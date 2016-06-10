Синод Грузинской Православной Церкви единогласно отказался участвовать во Всеправославном соборе

Грузинская Православная Церковь отказалась от участия во Всеправославном соборе на острове Крит. Такое решение было принято сегодня Священным синодом ГПЦ, сообщает Грузия онлайн.

Как заявил митрополит Местии-Земо Сванети Иларион (Китиашвили) по завершении заседания Священного синода, решение о том, что ГПЦ не примет участия во Всеправославном соборе, было принято единогласно.

Заседанием Священного синода руководил Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II.