 и поздняя в 10.00.

После Литургии служатся молебны и акафисты:

- по вторникам – преподобному Серафиму Саровскому;

- по четвергам – всем преподобным Печерским;

- по пятницам – преподобному Феодору Санаксарскому.

По воскресеньям, после вечернего богослужения – молебен с акафистом Пресвятой Троице.

По окончании Литургии, молебнов и акафистов служатся поминальные службы.

Добраться до храма можно от станции метро «Петровка» автобусами №№ 21, 113, 118 (ехать до остановки «Блок услуг») или от станции метро «Дарница» автобусом № 6 (до остановки «Свято-Троицкая церковь»).

Центр информации УПЦ – для "УНИАН-Религии".

Фото из архива прихода.

Проект «Престольные праздники столичных храмов» реализуется Центром информации УПЦ и "УНИАН-Религии" по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия.