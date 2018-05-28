Храм прп Агапита

Столичные храмы в честь святых врачей прп. Агапита Печерского и свт. Луки Крымского: настоятель – о приходе и о святых

19:30, 12 июня 2016
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В киевском парке имени Пушкина расположились два храма Украинской Православной Церкви, освященные в честь святых врачей: святителя Луки Крымского и преподобного Агапита Печерского. Дни памяти этих святых – престольные праздники храмов – отмечаются 11 и 14 июня.

Храм прп Агапита

В киевском парке имени Пушкина расположились два храма Украинской Православной Церкви, освященные в честь святых врачей: святителя Луки Крымского и преподобного Агапита Печерского. Дни памяти этих святых – престольные праздники храмов – отмечаются 11 и 14 июня.

О храмах и их небесных покровителях Центру информации УПЦ рассказал настоятель прихода – протоиерей Валентин Макаров.      

Протоиерей Валентин Макаров

О ПРЕПОДОБНОМ АГАПИТЕ ПЕЧЕРСКОМ

– Житие преподобного Агапита сообщает, что он пришел в пещеру к святому Антонию Печерскому из Киева, стал его учеником и принял иноческий постриг. Следуя примеру наставника, Агапит ухаживал за больными монахами, вымаливал для них у Бога исцеление и давал им травы, которые варил себе в пищу. Молва об иноке-враче распространилась по Киеву, многие больные обращались к нему и уходили здоровыми.

В то время в городе жил очень искусный врач-армянин, исповедовавший монофизитскую ересь. По одному внешнему виду пациента он не только определял степень болезни, но и предсказывал время смерти, если больной был безнадежен. Так армянин предсказал скорую кончину первому боярину великого князя. Однако больного отнесли в Печерский монастырь к Агапиту, который помолился о нем, дал ему в пищу трав – и боярин выздоровел. Уязвленный армянин с помощью своих единоверцев попытался отравить монаха, но яд Агапиту не повредил.

Преподобный Агапит Печерский

Когда заболел черниговский князь Владимир Мономах – будущий великий князь Киевский – армянин не смог ему помочь. Владимир, будучи уже при смерти, попросил игумена Печерского монастыря прислать к нему Агапита. Но инок отказался покинуть обитель, чтобы избежать «славы человеческой». Он передал князю травы, и больной, приняв их, немедленно выздоровел по молитвам Агапита. Владимир Мономах сам прибыл в монастырь, чтобы щедро одарить лекаря, но тот скрылся. Позже князь прислал к монаху боярина с дарами, однако Агапит их не принял. По наставлению же преподобного князь стал раздавать щедрую милостыню нищим.

После многолетних трудов и подвигов заболел и сам врач безмездный. Армянин пришел к нему и предрек смерть через три дня. В противном случае он пообещал тоже стать монахом. Преподобный Агапит ответил, что Господу угодно забрать его к Себе через три месяца. Его слова сбылись. Это было примерно в 1095 году. После своей блаженной кончины святой явился армянину, напомнил ему об обещании принять постриг и предостерег, что если ослушается, то  потеряет и жизнь, и душу. Армянин принял православную веру, постригся в монахи и до конца своих дней вел богоугодную жизнь в Печерском монастыре.

Святые мощи преподобного Агапита Печерского и сегодня доступны для поклонения в Ближних пещерах Киево-Печерской Лавры.           

О СВЯТИТЕЛЕ ЛУКЕ КРЫМСКОМ

 – Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий – будущий святитель Лука – родился 27 апреля 1877 года в Керчи. Он принадлежал к обедневшему дворянскому роду.

Гимназию Валентин окончил в Киеве. Вместе с аттестатом директор, по традиции, вручил ему Новый Завет, чтение которого оказало на юношу большое влияние.

Валентин с детства очень увлекался рисованием. Одновременно с гимназией он окончил художественную школу. Был период, когда он каждый день ездил в Киево-Печерскую Лавру, посещал православные храмы и делал зарисовки того, что там видел. Валентин готовился поступать в Петербургскую академию художеств, но потом решил, что должен заниматься не тем, что нравится, а тем, что полезно страдающим людям. В 1903 году он с отличием окончил медицинский факультет Киевского университета с намерением стать земским (деревенским) врачом.

Однако началась русско-японская война, и молодому доктору пришлось начинать свою врачебную деятельность в госпитале возле Читы. Он сразу проявил себя как блестящий хирург, начав делать серьёзные ответственные операции.   

В Чите Валентин женился на сестре милосердия Анне Ланской.

В течение 13 лет Войно-Ясенецкий работал в России земским врачом, возглавлял местные больницы, трудился с полной самоотдачей. К нему на прием всегда стремилось попасть множество бедняков. Во время Первой мировой войны он заведовал госпиталем для раненых.   

Одновременно Валентин Феликсович вел научно-исследовательскую работу. В 1916 году он защитил докторскую диссертацию о регионарной анестезии, что стало большим вкладом в развитие анестезиологии.    

В 1917 году жена Войно-Ясенецкого заболела туберкулезом легких. Семья переехала в Ташкент, куда Валентина Феликсовича пригласили на должность хирурга и главврача большой городской больницы. Работать пришлось в тяжелых и опасных условиях гражданской войны. В Ташкенте Войно-Ясенецкий стал одним из инициаторов открытия университета и возглавил кафедру на медицинском факультете.   

В 1919 году он овдовел. Заботу о его четырех малолетних детях взяла на себя бездетная операционная сестра.

Войно-Ясенецкий активно участвовал в жизни Церкви, выступал на церковных собраниях. В 1921 году, следуя призыву епископа, он принял священный сан. Лекции в университете отец Валентин читал в рясе и с крестом на груди. Главным его делом в Церкви была проповедь. Он участвовал в публичных дискуссиях с атеистами, выступая в защиту веры. Активно противостоял «обновленческому» расколу. В это время отец Валентин был назначен настоятелем кафедрального собора.  

В 1923 году профессор и протоиерей Валентин Войно-Ясенецкий принял монашеский постриг с именем святого апостола-евангелиста, врача и иконописца Луки. Вскоре после этого стал епископом.

Через неделю после первой архиерейской службы епископа Луку арестовали. Его обвиняли в причастности к антисоветскому заговору и в связях с англичанами. Из Ташкента владыку отправили в Москву, где полгода держали в Бутырской и Таганской тюрьмах. Оттуда по этапу, из тюрьмы в тюрьму, отправили в ссылку – в Красноярский край.

Во всех местах ссылки епископ лечил людей. Имея в своем распоряжении лишь небольшой набор инструментов и примитивное оборудование, он делал сложнейшие операции, спасал жизни, возвращал зрение.   

За то, что епископ Лука проповедовал в церкви и благословлял людей в больнице, его сослали далеко на Север – на хутор, расположенный в сотнях километров за Полярным кругом.

По окончании ссылки он вернулся в Ташкент. Но в 1930 году его снова арестовали и стали требовать отречения от сана. В знак протеста владыка объявил голодовку. В заключении, а затем в новой ссылке в Архангельске он провел три с половиной года.   

Вернувшись в Ташкент, епископ Лука руководил отделением гнойной хирургии при городской больнице и продолжал научные исследования. В 1934 году впервые был издан его фундаментальный труд «Очерки гнойной хирургии».

В 1937 году архиерея и ученого арестовали в третий раз. Требовали, чтобы он сознался в шпионаже, подвергали пыткам и издевательствам. Много месяцев епископ провел в тюрьмах. Затем его сослали в Красноярский край. В ссылке он закончил работу над новой редакцией «Очерков гнойной хирургии».  

В начале Второй мировой войны епископ Лука послал телеграмму председателю Президиума Верховного Совета СССР Михаилу Калинину, в которой просил перевести его в военный госпиталь, где он мог принести много пользы. Владыку назначили главным хирургом эвакогоспиталя в Красноярске и консультантом десятков госпиталей, расположенных в крае. Там он проработал около двух лет.

Во время войны Священный Синод Православной Церкви возвел его в сан архиепископа.

В общей сложности, святитель провел в тюрьмах и ссылках 11 лет. После освобождения в 1943 году он был назначен архиепископом Тамбовским и Мичуринским. В Тамбове ему пришлось возрождать церковную жизнь. В то же время он работал в госпиталях, принимал больных, консультировал хирургические отделения городской больницы.

Святитель Лука был автором более чем научных 50 трудов. В 1946 году он получил Сталинскую премию первой степени за книги «Очерки гнойной хирургии» и «Поздние резекции при инфицированных ранениях больших суставов». Почти все деньги владыка пожертвовал для оказания помощи сиротам — жертвам войны. Свои успехи в науке архиепископ Лука рассматривал как средство поднятия авторитета Церкви. В те богоборческие времена открытая проповедь о Христе ученого с мировым именем заставляла задуматься многих.

В мае 1946 года владыка был назначен архиепископом Симферопольским и Крымским. На этой кафедре он служил до конца земной жизни. Даже потеряв зрение, он продолжал совершать богослужения и консультировать больных.          

Скончался святитель Лука 11 июня 1961 года, в День Всех святых. Но и после физической кончины он помогает людям. По его молитвам совершались и совершаются многочисленные чудесные исцеления. Проповеди святителя составили 12 томов.

В 1995 году Священный Синод Украинской Православной Церкви причислил архиепископа Луку к лику святых. Через пять лет Священным Архиерейским Собором Русской Православной Церкви святитель Лука был причислен к Собору новомучеников и исповедников. В 1996 году состоялось обретение святых мощей архиепископа Луки, которые ныне почивают в Свято-Троицком соборе в Симферополе.

Храм святителя Луки

О ХРАМАХ

– Первым в нашем приходе был храм преподобного Агапита Печерского. Предыстория его появления началась в 1988 году, когда исследовательская комиссия, состоящая из представителей многих научных учреждений, изучала микроклимат и внутреннюю среду Ближних пещер Киево-Печерской Лавры. Среди исследователей были анатомы, судебные медики, рентгенологи, биохимики, биологи, гигиенисты, теплофизики, энтомологи, археологи, антропологи и другие специалисты.

В составе комиссии были четверо студентов-первокурсников Киевского медицинского института – Рустик Новакович, Сергей Дудник, Вячеслав Столяров и Сергей Пашкович. В процессе работы они узнали, что в прошлые века Печерский монастырь, фактически, был центром развития медицины на Руси, а в его пещерах почивают нетленные мощи выдающихся врачевателей. Это преподобный Алипий-иконописец, которого называют первым дерматологом, поскольку он своими красками исцелял кожные заболевания, преподобный Дамиан целебник, который много лечил детей и матерей, поэтому считается первым педиатром, и, наконец, отец отечественной медицины – преподобный Агапит Печерский. Студенты стали очевидцами того, как на его ладонях были обнаружены медный порошок и пыльца растений.

Храм святителя Луки

Об этих открытиях молодые медики пытались рассказать обществу. Они выступали в средствах массовой информации, на научных конгрессах и конференциях, предлагали воздвигнуть в Киеве памятник святому Агапиту. «Мощи святого Агапита мы держали на своих собственных руках, и нам не безразлично, что потомки о нем забыли», – отмечали студенты в одной из газетных статей.

Многие тогда посмеивались над энтузиастами, говоря, что лучше уж поставить памятник Айболиту, а не Агапиту, его-то все знают...

Со временем студенты поняли, что лучшим памятником святому врачу будет храм. Весной 1994 года, будучи уже на шестом курсе, они собрали подписи профессоров и заведующих кафедрами медицинского университета и обратились с открытым письмом к ректору по поводу основания академического храма. Ученый совет поддержал инициативу и вскоре Киевская городская госадминистрация зарегистрировала религиозную общину святого Агапита Печерского, в которую вошли преподаватели и студенты вуза. По благословению Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Владимира председателем приходского совета стал Рустик Новакович.

Храм святителя Луки

Силами прихода при помощи студии «Укртелефильм» в 1995 году – к 900-летию со дня блаженной кончины преподобного Агапита – был снят фильм о святом под названием «Украинский Гиппократ». При содействии академика Любомира Пирога увидела свет почтовая марка с изображением святого врача.

Начался сбор средств для будущего храма. Среди первых жертводателей был народный артист Украины Николай Гнатюк. На Пасху 1996 года община провела в столичном Октябрьском дворце благотворительный концерт с участием известных исполнителей. Существенную материальную помощь для его проведения предоставила известный фитотерапевт Наталия Зубицкая-Земная.

Весной 1998 года больница №23, расположенная рядом с медицинским университетом по ул. Зоологической, предоставила помещение под храм в бывшем офтальмологическом корпусе. Это была одна из первых больничных церквей в Киеве. Первая Литургия состоялась в том же году на Пасху. Ее возглавил настоятель храма священник Александр Креницкий.  

Храм святителя Луки

При храме действовала воскресная школа, библиотека, лекторий, центр православной семьи, совершались паломничества по святым местам Украины. Впервые в столице для прихожан стали устраивать беседы-чаепития. Приход издавал православные книги, журнал «Камо грядеши». Также при церкви было организовано Братство православных врачей, которые бесплатно консультировали больных, помогали им лекарствами.

В 2002 году Киевский горсовет предоставил общине земельный участок на территории парка имени Пушкина для сооружения храма. А через три года городские власти попытались отобрать землю, которую община все это время оплачивала по договору резервирования участка. Приходу удалось отстоять свою правоту в судах.

В июле 2006 года волынские мастера за 16 дней возвели деревянную церковь. 11 октября того же года, в праздник всех преподобных Печерских, в Ближних пещерах покоящихся, Предстоятель УПЦ совершил чин освящения престола и храма в честь преподобного Агапита.  Блаженнейший владыка поблагодарил «носителей идеи создания храма» за твердость и непреклонность и подарил церкви икону всех преподобных Печерских.

Колокольня

Новый храм очень скоро уже не мог вместить всех желающих. В конце 2007 года рядом с ним началось строительство большой каменной церкви. Работы продолжались два года. 22 декабря 2009 года епископ Макаровский Иларий (Шишковский) освятил храм в честь святителя Луки Крымского.

В том же году Рустик Новакович, в то время уже врач-психотерапевт, был рукоположен в сан диакона.   

На протяжении восьми лет настоятелем прихода был протоиерей Андрей Ткачев. Именно благодаря ему наша община умножилась и смогла построить два храма.

Наш приход живет насыщенной жизнью. Каждую неделю вечерами проводятся занятия по изучению Священного Писания. Работает воскресная школа для детей. Занятия младшей и средней групп проходят каждое воскресенье во время Литургии. Старшие ученики занимаются после службы. Дети изучают Закон Божий, обучаются пению, рисованию, вышивке. Младших детей готовят к общеобразовательной школе. Занятия проводят профессиональные педагоги.

Маленькие прихожане с четырех лет учат Литургию. Каждое последнее воскресенье месяца в храме преподобного Агапита Печерского совершается детская Литургия – укороченное богослужение, в котором дети полноценно участвуют.

К большим праздникам воспитанники воскресной школы готовят музыкально-поэтические композиции. Взрослые прихожане занимаются в театральной миссионерской студии и выступают со спектаклями.

Священники нашего прихода окормляют три реабилитационных центра для нарко- и алкозависимых.

В 2012 году по благословению Блаженнейшего митрополита Владимира было создано братство «Трезвение» в честь священномученика Владимира (Богоявленского), митрополита Киевского и Галицкого. Цель деятельности братства – утверждение трезвения и трезвости как пути к Богу, предполагающего постоянное духовное бодрствование. При наших храмах было организовано приходское общество «Трезвение», которое занимается просветительской работой, проводит информационные встречи и праздники трезвости. Каждое второе воскресенье месяца в храме святителя Луки Крымского служится молебен с акафистом Божией Матери в честь Ее иконы «Неупиваемая Чаша» – об исцелении страждущих от недуга пьянства.

Божественная Литургия совершается в воскресенье в храме преподобного Агапита Печерского в 7.00 и в храме святителя Луки Крымского в 8.30. По субботам Литургия начинается в 8.00. В церковные праздники, которые приходятся на рабочие дни, в 8.00 служим утреню и Литургию. Всенощное бдение в будни совершается в 18.00, в субботу в 16.00. По средам читаются акафисты преподобному Агапиту, святителю Луке и другим святым. В первый день каждого нового месяца служим водосвятный молебен.

Адрес прихода: 03057, г. Киев, проспект Победы, 40Б (парк им. Пушкина).

Телефон: (044) 332 34 63.

Электронная почта: aglupub@gmail.com.

Добраться можно пешком от станции метро «Шулявская», а также троллейбусом №5 и маршрутными такси, идущими по проспекту Победы до остановки «Парк Пушкина».

Центр информации УПЦ – для "УНИАН-Религии".

Фото из архива прихода.

Проект «Престольные праздники столичных храмов» реализуется Центром информации УПЦ и "УНИАН-Религии" по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия.

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