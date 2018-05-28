Киевский храм Владимирской иконы Божией Матери: настоятель – о храме и престольном празднике

Престольный праздник Владимирской иконы Божией Матери отмечает 3 июня храм Украинской Православной Церкви, расположенный в киевском массиве Лукьяновка. Этот небольшой красивый храм был построен сравнительно недавно. Его возведению предшествовало необычное событие, связанное с Владимирской иконой.

Об истории и сегодняшней жизни храма, а также о его престольном празднике Центру информации УПЦ рассказал настоятель – протоиерей Алексий Морозов.

О ПРЕСТОЛЬНОМ ПРАЗДНИКЕ

– По преданию, образ Божией Матери, который позже стали именовать Владимирским, был написан евангелистом Лукой на доске от обеденного стола, который стоял в родном доме Иисуса Христа. Когда святой Лука показал эту и еще две иконы Пречистой Деве, Она произнесла: «Отныне будут ублажать Меня все роды. Благодать Родившегося от Меня и Моя да будет с этим образом».

До средины V века икона оставалась в Иерусалиме. Затем ее перенесли в Константинополь, откуда в 1131 году она была прислана на Русь как подарок от Константинопольского Патриарха – согласно одним источникам, святому князю Мстиславу Великому, согласно другим – князю Юрию Долгорукому.

Икону доставили в Девичий монастырь города Вышгорода под Киевом, где она прославилась многими чудесами. В 1155 году сын Юрия Долгорукого князь Андрей Боголюбский (позже причисленный к лику святых) перевез икону на север, во Владимир, и поместил в воздвигнутом им Успенском соборе. С того времени ее и стали называть Владимирской.

Во время похода Андрея Боголюбского против волжских болгар в 1164 году Владимирский образ Богородицы помог одержать победу над врагом. Икона сохранилась, когда в 1185 году сгорел собор, и осталась невредимой при разорении Владимира Батыем.

Дальнейшая история образа связана с Москвой, куда его перенесли в 1395 году во время нашествия хана Тамерлана. Тогда хан, испугавшись явившейся ему во сне Богородицы, увел свои полки.

Владимирская икона Матери Божией не раз спасала Русь от нападений татар. Празднование 3 июня было установлено в память об избавлении Москвы от войска казанского хана Махмет-Гирея в 1521 году.

Татары тогда приближались к городу, уничтожая все на своем пути. В Успенском соборе митрополит Варлаам усердно молился перед Владимирской иконой об избавлении от погибели. В это время одна благочестивая слепая инокиня имела видение: святые митрополиты Петр и Алексий, жившие двумя веками ранее, покидали город, унося с собой Владимирскую икону в наказание Божие за грехи москвичей. У ворот святителей встретили преподобные Сергий Радонежский и Варлаам Хутынский. Они пали ниц пред образом, моля Богородицу не покидать Успенский собор и город. Тогда святители возвратилась с иконой обратно. Инокиня поспешила рассказать о видении. Горожане собрались в храм и стали горячо молиться.

Подобное видение имел и блаженный Василий, которому было открыто, что благодаря заступничеству Богородицы и молитвам святых Москва будет спасена.

А татары увидели Божию Матерь, окруженную великим войском, сияющим доспехами, и в страхе бежали от стен города.

О ХРАМЕ

– Идея возведения храма в честь Владимирской иконы Божией Матери возникла после чудесного отображения этого образа и образа Спасителя на стекле, которое произошло 3 июня 2003 года. Было это во время чтения акафиста в храме святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, расположенном на территории Киевской областной больницы №1.

Заложили новую церковь неподалёку – в сквере на углу улиц Сечевых Стрельцов и Глубочицкой, напротив кинотеатра «Киевская Русь».

Первую Литургию на фундаменте будущего храма служили в тот же день через год.

Строительство храма началось в ноябре 2007 года. А первая Литургия в новой церкви была совершена 6 июля 2010 года, в день другого престольного праздника Владимирской иконы Богородицы.

В храме также находятся иконы с частицами мощей блаженной Матроны Московской, преподобного Иова Почаевского, преподобных Александры, Марфы и Марии Дивеевских, святых Петра и Февронии Муромских.

В летний период после богослужений в воскресные дни община храма устраивает чаепития под открытым небом, в ходе которых клирики проводят духовные беседы с прихожанами, катехизаторские занятия. Силами прихода совершаются паломничества по святым местам. Члены общины посещают тяжелобольных детей в больнице «Охмадет».

Храм открыт ежедневно с 8.00 до 18.00. Литургии совершаются в субботу и в праздничные дни в 7.45, в воскресенье в 8.30. По воскресеньям в 8.00, перед Литургией, по традиции читается акафист перед Владимирской иконой Божией Матери. Вечерние богослужения совершаются в пятницу, субботу и накануне праздников в 17.00.

Адрес церкви: улица Сечевых Стрельцов, 86-88.

Храм находится в 300 метрах от станции метро «Лукьяновская». Также доехать до него можно от станции метро «Майдан Независимости» троллейбусами №№ 16, 18 (остановка «Кинотеатр "Киевская Русь"»), от станции метро «Вокзальная» трамваем №18 и от станции метро «Контрактовая площадь» трамваями №№14, 18 (остановка «Улица Сечевых Стрельцов»).

Центр информации УПЦ – для "УНИАН-Религии".

Фото: протоиерей Алексий Морозов.

Проект «Престольные праздники столичных храмов» реализуется Центром информации УПЦ и "УНИАН-Религии" по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия.