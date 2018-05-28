Дневное отделение Киевских духовных школ закончили 105 выпускников, среди которых много иностранцев (фото)

Дипломы дневной формы обучения Киевской духовной академии и семинарии (КДАиС) в этом году получили 105 выпускников, среди которых студенты из Греции, Грузии, Молдовы, Белоруссии, России, Сербии, Боснии и Герцеговины.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, в Киево-Печерской лавре состоялся торжественный выпускной акт студентов КДАиС.

«Киевская духовная академия и семинария – учебное заведение нескольких образовательных уровней. В этом году в семинарии 49 выпускников-бакалавров, магистров - 27. Четырехлетнюю программу академии закончили 28 человек. Также в этом учебном году защитились 11 кандидатов богословия, из которых 8 - студенты академии», - рассказал первый проректор КДА протоиерей Сергий Ющик.

По словам первого проректора, каждый третий выпускник дневной формы обучения уже имеет священнический сан, остальные - либо определяются с женитьбой, или ждут принятия священного сана. 2 выпускника избрали монашеский путь служения Церкви.

По словам словам воспитанников, они выбрали для обучения Киевские духовные школы, так как здесь близость к истокам православной веры, а ощущение присутствия святых, мощи которых находятся на территории Лавры, вдохновляет на добросовестный труд.

12 июня в Успенском соборе Киево-Печерской лавры состоялась праздничная литургия, которую возглавил Предстоятель УПЦ Митрополит Онуфрий. Блаженнейший удостоил выпускников духовных школ в священном сане богослужебных наград.

В своем напутственном слове о пастырском служении, Митрополит Онуфрий призвал выпускников с уважением относиться ко всем прихожанам.

«Это уважение должно быть не дипломатическим шагом, а порождением молитвенного ума и благочестивого сердца священнослужителя. Когда мы приходим на приход, то должны помнить, что мы не лучше тех, кого Бог нам вручил. Бог нас просто поставил сюда, чтобы помочь хорошим людям стать еще лучше», – сказал Блаженнейший.

Накануне в КДАиС под председательством Предстоятеля УПЦ состоялось заседание ученого совета, на котором были подведены итоги 2015-2016 учебного года.

Фото КДАиС