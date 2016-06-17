В УПЦ объяснили, почему обращение депутатов об автокефалии не воспримут серьезно в мировом Православии (рос.)

16 червня Парламент ухвалив звернутися до Вселенського Патріарха Варфоломія з проханням про надання автокефалії Православній Церкві в Україні.

Спікер відділу Зовнішніх Церковних зв’язків УПЦ Миколай Данилевич прокоментував цю ініціативу.

«Верховна Рада перевищила свої повноваження. Церква в Україні відокремлена від держави і держава не втручається у вирішення канонічних питань», – наголосив протоієрей Миколай Данилевич для bbc.com.

Спікер ВЗЦЗ запевнив, що в Українській Православній Церкві до ініціативи народних депутатів відносяться цілком спокійно.

У прямому ефірі «РадиоВести» він пояснив, чому звернення депутатів до Вселенського Патріарха не розглядатимуть у Світовій Православній спільноті.

«Автокефалію чи церковну незалежність має просити сама Церква, а не держава, зокрема, депутати», – наголосив він.

Протоієрей Миколай Данилевич звернув увагу – перед тим, як вирішувати питання з наданням особливого статусу Православній Церкві в Україні, потрібно спочатку подолати розділення. «Саму автокефалію кому потрібно давати сьогодні? – УАПЦ, УПЦ КП чи УПЦ?», – задає питання він.

«Поки в Україні є розкол і є неканонічні церкви УПЦ КП і УАПЦ, автокефалію Україні не можна надати. Її можна надати тільки УПЦ МП, яка існує в правовому церковному полі», – наголошує отець Миколай.

Позиція УПЦ з цього приводу залишається незмінною – потрібно подолати розділення, а потім вже можна ставити питання про статус. На сьогоднішній день в Україні тільки одна Церква, яку визнає весь Православний світ – це УПЦ.

«Нехай вона не автокефальна, але вона має автономний статус. В УПЦ понад 12 тисяч парафій, в той час, як «УПЦ КП» має 5 тисяч, про які вони заявляють, але це при 3-х тисячах священиків. Тобто, можна сказати, що реальних парафій приблизно в них 3 тисячі. «УАПЦ» має 1-1200 парафій», – інформує громадськість спікер УПЦ.

Абсурдність звернення депутатів полягає ще й в тому, що Вселенський Патріарх не може одноосібно прийняти рішення щодо статусу будь-якої Церкви. «Автокефальна Церква в Україні чи будь-яка інша Церква, яка захоче мати автокефалію, може ввійти в сім’ю Помісних Православних Церков з таким статусом тільки за згоди всіх цих Церков», – підкреслює протоієрей.

«В ЄС приймає Україну не одна Німеччина чи Франція, а приймають за згодою усіх 28-ми країн-членів Союзу», – пояснює отець Миколай.