В Киевской духовной академии началась вступительная кампания

13 июня, согласно решению Ученого совета, в канцелярии Киевской духовной академии и семинарии начался прием документов абитуриентов. Вступительная кампания будет проводиться до 29 июля, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Более подробную информацию о необходимых документах можно узнать по ссылке.

Вступительные экзамены в Киевских духовных школ пройдут с 1 по 5 августа.

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