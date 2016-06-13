Синод РПЦ предложил перенести Собор на Крите

Священный Синод на экстренном заседании поддержал предложения ряда Поместных Православных Церквей о переносе времени проведения Всеправославного Собора и признал невозможным участие в Соборе на Крите Русской Православной Церкви в условиях неполного представительства Церквей. Об этом сообщает Синодальный отдел РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

Священный Синод в Заявлении о ситуации, возникшей в связи с отказом ряда Поместных Православных Церквей от участия в Святом и Великом Соборе Православной Церкви, поддержал предложения Антиохийской, Грузинской, Сербской и Болгарской Православных Церквей об отложении времени проведения Всеправославного Собора.

Собор предлагается перенести на время, которое «надлежит в дальнейшем установить по итогам общеправославного обсуждения и при непременном условии согласия Предстоятелей всех общепризнанных Поместных автокефальных Православных Церквей».

По решению Священного Синода, если это предложение Святейшей Константинопольской Церковью не будет принято, а Собор на Крите, несмотря на отсутствие согласия ряда Поместных Православных Церквей, все же будет созван, Русская Православная Церковь «с глубоким сожалением признает невозможным участие в нем делегации Русской Православной Церкви».

В заключение Священный Синод призвал важным «всемерно продолжать усилия по укреплению общеправославного сотрудничества в подготовке будущего Святого и Великого Собора, который призван стать подлинным свидетельством единства Святой, Соборной и Апостольской Церкви».