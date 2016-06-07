В УПЦ видят угрозу в том, что власть принимает законопроекты не согласовывая их со всей религиозной общественностью

Законопроект № 4128 о смене подчиненности религиозных общин не был согласован с Всеукраинским Советом Церквей и Религиозных Организаций, который представляет религиозную общественность Украины, ни до подачи в Верховную Раду Украины, ни во время рассмотрения в комитете по вопросам культуры и духовности.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом заявил глава Синодального юридического отдела Украинской УПЦ протоиерей Александр Бахов.

«Комитет Верховной Рады по вопросам культуры и духовности рекомендовал депутатам принять законопроект №4128 в первом чтении. Опасность заключается в том, что создается негативный прецедент, когда ВСЦиРО избирательно отстраняют от участия в обсуждении законопроектов о свободе вероисповедания. В данной ситуации стоит вопрос о внесении изменений в закон «О свободе совести и религиозных организациях». При этом мнения ВСЦиРО даже не спросили. Не исключено, что в дальнейшем законопроекты, которые касаются религиозных организаций, не будут согласовывать с религиозной общественностью», - предостерегает главный юрист УПЦ.

Вместе с тем Александр Бахов обращает внимание на то, что Законопроект № 4128 несет угрозу для всех религиозных организаций, так как вмешивается в их деятельность и легализирует схемы церковного рейдерства, по которым сегодня отнимают храмы у верующих УПЦ.

Присутствие на заседании комитета отдельных представителей религиозных организаций не выражает мнение всей религиознойобщественности, которое представлено во Всеукраинском Совете Церквей.

Представители УПЦ ранее обращали внимание на данную негативную тенденцию. На заседании ВСЦиРО 1 марта 2016 года управляющий делами УПЦ митрополит Антоний выразил обеспокоенность тем, что данная законодательная инициатива предварительно не обсуждалась и не согласовывалась с членами ВСЦиРО, которых она непосредственно касается.