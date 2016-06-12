Опубликованы фото захвата храма УПЦ в Тернопольской области

Сторонники УПЦ КП при поддержке "Правого сектора" совершили захват храма УПЦ в честь святого Иоанна Богослова, в селе Колосовая в Тернопольской области.

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу Тернопольской епархии.

Около 50 молодых людей в камуфляжной форме и балаклавах окружили храмовую постройку и не подпускали к ней местных прихожан. Впоследствии к ним присоединились другие сторонники Киевского патриархата, среди которых местных селян было не более пары десятков человек.

Радикалы заявили, что они являются собственниками храма, спилили замок на дверях храмового здания и ворвались в церковное помещение.

Фотографии о том, как захватывался храм, разместили у себя на страницах в соцсетях активисты Тернопольского отделения "Правого сектора".

Позже староста новообразованной общины УПЦ КП Котик В.Р., возвращаясь домой в подвыпившем состоянии, встретил по дороге своего односельчанина Рамского Якова, который не оставил Украинской Православной Церкви. Котик стал выкрикивать оскорбления и брань в адрес прохожего, а затем применил грубую физическую силу.

В результате избиения Рамский Яков оказался в реанимации Кременецкой районной больницы с многочисленными ушибами, переломами ребер и сердечным кризом. Прибывшая на место преступления полиция зафиксировала факт нападения и опросила свидетелей. Возбуждено уголовное внедрения по факту разбоя, покушения на жизнь и разжигание религиозной вражды.

Ранее, 2 июня 2016 Львовский апелляционный хозяйственный суд лишил общину УПЦ Колосовой права собственности на местный храм. Судьи решили, что передача церкви сельскому приходу почти 10-летней давности является незаконной. Позже в апелляционном административном суде приняли решение, что председатель Тернопольской облгосадминистрации вправе перерегистрировать устав Свято-Иоанно-Богословской общины с.Колосовая на устав Киевского патриархата.

Сейчас верующие Колосовой подают апелляцию на решение львовских судей, чтобы в правовом поле подтвердить свои права на храм.

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