Начал работу специальный интернет-ресурс, посвященный Всеправославному собору

Журналист Сергей Чапнин совместно с порталом Rublev.com представляет специальный интернет-ресурс, посвященный предстоящему Всеправославному собору — Sobor2016.rublev.com.

На сайте представлены проекты документов и комментарии к ним, новости, аналитические материалы и комментарии экспертов.

«Всеправославный собор — важное событие церковной жизни, — отмечает Сергей Чапнин, руководитель проекта. — Однако разобраться в проблематике собора довольно сложно не только мирянам, но даже священникам и епископам. Цель нашего проекта — представить экспертный взгляд на предстоящий собор и те острые дискуссии, которые ему предшествуют».

В разделе Аналитика собраны богословские, канонические, исторические и церковно-практические комментарии, и в том числе — уникальные переводы статей православных богословов из Греции и Америки, которые активно анализируют не только сами документы, но и положенные в их основу принципы.

Редакторами портала Rublev.com собрана уникальная хроника подготовки собора, которая охватывает период с конца 1860-х годов и до последних дней.

Мнения экспертов — это открытые обращения и интервью духовенства, монашеских общин, богословов и общественных деятелей.

«Один из центральных разделов нашего сайта — это проекты документов, — рассказал шеф-редактор Rublev.com Михаил Моисеев. — Мы выбрали такую модель для их представления, которая прежде не использовалась на православных сайтах. Это не просто тексты, но тексты с замечаниями и дополнениями, представленные по абзацам, — своего рода “подстрочный комментарий”. Мы надеемся, что такая форма представления позволит лучше понять критику соборных документов, которая звучит в последние месяцы».

Ожидается, что собор состоится 16-27 июня 2016 года на острове Крит (Греция), и в нем примут участие делегации всех поместных Церквей во главе с их предстоятелями. Однако Болгарская Церковь уже отказалась от участия в соборе, а Антиохийская Церковь заявила, что не приняла окончательного решения в связи с нерешенным вопросом церковной юрисдикции Катара (в 2013 г. Иерусалимский Патриархат учредил в Катаре, входящем в юрисдикцию Антиохийской Церкви, свою епархию, после чего евхаристическое общение между двумя Церквями было прервано. — Rublev.com).

Ряд документов собора вызвал жесткую критику не только со стороны православных фундаменталистов, но ряда епископов Русской, Грузинской, Кипрской и Элладской Церквей.

Наибольшее количество замечаний вызвали проекты соборных документов «Отношения Православной Церкви с остальным христианским миром» и «Миссия Православной Церкви в современном мире», а также Регламент Собора. Все эти замечания и предложенные исправления, отмечают авторы проекта, пользователи могут найти на страницах открывшегося сайта.

"Православие в Украине"