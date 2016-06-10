Синод Грузинской Православной Церкви единогласно отказался участвовать во Всеправославном соборе
14:06, 10 июня 2016Православие
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Собор Святой Троицы в Тбилиси. Фото turbina.ru
Грузинская Православная Церковь отказалась от участия во Всеправославном соборе на острове Крит. Такое решение было принято сегодня Священным синодом ГПЦ, сообщает Грузия онлайн.
Как заявил митрополит Местии-Земо Сванети Иларион (Китиашвили) по завершении заседания Священного синода, решение о том, что ГПЦ не примет участия во Всеправославном соборе, было принято единогласно.
Заседанием Священного синода руководил Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II.
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