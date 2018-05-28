Вознесенская церковь на Демиевке, где любила молиться матушка Алипия Киевская – настоятель о храме и престольном празднике

Один из самых больших праздников церковного календаря – Вознесение Господне – отмечает Православная Церковь на сороковой день после Пасхи (в нынешнем году – 9 июня). Это престольный праздник киевского храма, расположенного в исторической местности Демеевка. Богослужения в нем совершаются уже более 130 лет. В отличие от большинства столичных храмов, этот никогда не закрывали.

О Вознесенской церкви и ее престольном празднике Центру информации УПЦ рассказал настоятель – благочинный Голосеевского благочиния Киева протоиерей Павел Кириллов.

О ВОЗНЕСЕНИИ ГОСПОДНЕМ

– О Вознесении Иисуса Христа повествуют Евангелия и книга Деяний святых апостолов.

После своего Воскресения Господь еще 40 дней являлся апостолам и учил их. Наконец Он собрал их в Иерусалиме и сказал: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари (творению – ред.). Кто будет веровать и крестится, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем Моим будут изгонять бесов; будут говорить новыми языками; будут брать змей; и если что смертоносное выпьют, не повредить им; возложат руки на больных, и они будут здоровы».

Спаситель предупредил учеников, что скоро на них сойдет Святой Дух. До того времени Он повелел им оставаться в Иерусалиме: «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня, ибо Иоанн крестил водою, а вы, через несколько дней после сего, будете крещены Духом Святым».

Беседуя с учениками, Иисус вывел их из города в сторону Вифании, на Елеонскую гору.

«Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли», – сказал Господь. Подняв руки, Он благословил учеников и у них на глазах стал подниматься в небо. Вскоре Его закрыло облако.

Так Иисус Христос вознесся на небо и сел по правую руку от Бога-Отца. Его человеческие душа и тело приняли славу, нераздельную с Его божеством.

Ученики поклонились вознесшемуся Господу и смотрели Ему вслед. Тогда им явились два ангела в белых одеждах, которые сказали: «Мужи Галилейские! Что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо».

Тогда апостолы с великой радостью возвратились в Иерусалим, где вместе с Богородицей, братьями Иисуса и женщинами-последовательницами Христа пребывали в молитве, ожидая сошествия Святого Духа.

О ХРАМЕ

– Церковь на окраине поселка Демиевка – в то время киевского пригорода – была построена в 1882 году. Средства на строительство пожертвовал директор соседнего сахарорафинадного завода по фамилии Раузер. 18 февраля 1883 года храм освятили в честь Вознесения Господня.

Первым священником новой церкви был, по архивным данным, Иерофей Шмигельский, а старостой – отставной фельдфебель Симеон Травкин.

При храме образовалась церковно-приходская школа, которая вначале работала в помещении, принадлежавшем сахарорафинадному заводу. Известно, что в 1889 году в школе обучалось 135 мальчиков и 60 девочек. Отдельное здание для школы площадью более 200 квадратных метров было построено в начале ХХ века – не позже 1915 года. Эта школа была одной из крупнейших в Киеве. Уже тогда в церковной библиотеке имелось 1200 томов книг.

Демиевка интенсивно застраивалась и заселялась. К 1900 году храм уже не мог вместить всех прихожан. Добиться разрешения на его перестройку было трудно, и староста Симеон Травкин от имени церковного причта обратился за поддержкой к императору. В результате церковь существенно расширили, перестроили ее западный придел, перенесли колокольню, а всю постройку обложили кирпичом. Внутри храм капитально отремонтировали и соорудили хоры.

В 1907 году прихожане построили дом для священников, а в 1914 – для псаломщиков.

Согласно документам за 1917 год, количество прихожан в то время превышало четыре тысячи человек.

При советской власти храм не закрыли, но его клирики не избежали репрессий. В 1931 году были арестованы и погибли протоирей Григорий Олтаржевский и священник Сергий Пивовонский.

С Демиевской церковью связаны имена многих выдающихся людей. В 1907 году в ней венчались Леся Украинка и Климент Квитка. Будущая звезда эстрады и кино Александр Вертинский пел в церковном хоре до своего отъезда из Киева в 1913 году. В нашем храме крестили Валерия Лобановского. Будучи уже известным тренером, он подарил церкви напрестольное Евангелие.

Много лет наш храм посещала блаженная монахиня Алипия. У нее было свое постоянное место – перед большой иконой святых апостолов Петра и Павла. Из жизнеописания старицы известно, что в 30-е годы апостол Петр чудесным образом вывел ее на свободу из камеры смертников, и матушка всю жизнь считала его своим покровителем.

По благословению настоятеля храма протоиерея Алексия Ильюшенко (впоследствии — архиепископ Варлаам) матушка Алипия после службы выслушивала многочисленные вопросы и просьбы людей. Самому отцу Алексию блаженная старица предсказала его будущий постриг. По ее молитвам и ходатайству храм был сохранен от закрытия и уничтожения, когда власти хотели использовать его территорию для строительства проектного института.

С конца 80-х годов прошлого века, когда настоятелем церкви стал протоиерей Мефодий Финкевич (настоятельство ему также предсказала матушка Алипия), началось возрождение церковной жизни. Впервые были позолочены кресты, иконостас и десять самых крупных кивотов с иконами. В храме произвели ремонт. Построили новую колокольню. Вокруг всей церковной территории установили новый каменный забор с металлической решеткой.

Над трапезной был надстроен кирпичный этаж, где стали проводить занятия по Закону Божию. Так было семь лет, пока в 1997 году не добились возвращения здания бывшей церковно-приходской школы. Процесс был длительным, пришлось по крупицам собирать в архивах доказательства того, что школа действительно была построена церковью.

В 2010 году отец Мефодий после 21 года настоятельских трудов принял монашеский постриг в Почаевской Лавре.

Сейчас в нашей церкви служат шесть священников и диакон. Певчие и чтецы на клиросе – люди разных профессий и возраста (им от 10 до 80 лет). Есть интересная традиция, происхождения которой уже никто не помнит: каждую субботу после всенощного бдения клирос вместе с прихожанами поет тропарь или стихиру особо почитаемой в нашем храме Почаевской иконе Божией Матери.

По воскресеньям, в праздники и на особо торжественных службах поет «верхний» хор под руководством Анны Вовченко – лауреат всеукраинских и международных фестивалей духовного пения.

В 2014 году в церковном дворе закончилось строительство малого храма в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов».

А в прошлом году открылось новое здание воскресной школы, построенное на месте старого, аварийного сооружения. В школе просторные светлые классы, новая мебель. Дети изучают здесь Закон Божий. Перед началом урока проводится чаепитие для детей и их родителей, затем взрослые в отдельной аудитории могут побеседовать со священником.

Прихожане храма всех возрастов увлеченно занимаются в иконописной школе, студии изобразительного искусства и школе художественной керамики «Мастерская семейного счастья». Проводятся занятия по хоровому пению. Дети от 5 до 15 лет занимаются в театральной студии.

В помещении воскресной школы работает библиотека с читальным залом. По вторникам вечерами в зале собирается молодежь. Юноши и девушки в непринужденной обстановке за чашкой чая обсуждают с иереем Романом актуальные духовные вопросы, общаются, находят новых друзей.

По субботам в одной из аудиторий воскресной школы проводятся занятия для тех, кто интересуется христианской психологией.

Также в школе разместилась штаб-квартира молодежного движения «Парасолька». Каждый четверг по вечерам волонтеры отправляются в киевское метро и раздают еду, лекарства, одежду и обувь бездомным и нуждающимся. Число волонтеров постоянно растет, к «Парасольке» присоединяется молодежь из других храмов.

Для тех, кто нуждается в медицинской помощи, в помещении школы организован фельдшерский кабинет. Кроме того, предоставляются бесплатные юридические консультации.

14 января в нашем храме отмечается еще один престольный праздник, т. к. северный придел освящен в честь святителя Василия Великого.

Богослужения в церкви проводятся почти каждый день, кроме понедельника.

Во вторник в 08.00 служится утреня, после нее – Литургия. Со среды по субботу Литургия начинается в 08.40. По воскресеньям и в праздники совершается две Литургии – в 06.40 и 09.40. Вечерние богослужения и всенощные бдения – в 18.00.

Вечером в воскресный день читаются разные акафисты, в среду – акафист святителю Николаю Чудотворцу.

В престольные праздники после ранней Литургии служится водосвятный молебен.

Большое внимание духовенство уделяет таинству Покаяния, поэтому священники не сразу покидают храм по окончании службы.

Кроме уже упомянутой Почаевской иконы Божией Матери и образа святых апостолов Петра и Павла, в церкви много других почитаемых икон. Среди них – большая икона «Крещение Господне», специально написанная для нашего храма на Святой горе Афон. Рядом с ней находится ковчежец с частицами мощей святых угодников Божиих: преподобных Ефросинии Полоцкой, Лаврентия затворника, Игнатия, архимандрита Печерского, Агафона чудотворца, Илариона, схимника Печерского, Тита воина, Павла послушливого; Арсения трудолюбивого; священномучеников Макария, митрополита Киевского, Лукиана Печерского и др.

Адрес храма: 03039, г. Киев, Голосеевский проспект, 54.

Добраться можно пешком от станции метро «Демиевская» или любым видом наземного транспорта от станции метро «Голосеевская» в сторону Московской площади – до остановки «Переулок Демиевский».

Сайт храма: demievka.info.

Электронная почта: sv_hram@demievka.kiev.ua.

Телефон: (044) 259 94 14.

Фото из архива храма

Центр информации УПЦ – для "УНИАН-Религии".

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