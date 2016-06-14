Пастырь должен помочь хорошим людям стать еще лучше - Митрополит Онуфрий

Уважение пастыря к каждому на приходе должно быть не дипломатическим шагом, а порождением молитвенного ума и благочестивого сердца священнослужителя.

Блаженнейший Митрополит Онуфрий во время торжеств в день выпуска в Киевских духовных школах обратился со словом наставления к выпускникам, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Поздравляя присутствующих с завершением очередного учебного года в Духовных школах, Предстоятель отметил, что это радостный и одновременно грустный день.

«Радость для нас в том, что воспитанники этих школ завершили цикл обучения и получают путевку в жизнь, – сказал Его Блаженство. – Но этот день также имеет тень печали. За время пребывания в стенах Духовных школ, в стенах Святой обители мы все сроднились друг с другом».

По словам Архипастыря, студентов и их наставников соединила любовь к Богу и друг к другу.

«Мы сроднились тем, что старались, по мере своих возможностей и духовного роста, любить Бога и свидетельствовать об этой любви выполнением Божественных заповедей. Мы учились любить друг друга, начиная с первой ступеньки – взаимного терпения. И эта любовь – к Богу и друг к другу нас соединила и сроднила», – подчеркнул он.

Митрополит Онуфрий призвал с благодарностью вспоминать период обучения в стенах духовных школ и с радостью идти дальше – каждый на свое служение.

«Выпускники духовных школ – те, кто в священном сане уже идут прямо на пастырское служение, те, кто еще не успел определиться в своей жизни, определится позже. Но все мы должны помнить, что когда мы придем на приход, который Бог нам вручит, надо начать с того, чтобы выразить уважение всем прихожан, которые будут в вашем приходе», – с такими словами наставления о пастырском служении обратился Блаженнейший владыка к выпускникам духовных школ.

«Это уважение должно быть не дипломатическим шагом, а порождением молитвенного ума и благочестивого сердца священнослужителя. Когда мы приходим на приход, то должны помнить, что мы не лучше тех, кого Бог нам вручил. Бог нас просто поставил сюда, чтобы помочь хорошим людям стать еще лучше », – сказал он.

«Часто бывает так, и вы сами убедитесь в этом со временем, что священник, который имеет определенный багаж знаний, может получить урок и от малограмотной старой женщины или мужчины. Знания нужны, они дают человеку перспективу стать лучшим. Но знания сами по себе не делают человека лучше. Лучшим человек становится, когда выполняет то, что узнал – те законы, те правила, которым вас научили здесь», – подчеркнул Предстоятель.

Блаженнейший Митрополит Онуфрий дал практические советы будущим пастырям – не начинать свое служение с навязывания изменений.

«Первые два года, когда священник приходит на приход, ему не стоит даже «переставлять стул с места на место». Позже, когда он ознакомится с ситуацией, тогда можно что-то разумно менять, если такие изменения необходимо проводить, – отмечает Архипастырь. – Но ни в коем случае – не стоит начинать свое служение с того, чтобы показывать всем, что они невежды. Это неправильный подход. Мы возможно, имеем определенный запас знаний, но не имеем того духовного опыта, который имеют обычные простые люди, которые вручены нашему духовному руководству. И это надо помнить. Тогда путь вашего пастырского служения будет успешным, и за смирение Божия благодать будет покрывать вас и помогать преодолевать те трудности, которые обязательно будут у вас».

Наконец Предстоятель еще раз поздравил всех присутствующих с выпускным днем ​​Киевских духовных школ, поблагодарил родителей выпускников за их детей.

«Вы отделы своих детей на алтарь служения Богу. Это большая жертва, которую Господь принимает от вас и которая для вас будет большой заслугой и оправданием перед Богом. Пусть Божье благословение будет над всеми нами», – пожелал Блаженнейший владыка.