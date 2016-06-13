Митрополит Черногорский заявил, что Всеправославный собор может все же состоятся

Специальная комиссия Православных Церквей продолжает работу над составлением Посланием Всеправославного собора, сообщает "РИА Новости" 13 июня со ссылкой на пресс-службу Собора. Участие в ее работе принимает известный сербский богослов и патролог митрополит Черногорский Амфилохий (Радович).

Комиссия уже четвертый день работает в Православной академии Крита, где запланировано и проведение Собора. Завершение подготовки Послания планируется на 16 июня.

Митрополит Черногорский Амфилохий, возглавивший накануне литургию в патриаршем ставропигиальном монастыре Гония, заявил присутствовавшим о важности Святого и Великого Собора, который, по его словам, "соберется в этом же месте", в Критской православной академии, 20-25 июня.

Владыка добавил, что Собор состоится с участием всех 14 автокефальных Православных Церквей, отметила пресс-служба.

"Слова его высокопреосвященства учитывают Послание его блаженства Патриарха Сербского Иринея, адресованное его всесвятейшеству Вселенскому Патриарху по случаю его тезоименитства. Патриарх Ириней отметил, что Сербская церковь внесёт свой положительный вклад в работу Святого и Великого Собора на Крите", — говорится в сообщении.

Константинопольский патриархат намерен провести Всеправославный собор с 16 по 26 июня на Крите, несмотря на заявления ряда Православных Церквей с требованиями отложить Собор. Вселенский Патриарх Варфоломей заявил, что подготовка к Всеправославному собору на Крите завершается, и выразил надежду на его успешное проведение.

Ранее Синод Болгарского патриархата заявил об отказе от участия в Соборе. Такое же решение принял Антиохийский патриархат. Сербская Церковь 9 июня выступила с обращением к Патриарху Варфоломею, в котором посетовала на то, что "испытывает трудности" для участия во Всеправославном соборе и попросила отложить его на некоторое время, а в указанные сроки провести межправославное совещание. Однако 11 июня Патриарх Сербский Ириней направил послание Патриарху Варфоломею, в котором заверил, что возглавляемая им Церковь внесёт положительный вклад в работу Всеправославного собора на Крите.

10 июня сообщалось, что участие во Всеправославном соборе не примет Грузинский патриархат, принявший данное решение на заседании Синода.

Также стало известно, что глава ОВЦС РПЦ митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) не поехал на Крит для участия в составлении Послания Всеправославного собора: в РПЦ сочли неуместным такое участие, поскольку ряд поместных Православных Церквей мира уже высказались за то, чтобы проведение Собора отложить.

13 июня пройдёт экстренное заседание Синода Московского патриархата для обсуждения ситуации с отказом ряда Церквей участвовать во Всеправославном соборе и окончательного решения о собственном участии в нем.