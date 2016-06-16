Митрополит Онуфрий дал интервью по поводу ситуации с подготовкой к Всеправославному Собору

Предстоятель ответил на вопросы о причинах неучастия нашей Церкви во Всеправославном соборе, который должен был начать свою деятельность 19 июня этого года. Он также высказал свое видение того, сможет ли кризис в подготовке Собора повлиять на ситуацию в религиозной жизни Украины и в мировом Православии.

– Ваше Блаженство! Что стало окончательной причиной решения Русской Православной Церкви не принимать участие в Соборе, запланированном на день празднования Троицы?

– Сегодня мир развивается в новом формате. Постепенно исчезают политические и экономические границы, которыми себя ограничивали отдельные государства и выстраивается одна великая держава, которая будет собой охватывать весь мир. В этом новом формате человеческого бытия, к сожалению, не отводится места для Православной Церкви.

Это нас беспокоит, и мы стараемся найти для себя такое место, где мы смогли бы существовать легально.

Первое, что необходимо сделать, это создать орган управления для Православной Церкви, представленной по всему миру. Поскольку Православная Церковь – это Соборная Церковь, то понятно, что таким руководящим органом должен быть Собор, в который бы входили представители Церквей из разных уголков мира. Сейчас как раз происходит первая попытка создать такой Собор.

К сожалению, первая попытка стала неудачной. Документы, которые должны быть вынесенными на рассмотрение Собора, после изучения их нашими верными, не выдержали критики. Целым рядом Поместных Церквей были вынесены свои предложения по совершенствованию этих документов. С подобными предложениями выступил и Священный Кинот Святой Горы Афон.

Наша Церковь пыталась сделать все, чтобы откорректировать Соборные документы, но, к сожалению, этого так и не произошло. Поэтому мы присоединились к предложениям тех Церквей, которые считают, что Собор надо перенести на более поздний срок и провести его тогда, когда будут доработаны документы, которые должны на нем рассматриваться и приниматься.

Если соборные документы не будут иметь разногласий с Православным вероучением, которое подтверждено на семи Вселенских Соборах и на всех благочестивых Соборах, о которых знает наша история, тогда Собор, который будет созван для принятия этих документов действительно покажет миру красоту и величие Православной веры и продемонстрирует всем наше единство в Истине.

– Была ли у Священного Синода надежда на то, что всеправославный консенсус все же будет найден перед началом Собора?

– Да, наш Священный Синод надеялся на то, что православный консенсус (т.е. согласие) будет найден и наша Церковь до последнего делала все возможное, чтобы это произошло.

К сожалению, случилось так, как случилось. Но мы не теряем надежды. Процессы по сохранению Божьей Истины и объединения всех вокруг этой Святой Истины являются долгими и кропотливыми, но с Божьей помощью все можно сделать.

– Хотя сам Константинопольский Патриарх и не делал никаких официальных заявлений, но отдельные клирики этой Церкви уже говорят, что остальные Поместных Церквей все же соберется на острове Крит 19 июня. Можем ли мы считать это собрание Великим и Святым Собором, как это ожидалось изначально?

– Возможно будет именно так, что соберутся представители только отдельных Православных Церквей, но это собрание будет уже не Великим и Святым Всеправославным собором, а просто конференцией отдельных Православных Церквей и, соответственно, их решения не будут иметь всеправославного значения.

– Накануне Собора очень много шло речи о так называемом украинском вопросе на нем. Недавно даже стало известно, что группа народных депутатов подготовила обращение от Верховной Рады к Патриарху Варфоломею по этому поводу. По Вашему мнению, повлияет кризис в подготовке Собора на ситуацию в Украинском Православии?

– В Регламенте Собора не было речи о религиозной ситуации в Украине. Церковные расколы, которые являются порождением человеческого греха, присутствуют почти во всех Поместных Церквах. Они лечатся тем, чем лечится грех – покаянием.

Не думаю, что трудности по подготовке Собора должны вызывать у Поместных Церквей желание мести. Если мы пойдем таким путем, то уже сегодня можно ставить крест на будущем Всеправославного Собора. Думаю, что это понимают все, поэтому вторжения одной Церкви на каноническую территорию другой не должно быть.

А относительно обращения к Константинопольскому Патриарху Варфоломею со стороны некоторых народных депутатов нашего государства, то оно является прямым нарушением статуса отношений Государства и Церкви. Согласно нашему законодательству Церковь отделена от Государства, а Государство от Церкви. Вмешательство некоторых депутатов в дела Церкви является прямым нарушением Государственного закона. Я бы советовал таким депутатам лучше подумать, как выполнять свои прямые обязанности, которые они имеют по отношению к нашему народу, а Церковные вопросы Христос, Который есть Главой нашей Церкви, решит без них.

Что касается Украинского Православия, скажу так – если бы политики не вмешивались в наши проблемы, то мы нашли бы пути к единству уже давным-давно.

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