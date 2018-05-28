Храм преподобной Евфросинии Полоцкой: протоиерей Сергий Крюк – о церкви и о святой

Православная Церковь празднует 5 июня память преподобной Евфросинии, игуменьи Полоцкой. Имя этой святой навсегда вписано в историю Киева и Киево-Печерской лавры. В день ее памяти престольный праздник отмечает столичный храм, освященный в честь святой Евфросинии. Об этом храме и о его небесной покровительнице рассказал настоятель – протоиерей Сергий Крюк.

О ПРЕПОДОБНОЙ ЕВФРОСИНИИ ПОЛОЦКОЙ

Преподобная Евфросиния родилась в начале ХІІ века в городе Полоцке на территории современной Беларуси. Она была княжеской дочерью и праправнучкой святого равноапостольного князя Владимира. При рождении она получила имя Предслава. С детства княжна любила духовные книги и молитву и отличалась необычайной мудростью. К ней сватались многие князья, но Предслава отклоняла все предложения – она хотела стать монахиней. Когда родители решили обручить ее с одним из князей, 12-летняя Предслава тайно ушла в монастырь. Скоро она приняла постриг с именем Евфросиния.

Юная инокиня стремилась к подвижнической жизни. Через некоторое время по благословению епископа она удалилась в затвор, поселившись в особой келье при полоцком Софийском соборе. Кроме молитвы и бдения, Евфросиния занималась переписыванием книг из библиотеки собора. Результаты своих трудов она дарила людям.

Примерно в 1128 году Евфросиния оставила затвор после того, как ангел возвестил ей Божью волю: она должна основать монастырь в местечке Сельцо под Полоцком. Об этом небесный вестник сообщил и епископу.

Евфросиния поселилась в Сельце при церкви Преображения и принялась за устроение обители. С годами Спасо-Преображенский монастырь вырос и укрепился. В нем постриглись в монашество родная и двоюродная сестры Евфросинии и две племянницы.

Для многих Евфросиния стала духовной матерью. Она организовала в монастыре женскую школу — одну из первых на Руси. Сестры обучались там грамоте, Закону Божьему, пению и ремеслам.

В 1161 году трудами преподобной Евфросинии был построен каменный Спасский собор. Кирпичи, которых недоставало при строительстве, чудесным образом появлялись по молитве игуменьи. Преподобная поселились в небольшой келье внутри собора.

Святая Евфросиния основала также Богородицкий мужской монастырь с каменной церковью в честь Пресвятой Богородицы. Преподобная обратилась к своему родственнику – византийскому императору, а также к Константинопольскому Патриарху с просьбой прислать для обители икону Божией Матери Ефесскую, написанную, по преданию, святым апостолом и евангелистом Лукой. В 1162 году икона прибыла на Русь. По просьбе жителей Херсонеса (Корсуня) она около года пробыла в этом городе, из-за чего ее стали именовать Корсунской, а затем была доставлена в Полоцк. В 1239 году полоцкая княжна Брячислава-Александра, выходя замуж за святого князя Александра Невского, взяла с собой эту икону как благословение и подарила ее городу Торопцу, где состоялось венчание.

Будучи в преклонном возрасте и предчувствуя скорое окончание земной жизни, преподобная Евфросиния отправилась в паломничество на Святую Землю, посетив по пути Софийский собор в Константинополе. Она очень хотела быть погребенной на Святой Земле. В Иерусалиме преподобная тяжело заболела, и ангел возвестил ей о близкой кончине. Святая прославляла Бога

за Его милость и с радостью ожидала указанного срока. 24 мая 1173 года она скончалась в одном из иерусалимских монастырей во время молитвы. Тело святой Евфросинии было погребено сопровождавшими ее сестрой и племянником в обители преподобного Феодосия, на паперти храма Пресвятой Богородицы. А на Руси с тех пор началось народное почитание преподобной Евфросинии.

В 1187 году Иерусалим завоевал султан Саладин, который потребовал от христиан покинуть город. Монахи-русичи, возвращаясь на родину, взяли с собой святые мощи Евфросинии и принесли их в Киев, где они были положены в дальних пещерах Киево-Печерской Лавры, в пещерном храме Благовещения Пресвятой Богородицы. В первой половине ХІХ века жители Полоцка стали просить о перенесении мощей преподобной Евфросинии в основанную ею обитель. Просьбы их были удовлетворены в 1910 году. 22 апреля, после более чем 700-летнего пребывания в Киево-Печерской Лавре, мощи святой были вынесены из пещер и установлены в Успенском соборе. В Киев прибыло более 20 тысяч богомольцев. Весь день и всю ночь люди прощались со святой. Утром грандиозный крестный ход с мощами обошел вокруг храма и двинулся к Днепру. Раку со святыми останками увезли на украшенном зеленью и цветами параходе, на носу которого была сооружена часовня. Еще три парохода сопровождали святыню. Плавание по Днепру длилось 12 дней. Во время остановок в нескольких городах совершались торжественные богослужения. Люди на берегу встречали параходы со свечами.

Из белорусского города Орши святые мощи с крестным ходом понесли в Витебск, а затем в Полоцк. На торжества, которые продолжались три дня, прибыла греческая королева, представители русского императорского дома, другие высокие гости, десятки тысяч паломников. Мощи преподобной были положены в раку, на которую жертвовали средства жители всего края. Раку поставили в Спасском храме, основанном преподобной Евфросинией. От святыни начали происходить чудесные исцеления.

В 1922 году большевики вскрыли раку и отправили мощи на атеистическую выставку в Москву, а оттуда — в Витебск, где их держали в качестве экспоната местного краеведческого музея. Драгоценную раку реквизировали вместе с другими ценностями монастыря.

Во время войны, 23 октября 1943 года, мощи святой Евфросинии возвратились в Полоцкий Спасский собор. А монастырь, основанный преподобной, начал восстанавливаться в 1992 году.

Преподобная Евфросиния Полоцкая почитается Церквью как покровительница женского монашества.

О ХРАМЕ

– Киевский храм в честь преподобной Евфросинии Полоцкой составляет единый комплекс с храмом святого равноапостольного князя Владимира, и история у них общая. Началась она в средине XVIII века на Печерске, в районе современного Печерского рынка, где на добровольные пожертвования киевлян в 1755 году была построена деревянная Владимирская церковь. Через 11 лет она сгорела, а в 1772 – 1773 годах возвели новый храм. Примерно в 1833 – 1835 годах его разобрали и перенесли на то место, где сейчас стоит Дворец «Украина». После этого церковь стали именовать Владимиро-Лыбедской.

Известно, что в 1919 году в этом храме венчался выдающийся художник Георгий Нарбут, основатель школы украинской графики.

После большевистского переворота власти планировали устроить в церкви крематорий, но этого не произошло. В 1935 – 1936 годах храм разобрали. Названия, связанные с церковью, сохранили

Владимиро-Лыбедская улица и Владимирский рынок. Рядом с последним уже в ХХІ веке началось возрождение храма.

В 2001 – начале 2002 года была возведена церковь-часовня, которую освятили во имя преподобной Евфросинии Полоцкой. Первую Божественную Литургию совершили 23 марта 2002 года, в первую субботу Великого Поста.

В апреле 2005 года по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира рядом с церковью преподобной Евфросинии был открыт Духовно-просветительский центр с храмом в честь святого равноапостольного князя Владимира. В Вербное воскресенье, 24 апреля 2005 года, в этом храме впервые отслужили Литургию.

В центре проходят духовные беседы, просмотры фильмов, работает библиотека. Пока взрослые заняты, с их детьми тоже проводятся занятия.

В храме преподобной Евфросинии есть два ее образа с частицами мощей. Также в церкви много других святынь. Это иконы с частицами мощей святых апостолов Андрея Первозванного и Марка, великомучеников Георгия Победоносца, целителя Пантелеимона, Димитрия Солунского, Трифона и Иоанна Нового, Сочавского, великомучениц Екатерины и Варвары, святителей Филиппа Московского, Игнатия (Брянчанинова), Димитрия Ростовского, Феодосия Черниговского, Луки Крымского и Тихона Задонского, преподобных отцов Киево-Печерских, Сергия Радонежского, Серафима Саровского, Оптинских старцев, Пафнутия Боровского, Феодора Санаксарского, Иова и Амфилохия Почаевских, Гавриила Афонского, Ионы Киевского, Алексия Голосеевского, Лаврентия Черниговского, Алексия Карпаторусского, Димитры Киевской, благоверных князей Даниила Московского, Петра и Февронии Муромских, священномученика Иоанна Рижского, а также младенцев-мучеников Вифлеемских. Есть также в храме ковчег с мощами святых старцев Глинской пустыни.

Храм открыт ежедневно с 9.00 до 19.00. По воскресеньям в 7.00 совершается Божественная Литургия. После нее служатся молебны, акафисты и панихиды.

Адрес храма: ул. Антоновича, 115.

Телефон: (044) 599-55-30.

Проезд: станция метро «Дворец “Украина“».

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