В Киево-Печерской лавре открылась Православная выставка, приуроченная к празднованию Вознесения Господнего

4 июня в Успенской Киево-Печерской лавре открылась Православная выставка-ярмарка "Вознесенская" приуроченная к празднованию Вознесения Господнего, сообщает сайт lavra.ua.

Перед началом ее работы иеромонах Глеб, несущий послушание в социальном отделе, совершил молебен о начале всякого доброго дела. По окончании отец Глеб обратился к участникам с напутственным словом.

В выставке принимают участие представители епархиальных издательств и монастырских мастерских. Вниманию посетителей представлен большой ассортимент церковной и промышленной продукции из Украины и ближнего зарубежья. Это иконопись, духовно-нравственная литература, аудио-, видеопродукция церковно-исторической и богословской направленности, изделия традиционного народного ремесла, продукция из ткани, монастырские травяные лечебные сборы, продукты пчеловодства.

Выставка проводится в крытом переходе от площади Ближних пещер к Верхней Лавре, а также возле нового памятника прп. Антонию и Феодосию Печерским на улице, ведущей к Дальним пещерам и будет открыта до 12 июня включительно. Вход свободен ежедневно с 9:00 до 19:00.