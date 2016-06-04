Ко Дню защиты детей епархии УПЦ провели по всей Украине благотворительные акции

В первые дни лета представители епархий Украинской Православной Церкви передали помощь для сирот и детей с ограниченными возможностями. Благотворительные акции проводились по всей Украине, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

2 июня митрополит Винницкий и Барский Симеон посетил Винницкий областной центр реабилитации детей-инвалидов «Луч» и поздравил детей, врачей и воспитателей центра с праздником Пасхи Христовой и Международным днем ​​защиты детей, после чего передал директору материальную помощь на развитие учреждения. Дети приветствовали Его Высокопреосвященство стихами и песнями, которые они приготовили специально к приезду владыки. Каждый из детей получил от владыки сладкие подарки.

31 мая и 1 июня заместитель председателя Отдела социального служения и благотворительности Николаевской епархии протоиерей Игорь Голуб посетил детей-инвалидов и сирот социальных и медицинских учреждений Николаева и области. В частности, священник побывал в Областном детском психиатрическом отделении, центре помощи новорожденным «Колыбели надежды», Степовском доме-интернате и доме для детей с ограниченными возможностями. Отец Игорь передал от епархии помощь воспитанникам учреждений: лекарства, гигиенические средства, предметы первой необходимости, духовную литературу, игрушки и сладости. Приветствуя каждого с Днем защиты детей, священник пожелал юным пациентам благословения Божия, выздоровления, здоровья, а сотрудникам учреждений сил и терпения.

2 июня, по благословению архиепископа Кировоградского и Новомиргородского Иоасафа, в Кировограде на территории храма Благовещения Пресвятой Богородицы состоялся благотворительный детский праздник «Белого цветка». Для малышей, в том числе детей с ограниченными возможностями, состоялся концерт творческих коллективов музыкальных и хореографических школ города. Юные участники праздничного мероприятия имели возможность приобщиться к играм и мастер-классам, получили угощение за сладким столом.

31 мая с благословения митрополита Одесского и Измаильского Агафангела, епископ Южненский Диодор принял участие в праздничном мероприятии по случаю 10-летия со дня основания детского дома "Жемчужинка". От имени правящего архиерея Его Преосвященство поздравил присутствующих с юбилеем и отметил архипастырскими грамотами благотворителей и руководство детского дома. Для гостей состоялся праздничный концерт, который подготовили воспитанники заведения.

1 июня, в День защиты детей, руководитель Больничного отдела Сумской епархии протоиерей Василий Коровец и настоятель Кресто-Воздвиженского храма протоиерей Александр Грущак передали в неврологическое отделение детской городской клинической больницы Святой Зинаиды ходунки-роляторы. В тот же день от имени юных прихожан Свято-Георгиевского храма с. Беловодье священники прихода раздали больным детям подарки, памятные фигурки.