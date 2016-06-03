Штатные клирики УПЦ не участвуют в военных действиях на Востоке Украины - Георгий Гуляев

Штатные клирики УПЦ не принимают участия в военных действиях на Востоке Украины.

Об этом сказал протоиерей Георгий Гуляев на XI конференции молодежных отделов УПЦ, сообщает Центр информации УПЦ.

«Изначально Украинская Православная Церковь заняла миротворческую позицию. Действия УПЦ направлены на то, чтобы исполнять гуманитарную миссию. Епархии УПЦ обеспечивают жителей Донецкой области гуманитарными грузами: продуктами, одеждой, медикаментами. Особую миссию несет Святогорская Свято-Успенская лавра. Уже почти 2 года более 350 беженцев находятся на содержании лавры», - сообщил Георгий Гуляев.

«С самого начала войны, когда Донецк был погружен в волнение и безвластие, священники, которые остались на местах со своими прихожанами, поддерживали людей. Для того, чтобы люди не впадали в уныние, в отчаяние, на территории военного конфликта находятся наши священники. Война - это ненормальное состояние. И мы должны направить все усилия на то, чтобы прекратить эту войну», - сказал отец Георгий.

По словам священника, важно обратить внимание на людей, которые находятся в так называемой серой зоне.

«Условно эта территория контролируема, но де-факто из-за боевых действий люди там лишены много, что необходимо для нормального существования. И там тоже есть наши храмы и наши священники, которые делят с людьми их беды и нужды», - рассказал отец Георгий.

До октября 2015 года Георгий Гуляев возглавлял пресс-службу Донецкой епархии УПЦ и служил в одном из донецких храмов. В настоящее время он возглавляет молодежный отдел Херсонской епархии УПЦ.