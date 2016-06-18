18 июня у православных Троицкая родительская суббота

Обычай совершать поминовение в этот день восходит к первым векам. Именно в эту субботу возносится молитва за всех людей, от века почивших в надежде воскресения и жизни вечной.

Накануне Пятидесятницы Церковь молится о всех прежде усопших. Самая важная часть поминовения происходит утром в субботу за Божественной литургией.

Тропарь

Глубиною мудрости человеколюбно вся строяй и полезная всем подаваяй, Едине Содетелю, упокой, Господи, души раб Твоих, на Тя бо упование возложиша, Творца и Зиждителя и Бога нашего.