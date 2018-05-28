Столичные храмы в честь святых врачей прп. Агапита Печерского и свт. Луки Крымского: настоятель – о приходе и о святых

В киевском парке имени Пушкина расположились два храма Украинской Православной Церкви, освященные в честь святых врачей: святителя Луки Крымского и преподобного Агапита Печерского. Дни памяти этих святых – престольные праздники храмов – отмечаются 11 и 14 июня.

О храмах и их небесных покровителях Центру информации УПЦ рассказал настоятель прихода – протоиерей Валентин Макаров.

О ПРЕПОДОБНОМ АГАПИТЕ ПЕЧЕРСКОМ

– Житие преподобного Агапита сообщает, что он пришел в пещеру к святому Антонию Печерскому из Киева, стал его учеником и принял иноческий постриг. Следуя примеру наставника, Агапит ухаживал за больными монахами, вымаливал для них у Бога исцеление и давал им травы, которые варил себе в пищу. Молва об иноке-враче распространилась по Киеву, многие больные обращались к нему и уходили здоровыми.

В то время в городе жил очень искусный врач-армянин, исповедовавший монофизитскую ересь. По одному внешнему виду пациента он не только определял степень болезни, но и предсказывал время смерти, если больной был безнадежен. Так армянин предсказал скорую кончину первому боярину великого князя. Однако больного отнесли в Печерский монастырь к Агапиту, который помолился о нем, дал ему в пищу трав – и боярин выздоровел. Уязвленный армянин с помощью своих единоверцев попытался отравить монаха, но яд Агапиту не повредил.

Когда заболел черниговский князь Владимир Мономах – будущий великий князь Киевский – армянин не смог ему помочь. Владимир, будучи уже при смерти, попросил игумена Печерского монастыря прислать к нему Агапита. Но инок отказался покинуть обитель, чтобы избежать «славы человеческой». Он передал князю травы, и больной, приняв их, немедленно выздоровел по молитвам Агапита. Владимир Мономах сам прибыл в монастырь, чтобы щедро одарить лекаря, но тот скрылся. Позже князь прислал к монаху боярина с дарами, однако Агапит их не принял. По наставлению же преподобного князь стал раздавать щедрую милостыню нищим.

После многолетних трудов и подвигов заболел и сам врач безмездный. Армянин пришел к нему и предрек смерть через три дня. В противном случае он пообещал тоже стать монахом. Преподобный Агапит ответил, что Господу угодно забрать его к Себе через три месяца. Его слова сбылись. Это было примерно в 1095 году. После своей блаженной кончины святой явился армянину, напомнил ему об обещании принять постриг и предостерег, что если ослушается, то потеряет и жизнь, и душу. Армянин принял православную веру, постригся в монахи и до конца своих дней вел богоугодную жизнь в Печерском монастыре.

Святые мощи преподобного Агапита Печерского и сегодня доступны для поклонения в Ближних пещерах Киево-Печерской Лавры.

О СВЯТИТЕЛЕ ЛУКЕ КРЫМСКОМ

– Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий – будущий святитель Лука – родился 27 апреля 1877 года в Керчи. Он принадлежал к обедневшему дворянскому роду.

Гимназию Валентин окончил в Киеве. Вместе с аттестатом директор, по традиции, вручил ему Новый Завет, чтение которого оказало на юношу большое влияние.

Валентин с детства очень увлекался рисованием. Одновременно с гимназией он окончил художественную школу. Был период, когда он каждый день ездил в Киево-Печерскую Лавру, посещал православные храмы и делал зарисовки того, что там видел. Валентин готовился поступать в Петербургскую академию художеств, но потом решил, что должен заниматься не тем, что нравится, а тем, что полезно страдающим людям. В 1903 году он с отличием окончил медицинский факультет Киевского университета с намерением стать земским (деревенским) врачом.

Однако началась русско-японская война, и молодому доктору пришлось начинать свою врачебную деятельность в госпитале возле Читы. Он сразу проявил себя как блестящий хирург, начав делать серьёзные ответственные операции.

В Чите Валентин женился на сестре милосердия Анне Ланской.

В течение 13 лет Войно-Ясенецкий работал в России земским врачом, возглавлял местные больницы, трудился с полной самоотдачей. К нему на прием всегда стремилось попасть множество бедняков. Во время Первой мировой войны он заведовал госпиталем для раненых.

Одновременно Валентин Феликсович вел научно-исследовательскую работу. В 1916 году он защитил докторскую диссертацию о регионарной анестезии, что стало большим вкладом в развитие анестезиологии.

В 1917 году жена Войно-Ясенецкого заболела туберкулезом легких. Семья переехала в Ташкент, куда Валентина Феликсовича пригласили на должность хирурга и главврача большой городской больницы. Работать пришлось в тяжелых и опасных условиях гражданской войны. В Ташкенте Войно-Ясенецкий стал одним из инициаторов открытия университета и возглавил кафедру на медицинском факультете.

В 1919 году он овдовел. Заботу о его четырех малолетних детях взяла на себя бездетная операционная сестра.

Войно-Ясенецкий активно участвовал в жизни Церкви, выступал на церковных собраниях. В 1921 году, следуя призыву епископа, он принял священный сан. Лекции в университете отец Валентин читал в рясе и с крестом на груди. Главным его делом в Церкви была проповедь. Он участвовал в публичных дискуссиях с атеистами, выступая в защиту веры. Активно противостоял «обновленческому» расколу. В это время отец Валентин был назначен настоятелем кафедрального собора.

В 1923 году профессор и протоиерей Валентин Войно-Ясенецкий принял монашеский постриг с именем святого апостола-евангелиста, врача и иконописца Луки. Вскоре после этого стал епископом.

Через неделю после первой архиерейской службы епископа Луку арестовали. Его обвиняли в причастности к антисоветскому заговору и в связях с англичанами. Из Ташкента владыку отправили в Москву, где полгода держали в Бутырской и Таганской тюрьмах. Оттуда по этапу, из тюрьмы в тюрьму, отправили в ссылку – в Красноярский край.

Во всех местах ссылки епископ лечил людей. Имея в своем распоряжении лишь небольшой набор инструментов и примитивное оборудование, он делал сложнейшие операции, спасал жизни, возвращал зрение.

За то, что епископ Лука проповедовал в церкви и благословлял людей в больнице, его сослали далеко на Север – на хутор, расположенный в сотнях километров за Полярным кругом.

По окончании ссылки он вернулся в Ташкент. Но в 1930 году его снова арестовали и стали требовать отречения от сана. В знак протеста владыка объявил голодовку. В заключении, а затем в новой ссылке в Архангельске он провел три с половиной года.

Вернувшись в Ташкент, епископ Лука руководил отделением гнойной хирургии при городской больнице и продолжал научные исследования. В 1934 году впервые был издан его фундаментальный труд «Очерки гнойной хирургии».

В 1937 году архиерея и ученого арестовали в третий раз. Требовали, чтобы он сознался в шпионаже, подвергали пыткам и издевательствам. Много месяцев епископ провел в тюрьмах. Затем его сослали в Красноярский край. В ссылке он закончил работу над новой редакцией «Очерков гнойной хирургии».

В начале Второй мировой войны епископ Лука послал телеграмму председателю Президиума Верховного Совета СССР Михаилу Калинину, в которой просил перевести его в военный госпиталь, где он мог принести много пользы. Владыку назначили главным хирургом эвакогоспиталя в Красноярске и консультантом десятков госпиталей, расположенных в крае. Там он проработал около двух лет.

Во время войны Священный Синод Православной Церкви возвел его в сан архиепископа.

В общей сложности, святитель провел в тюрьмах и ссылках 11 лет. После освобождения в 1943 году он был назначен архиепископом Тамбовским и Мичуринским. В Тамбове ему пришлось возрождать церковную жизнь. В то же время он работал в госпиталях, принимал больных, консультировал хирургические отделения городской больницы.

Святитель Лука был автором более чем научных 50 трудов. В 1946 году он получил Сталинскую премию первой степени за книги «Очерки гнойной хирургии» и «Поздние резекции при инфицированных ранениях больших суставов». Почти все деньги владыка пожертвовал для оказания помощи сиротам — жертвам войны. Свои успехи в науке архиепископ Лука рассматривал как средство поднятия авторитета Церкви. В те богоборческие времена открытая проповедь о Христе ученого с мировым именем заставляла задуматься многих.

В мае 1946 года владыка был назначен архиепископом Симферопольским и Крымским. На этой кафедре он служил до конца земной жизни. Даже потеряв зрение, он продолжал совершать богослужения и консультировать больных.

Скончался святитель Лука 11 июня 1961 года, в День Всех святых. Но и после физической кончины он помогает людям. По его молитвам совершались и совершаются многочисленные чудесные исцеления. Проповеди святителя составили 12 томов.

В 1995 году Священный Синод Украинской Православной Церкви причислил архиепископа Луку к лику святых. Через пять лет Священным Архиерейским Собором Русской Православной Церкви святитель Лука был причислен к Собору новомучеников и исповедников. В 1996 году состоялось обретение святых мощей архиепископа Луки, которые ныне почивают в Свято-Троицком соборе в Симферополе.

О ХРАМАХ

– Первым в нашем приходе был храм преподобного Агапита Печерского. Предыстория его появления началась в 1988 году, когда исследовательская комиссия, состоящая из представителей многих научных учреждений, изучала микроклимат и внутреннюю среду Ближних пещер Киево-Печерской Лавры. Среди исследователей были анатомы, судебные медики, рентгенологи, биохимики, биологи, гигиенисты, теплофизики, энтомологи, археологи, антропологи и другие специалисты.

В составе комиссии были четверо студентов-первокурсников Киевского медицинского института – Рустик Новакович, Сергей Дудник, Вячеслав Столяров и Сергей Пашкович. В процессе работы они узнали, что в прошлые века Печерский монастырь, фактически, был центром развития медицины на Руси, а в его пещерах почивают нетленные мощи выдающихся врачевателей. Это преподобный Алипий-иконописец, которого называют первым дерматологом, поскольку он своими красками исцелял кожные заболевания, преподобный Дамиан целебник, который много лечил детей и матерей, поэтому считается первым педиатром, и, наконец, отец отечественной медицины – преподобный Агапит Печерский. Студенты стали очевидцами того, как на его ладонях были обнаружены медный порошок и пыльца растений.

Об этих открытиях молодые медики пытались рассказать обществу. Они выступали в средствах массовой информации, на научных конгрессах и конференциях, предлагали воздвигнуть в Киеве памятник святому Агапиту. «Мощи святого Агапита мы держали на своих собственных руках, и нам не безразлично, что потомки о нем забыли», – отмечали студенты в одной из газетных статей.

Многие тогда посмеивались над энтузиастами, говоря, что лучше уж поставить памятник Айболиту, а не Агапиту, его-то все знают...

Со временем студенты поняли, что лучшим памятником святому врачу будет храм. Весной 1994 года, будучи уже на шестом курсе, они собрали подписи профессоров и заведующих кафедрами медицинского университета и обратились с открытым письмом к ректору по поводу основания академического храма. Ученый совет поддержал инициативу и вскоре Киевская городская госадминистрация зарегистрировала религиозную общину святого Агапита Печерского, в которую вошли преподаватели и студенты вуза. По благословению Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Владимира председателем приходского совета стал Рустик Новакович.

Силами прихода при помощи студии «Укртелефильм» в 1995 году – к 900-летию со дня блаженной кончины преподобного Агапита – был снят фильм о святом под названием «Украинский Гиппократ». При содействии академика Любомира Пирога увидела свет почтовая марка с изображением святого врача.

Начался сбор средств для будущего храма. Среди первых жертводателей был народный артист Украины Николай Гнатюк. На Пасху 1996 года община провела в столичном Октябрьском дворце благотворительный концерт с участием известных исполнителей. Существенную материальную помощь для его проведения предоставила известный фитотерапевт Наталия Зубицкая-Земная.

Весной 1998 года больница №23, расположенная рядом с медицинским университетом по ул. Зоологической, предоставила помещение под храм в бывшем офтальмологическом корпусе. Это была одна из первых больничных церквей в Киеве. Первая Литургия состоялась в том же году на Пасху. Ее возглавил настоятель храма священник Александр Креницкий.

При храме действовала воскресная школа, библиотека, лекторий, центр православной семьи, совершались паломничества по святым местам Украины. Впервые в столице для прихожан стали устраивать беседы-чаепития. Приход издавал православные книги, журнал «Камо грядеши». Также при церкви было организовано Братство православных врачей, которые бесплатно консультировали больных, помогали им лекарствами.

В 2002 году Киевский горсовет предоставил общине земельный участок на территории парка имени Пушкина для сооружения храма. А через три года городские власти попытались отобрать землю, которую община все это время оплачивала по договору резервирования участка. Приходу удалось отстоять свою правоту в судах.

В июле 2006 года волынские мастера за 16 дней возвели деревянную церковь. 11 октября того же года, в праздник всех преподобных Печерских, в Ближних пещерах покоящихся, Предстоятель УПЦ совершил чин освящения престола и храма в честь преподобного Агапита. Блаженнейший владыка поблагодарил «носителей идеи создания храма» за твердость и непреклонность и подарил церкви икону всех преподобных Печерских.

Новый храм очень скоро уже не мог вместить всех желающих. В конце 2007 года рядом с ним началось строительство большой каменной церкви. Работы продолжались два года. 22 декабря 2009 года епископ Макаровский Иларий (Шишковский) освятил храм в честь святителя Луки Крымского.

В том же году Рустик Новакович, в то время уже врач-психотерапевт, был рукоположен в сан диакона.

На протяжении восьми лет настоятелем прихода был протоиерей Андрей Ткачев. Именно благодаря ему наша община умножилась и смогла построить два храма.

Наш приход живет насыщенной жизнью. Каждую неделю вечерами проводятся занятия по изучению Священного Писания. Работает воскресная школа для детей. Занятия младшей и средней групп проходят каждое воскресенье во время Литургии. Старшие ученики занимаются после службы. Дети изучают Закон Божий, обучаются пению, рисованию, вышивке. Младших детей готовят к общеобразовательной школе. Занятия проводят профессиональные педагоги.

Маленькие прихожане с четырех лет учат Литургию. Каждое последнее воскресенье месяца в храме преподобного Агапита Печерского совершается детская Литургия – укороченное богослужение, в котором дети полноценно участвуют.

К большим праздникам воспитанники воскресной школы готовят музыкально-поэтические композиции. Взрослые прихожане занимаются в театральной миссионерской студии и выступают со спектаклями.

Священники нашего прихода окормляют три реабилитационных центра для нарко- и алкозависимых.

В 2012 году по благословению Блаженнейшего митрополита Владимира было создано братство «Трезвение» в честь священномученика Владимира (Богоявленского), митрополита Киевского и Галицкого. Цель деятельности братства – утверждение трезвения и трезвости как пути к Богу, предполагающего постоянное духовное бодрствование. При наших храмах было организовано приходское общество «Трезвение», которое занимается просветительской работой, проводит информационные встречи и праздники трезвости. Каждое второе воскресенье месяца в храме святителя Луки Крымского служится молебен с акафистом Божией Матери в честь Ее иконы «Неупиваемая Чаша» – об исцелении страждущих от недуга пьянства.

Божественная Литургия совершается в воскресенье в храме преподобного Агапита Печерского в 7.00 и в храме святителя Луки Крымского в 8.30. По субботам Литургия начинается в 8.00. В церковные праздники, которые приходятся на рабочие дни, в 8.00 служим утреню и Литургию. Всенощное бдение в будни совершается в 18.00, в субботу в 16.00. По средам читаются акафисты преподобному Агапиту, святителю Луке и другим святым. В первый день каждого нового месяца служим водосвятный молебен.

Адрес прихода: 03057, г. Киев, проспект Победы, 40Б (парк им. Пушкина).

Телефон: (044) 332 34 63.

Электронная почта: aglupub@gmail.com.

Добраться можно пешком от станции метро «Шулявская», а также троллейбусом №5 и маршрутными такси, идущими по проспекту Победы до остановки «Парк Пушкина».

Центр информации УПЦ – для "УНИАН-Религии".

Фото из архива прихода.

Проект «Престольные праздники столичных храмов» реализуется Центром информации УПЦ и "УНИАН-Религии" по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия.