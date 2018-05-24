Почему праздник Троицы так важен для православных христиан - Митрополит Антоний (Паканич)

На вопросы Центра информации Украинской Православной Церкви ответил управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

Учение о Триединстве Бога, пожалуй, самое сложное, для понимания простого человека. Почему этот праздник называют Троицей? И почему он так важен для православных христиан?

ТРОИЦА - ЭТО ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЦЕРКВИ

Бог доступен к познанию каждому человеку, в меру его сердечной чистоты: «Блажены чистые сердцем; ибо они Бога узрят» (Мф. 5,8), – в меру духовного совершенства, которое проявляется через любовь к ближнему и Богу, в силу исполнения каждым заповедей Божьих и искреннего обращения к Нему в молитве.

В этом смысле, все одинаковы перед лицом Господним, чтобы приобщиться к тайне понимания учения о Триединстве Бога: и те, кто именует себя учеными богословами и обычные простые люди.

Именно поэтому среди ранних христианских отцов, развивших Евангельское учение о Троице, были люди разного социального и интеллектуального происхождения, но в то же время, каждому из них была открыта возможность сформировать Духом Святым, простыми примерами или богословским языком те спасительные понятия о Боге, которые составляют один из самых важных догматов Православной Церкви.

От правильного понимания которого, зависит и спасение человека, который не просто верит, а опытно познает Бога Отца – Творца всего существующего, Сына Божьего – Спасителя человечества и Святого Духа, освящающего и вселяющегося в человека, что по мысли прп. Серафима Саровского, и является смыслом жизни каждого из нас.

Отрицать такие истины, значит отрицать действие и домостроительство Бога в истории человечества, отвергать Промысел Его о каждом из нас на протяжении тысячелетий и, в конце-концов, стать хулителем Самого Бога. А это, как знаем, не прощается человеку ни в этом веке, ни в будущем.

Именно поэтому, праздник Святой Живоначальной Троицы – это праздник великого торжества, исполнения обещания Христа, когда через действие Святого Духа в апостолах и первых верующих христиан завершается акт явления Троичного Бога в истории человечества.

В силу особого действия Духа Божия в этот день, полноты всего того, что может дать Бог верующему человеку, этот день, является Днём рождения Церкви Христовой, являющейся носительницей всех благодатных даров, в которых нуждается человек.

С сошествием Святого Духа на апостолов, они простые рыбаки, по преимуществу малограмотные и боязливые, становятся бесстрашными проповедниками Воскресшего Христа Спасителя.

Именно поэтому каждый верующий христианин в этот день также хочет стать причастником благодатного воздействия Животворящего Духа, молясь Третьей Ипостаси Святой Троицы специальными коленопреклонными молитвами и всем известной молитвой Святому Духу: «Царю Небесный, Утешителю Душе истины, прииди и вселися в нас…».

Без этой освящающей силы Святого Духа спасение человека невозможно. Верующий человек приходит в этот день в храм, чтобы поблагодарить Бога за ощутимое присутствие благодати Святого Духа в его жизни.

Что означает традиция на Троицу украшать храмы зеленью? В этот день и священники в зеленом облачении.

ПОДЛИННАЯ ЖИЗНЬ ВОЗМОЖНА ТОЛЬКО С БОГОМ

Традиция украшать храмы зеленью в день Святой Троицы символизирует реальное присутствие в Церкви, подлинной Жизни, которую дарует нам Сам Бог Своею благодатью. Ведь, по большому счету, подлинная Жизнь и возможна только в Боге и с Богом.

Это отсылает нас к ветхозаветному сюжету сотворения человека, когда Бог вдохнул в человеческое тело «дыхание жизни», после чего человек стал «душою живою». Подобно этому, ученики Христовы стали живым, одухотворенным Телом Христовым, после сошествия на них в виде огненных языков Святого Духа.

В этом смысле не только внутренне, но и внешне, христиане выражают присутствие этой Жизни в богослужебных песнопениях, облачении священнослужителей и церковнослужителей, престола и жертвенника, а также внутреннем украшении храмов зелеными ветвями и душистыми травами.

Такая традиция берет свое начало еще с ветхозаветных времен, когда богоизбранный народ также праздновал Пятидесятницу, сопровождая торжества украшением своих домов зеленью и травами.

Почему Праздник Троицы сопровождается народными приметами, которые передаются из поколения в поколение. Как к ним относиться?

САМАЯ ЛУЧШАЯ ТРАДИЦИЯ - ПОСЕТИТЬ ХРАМ, ПОМОЛИТЬСЯ БОГУ И СТАТЬ ПРИЧАСТНИКОМ ЕГО ТЕЛА И КРОВИ

Народные обычаи бывают разные. Некоторые из них носят на себе отпечаток языческих верований, а некоторые появились уже в христианскую эпоху. Совершенно недопустимым является для христианина устраивать всякие гадания, ворожбу, различные игрища, которые вредны душе и особому настроению христианина, которое нацелено только на то, чтобы максимально благочестиво провести этот день.

Нужно помнить, что за каждым символическим действием стоит смысл этого поступка. И эта закономерность есть не только в нашей православной вере, но и в мифологии и языческих верованиях наших предков.

Поэтому современному человеку, окруженному различными приметами и верованиями, очень легко оступиться в этот день, смешав языческий ритуал с христианским Праздником, бездумно следуя каким-либо приметам. Самая лучшая традиция – подлинно христианская: посетить храм, помолиться Богу, стать причастником Его Тела и Крови и сохранить полученную благодать Святого Духа как можно дольше.

В этом году Троица совпадает с Днем медицинского работника. Профессии священника и врача часто сравнивают: первый лечит душу, второй – тело. О чем важно помнить тем, кто лечит людей? Каким образом им может помочь вера в Бога?

ХОРОШИЙ ВРАЧ ВСЕГДА ПОСОВЕТУЕТ ОПЫТНОГО СВЯЩЕННИКА

На самом деле эти профессии сопоставляют и по другой причине. Дело в том, что в идеале, обе профессии должны быть направлены на исцеление и души и тела.

Ведь само понятие «исцеление», этимологически означает важное богословское понятие «цельности человека», - гармоничного иерархического устройства природы человека, когда душа властвует над греховными побуждениями со стороны тела, а дух над прилогами греха на уровне сознания или страстными проявлениями, уже укоренившимися в душе.

И практика показывает, что врач, так или иначе, касается в процессе лечения духовного аспекта, когда рекомендует исключить или максимально адаптироваться к каким-либо хроническим стрессовым событиям, занимаясь лечением, например, гипертонической болезни.

Больше того, раньше, имею в виду досоветскую эпоху, была распространена практика, когда врач не начинал лечение, если больной не исповедовался и не причащался перед лечением, ставя на первое место духовную составляющую в процессе исцеления человека. Священник, в свою очередь, является свидетелем того, что именно изменения в духовной жизни, часто сопровождаются и реальным физическим выздоровлением.

Большинство евангельских сюжетов, касающихся темы исцеления, да и современный пастырский опыт с больными, являются прекрасной иллюстрацией этого духовного закона. Хотя есть и свои исключения. Причем хороший врач всегда посоветует опытного священника, а духовник всегда порекомендует обратиться к специалисту в области медицины, если этого требуют обстоятельства.

А с верой в Бога соприкасаются все врачи, в том числе и неверующие. Даже врачи-атеисты сами того не осознавая, вдохновляют своих пациентов в процессе лечения христианскими понятиями веры, надежды и любви.

С другой стороны, жизнь врача неизбежно сопровождается множеством случаев, объяснимых только с точки зрения веры и религии, особенно тогда, когда врач убеждается в этом на собственном религиозном и молитвенном опыте или практике своих коллег.

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий), профессор медицины, врач-епископ, много говорил о том, что на собственном врачебном опыте убедился в том, что Крещенская вода значительно ускоряет процесс выздоровления больного. И это только один из множества примеров того, как вера помогает врачам в их лечебной практике.

Как Церковь относится к народной медицине? Существует традиция, приходить в храм с букетом трав и освящать его. Что делать с освященными травами? Можно ли их применять в качестве лечебных средств? Почему считается, что здоровье души важнее здоровья тела?

СЧАСТЛИВ ТОТ, КТО РАБОТАЕТ НАД ЗДОРОВЬЕМ СВОЕЙ ДУШИ, НЕЗАВИСИМО ОТ ЗДОРОВЬЯ ТЕЛА

Церковь положительно относится к народной медицине, если подобные практики не связаны с разными видами шарлатанства и оккультизма. Ведь первые лечебницы появились именно в монастырях и церковных общинах, а первые лекарства были именно народными, впитавшими колоссальный опыт наших предков в области фитотерапии, гирудотерапии, гомеопатии и т.д.

Народную медицину, по сути, только и можно назвать истинно традиционной, если иметь в виду тысячелетнюю непрерывающуюся традицию нашего народа в области применения народных средств, в отличие от европейской медицины, которая только последние 300 лет является традиционной для нас.

Освящение трав является хорошей традицией, при этом можно освящать как строго лечебные растения так и те, которые не имеют какого-то специфического лечебного действия.

По молитве, пользу могут принести и те, и другие. Вспомним только пример из Печерского патерика, когда прп. Агапит, врач Печерский, исцелял больных растениями, но не столько с помощью их лечебного действия на организм человека, как сказано в житии, сколько благодаря силе его молитвы, сопровождавшей прием этих лекарств.

Под этим видом использования целительных растений, он как бы прятал свой дар исцелять больных. С другой стороны, травы, освященные в храме, могут быть целебными благодаря самому освящению и вере человека. В этом смысле Бог подает исцеление, чтобы научить и приучить человека к доверию и вере в своего Творца, показать ему взаимосвязь обновления души и тела.

Здоровье души действительно важнее здоровья тела. Скажу больше. К примеру, в сочинениях преподобного Исаака Сирина в перечне причин греха найдем пункт – «хорошее здоровье».

Поэтому многие святые люди, обладая прекрасным здоровьем, просили у Бога болезней. И здесь важно понять какую цель в земной жизни ставит перед собой человек, что для него является приоритетом: вечная жизнь или земное странствие?

Полноценная духовная жизнь человека, независимо от его физического здоровья или болезни, определяет благодатное состояние в этой жизни и участь личности в Царствии Небесном, где не будет печали, скорбей, болезней и смерти, но будет Вечная жизнь в обновленном и преображенном теле. А это и является самым важным.

Счастлив всегда тот, кто работает над здоровьем своей души, независимо от состояния здоровья тела. Таких примеров очень много, но нет таких случаев, когда человек был бы внутренне духовно мертв, и одновременно счастлив.

Центр информации УПЦ

Фото со страницы Митрополита Антония в facebook и pravmir.ru.