Вознесение Господне: о духовном смысле праздника рассказал митрополит Антоний

Православные христиане сегодня отмечают один из самых важных в году праздников - Вознесение Господне.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, говоря об истории праздника, управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) отметил, что Вознесение Господне напоминает нам о том, что у каждого человека существует с Богом особая связь.

«Смысл праздника Вознесения Господнего должен повлиять на наше мировоззрение и образ жизни. На сороковой день после Пасхи, на Елеонской горе близ Иерусалима, Иисус в последний раз явился своим ученикам. Вознесение Господа нашего Иисуса Христа - это Его видимый путь домой. Человеческая природа, обожествленная Христом, соединена с Богом. В день Вознесения человеческая природа, ставшая «причастницей божественного естества», восходит на небеса. Каждый раз, причащаясь тела и крови Христа, мы соединяемся с Его телом. Поэтому не стоит пренебрегать своим телом, потакая своим греховным привычкам. Наше духовное состояние не должно разрушать тело, данное Богом», - отметил митрополит Антоний.

Владыка Антоний напомнил, что еще до Своей крестной смерти Спаситель сказал: «Когда Я вознесен буду от земли, всех привлеку к Себе» (Ин. 12:32).

«Вознесение – последний евангельский факт земной жизни Спасителя. Господь покидает учеников. Последние Его слова: «Я с вами во все дни до скончания века» (Мф. 28:20). Веками эти слова согревают души и придают силы всем людям, страдающим от земных невзгод. В этот день каждый из нас должен подумать о своей жизни. Понять, что пока мы живы, каждый день участвуем в борьбе за спасение своей души. Никто из нас не знает, как и когда предстанет пред Господом. Поэтому каждый день нужно проводить так, чтобы в любой момент быть готовым ко встрече с Ним. И помнить, что Господь вновь придет в мир, таким же образом, как и вознесся - во славе», - сказал митрополит Антоний.

Стоит отметить, что у украинцев есть свое особое место паломничества в день этого праздника - город Вознесенск в Николаевской области. Город был основан в конце XVIII века и получил свое название в честь праздника Вознесения Господня. Здесь же четыре года назад была образована Вознесенская епархия УПЦ.

Как рассказал пресс-секретарь епархии протодиакон Николай Лищенюк, в этом году на празднование Вознесения в кафедральном соборе соберутся сотни верующих.

«В соборе состоится праздничная Божественная литургия. Традиционно в этот день храм переполнен. Уверен, что этот год не станет исключением, поэтому мы ожидаем до тысячи верующих», - сообщил пресс-секретарь Вознесенской епархии.