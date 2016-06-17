В Киевской духовной академии началась вступительная кампания
13:44, 17 июня 2016Православие
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Прием документов продлится до 29 июля
13 июня, согласно решению Ученого совета, в канцелярии Киевской духовной академии и семинарии начался прием документов абитуриентов. Вступительная кампания будет проводиться до 29 июля, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.
Более подробную информацию о необходимых документах можно узнать по ссылке.
Вступительные экзамены в Киевских духовных школ пройдут с 1 по 5 августа.
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