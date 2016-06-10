Велопаломники проехали 470 км в честь 1000-летия древнерусского монашества на Афоне (фото)

32 велосипедиста из Киева, Львова, Ровно и Бреста (Белоруссии) совершили паломничество из Киева в Свято-Успенскую Почаевскую лавру (Тернопольская область).

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, среди паломников были незрячие люди, которые ехали на специальных велосипедах тандем (с двумя сидениями и парами педаль) в сопровождении других велосипедистов.

"В 2016 году исполнятеся 1000 лет древнерусского монашества на Афоне. Этим велопаломничеством мы хотели символически объединить две наши великие святыни: Киево-Печерскую и Почаевскую лавры - центры монашества, духовности и молитвы. Также была цель призвать к межконфессиональному миру в Украине", - отметил настоятель столичного храма в честь преподобного Феодора Освященного протоиерей Петр Семащук.

Велопаломничество стартовало из Киева 5 июня. Его участники преодолели расстояние 470 км. Чтобы прибыть в обитель к празднику Вознесения Господня, паломники в день проезжали более 100 км.

Всего в велопаломничестве приняли участие 50 человек, из которых 32 велосипедиста. Самому младшему паломнику 14 лет, самому старшему - 64 года. Группу сопровождал автобус с паломниками.

Велопаломники оказали моральную поддержку прихожанам храмов УПЦ Ровенской области и села Птичья. Таже путешественники посетили расположенные по маршруту движения православные святыни и монастыри.

Вечером, 9 июня, на освященных велосипедах паломники отправились в Киев. Организаторы планируют повторить велопаломничество в Почаев в следующем году.